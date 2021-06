Millones de personas confinadas por aumento de contagios en Australia

Unos 10 millones de australianos recibieron la orden de cumplir un confinamiento en varias ciudades del país, que lucha contra un aumento de los contagios de covid-19.



Después de los habitantes de Sídney (sureste), Darwin (norte) y Perth (oeste), los de Brisbane (este) y de varias zonas del estado de Queensland tendrán que quedarse en casa a partir del martes por la noche, durante por lo menos tres días.



(Lea aquí: Nueva Zelanda suspende su 'burbuja aérea' con Australia)

Desde hace unas semanas Australia, alabada por su respuesta a la pandemia, se ha enfrentado a un brote de casos, sobre todo de la variante delta, altamente contagiosa, debido a fallos en los sistemas de cuarentena para los viajeros que llegan del extranjero. "Son decisiones difíciles. Hay confinamientos en las grandes ciudades porque el virus entra con las llegadas del extranjero", declaró Annastacia Palaszczuk, la primera ministra de Queensland.



Además de Brisbane, varias zonas del litoral de Queensland, y sobre todo la pequeña ciudad de Townsville (norte), se ven afectadas por este confinamiento. La medida se tomó después de que se detectaran casos luego de que un miembro del personal sanitario que no estaba vacunado viajara durante diez días a Queensland mientras estaba contagiado.

Facebook Twitter Linkedin

Millones de personas en el Gran Sídney y sus alrededores han entrado en un confinamiento de 14 días mientras las autoridades intentan recuperar el control de un brote de covid. Foto: EFE/EPA/MICK TSIKAS

(Además: Covid: variante delta podría generar nueva ola de contagios)

Enfoque prudente

Los habitantes de Perth también tienen prohibido salir de casa en virtud del comienzo este martes de un confinamiento de cuatro días. Solo se han detectado recientemente tres casos positivos en esta gran ciudad del oeste, que desde hace tiempo actúa con extremada cautela en caso de un brote epidémico.

(...) La variante delta es una nueva bestia con la que no podemos arriesgarnos. FACEBOOK

TWITTER

"Conocemos los riesgos que supone el covid y observando el mundo sabemos que la variante delta es una nueva bestia con la que no podemos arriesgarnos", declaró el primer ministro de Australia Occidental, Mark McGowan, en rueda de prensa el lunes por la noche.



Estos confinamientos se producen en plenas vacaciones escolares y a nivel turístico podrían acarrear muchas cancelaciones, puesto que los estados no afectados recomiendan a sus habitantes que no visiten aquellos en los que se hayan registrado casos.



Nueva Zelanda ha anunciado que reabrirá parcialmente su "burbuja" para viajes con Australia a partir del 5 de julio, solo con estados que no hayan registrado casos.



Australia se enfrenta a casos de la variante delta altamente contagiosa, que apareció en India.

(También: Niños murieron de VIH y hepatitis por fármaco con sangre contaminada)

Un ministro sin mascarilla

El gobierno conservador ha sido criticado por la lentitud de la campaña de vacunación y por la falta de mejoras en los dispositivos de cuarentena. Bajo presión, el primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció que la vacunación sería obligatoria para el personal de las instituciones que se ocupan de los ancianos y de los centros de cuarentena.

Facebook Twitter Linkedin

La variante delta ha permeado Australia debido a fallos en los sistemas de cuarentena para los viajeros que llegan del extranjero. Foto: EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT

Además, su nuevo viceprimer ministro, Barnaby Joyce, acaba de ser multado con 200 dólares australianos (126 euros, 150 dólares) tras ser visto sin tapabocas mientras pagaba el combustible en una gasolinera el lunes por la mañana. También se critica al gobierno por no hacer público el número de australianos completamente vacunados.



Se han administrado unos 7,4 millones de dosis. Pero algunos medios de comunicación afirman que menos del 5 % de los 25 millones de australianos han recibido las dos dosis. El principal foco epidémico actual sigue siendo el de Sídney, donde 150 personas han sido infectadas desde que un conductor que trabajaba para las tripulaciones de compañías aéreas diera positivo a mediados de junio.



La ciudad más grande del país entró el domingo en un confinamiento de dos semanas. Desde el comienzo de la pandemia, Australia ha registrado un poco más de 30.000 casos, de ellos 910 mortales.



AFP

Le puede interesar