¿Cómo está Colombia en cuanto a mortalidad por accidentes de tránsito?

Según un informe preliminar sobre muertes por accidentes viales en Iberoamérica, Colombia es el cuarto país de la región en el que más personas murieron en el 2017 por estos hechos: 13,8 por cada 100.000 habitantes.



República Dominicana lidera el listado, seguido por Paraguay y Costa Rica, según los datos recopilados por el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (Oisevi).

Número de muertes por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. Foto: EL TIEMPO

Los registros de los otros países fueron: Argentina (12,7), Perú (11,8), Guatemala (11,7), Chile (10,5), Panamá (10,3) y España (3,9).



En cuanto a muertos por cada 100.000 vehículos, Colombia se ubica quinto en la región: 47,1 fallecidos. En este ítem, República dominicana y Paraguay vuelven a estar en las primeras casillas.

Mortalidad por cada 100.000 vehículos. Foto: EL TIEMPO

Mientras que las otras naciones registraron en este punto: Chile (37,1), Costa Rica (34,8), Panamá (31), Argentina (24,2), Uruguay (19,4) y España (5,6).

Las víctimas

Tanto en el país y en Paraguay, el 50% de las víctimas eran usuarios de motos, mientras que en Argentina y España la mitad fueron personas que usaban otro tipo de vehículo

En Colombia lideran los fallecidos que eran usuarios de motos. Foto: EL TIEMPO

Muertes en otros países. Foto: EL TIEMPO

En países como República Dominicana, Guatemala, Perú, Costa Rica, entre otros, más de la mitad de los fallecidos eran usuarios vulnerables, es decir ciclistas y peatones.



Por grupos de edad, la mayor mortalidad media se dio entre los mayores de 59 años (20,73 por 100.000 habitantes), seguido por los que tienen entre 15 y 59 (17).



A pesar de las cifras, Teresita Guzmán, coordinadora de datos del Oisevi le dijo a la agencia Efe que "la mortalidad ha registrado un decrecimiento con relación a años anteriores, lo que es una señal de que algo se está haciendo bien en la región.

Los peros

Según asociaciones de víctimas, el informe solo tiene datos de la mitad de los países iberoamericanos, a los que se les aplicaron factores correctores para hacer posible la comparación.



Jeanne Picard, presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial (Ficvi), dijo que el informe no muestra el drama humano.



“Se necesitan políticas públicas prioritarias de seguridad vial, porque lo más importante es proteger la vida de los ciudadanos. ¡Esto es un problema de salud pública!”, le comentó a Efe.



"De nada sirve tener una ley si no hay quien la aplica, de nada sirve un límite de velocidad o de alcohol si no hay un control y el control tiene que ser con una policía formada”, agregó.



Guzmán, por su parte, respondió que hay muchos países iberoamericanos que han crecido en cuanto a planes estratégicos de seguridad vial y afirmó que los datos presentados tienen una "validez importante", pues están contrastados con varias fuentes.



