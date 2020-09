Forbes presenta a cinco nuevos millonarios del 2020

La revista Forbes, especializada en asuntos económicos y reconocida por la elaboración de las listas de los más ricos en el mundo, destacó este jueves en su página a cinco empresarios que entraron a la lista de los 400 más ricos.

En particular estas personas que menciona Forbes han tenido un desempeño favorable durante la época de la pandemia en el mundo y han logrado posicionar sus negocios a pesar de la caída generalizada de la economía mundial.



¿Quiénes son? A continuación, se lo contamos.



(Lea también: Solo China e India parecen salvarse de espiral recesiva en el planeta)

Eric Yuan, el increíble ascenso del creador de Zoom

La pandemia del coronavirus ha catapultado a Eric Yuan, el creador del Zoom. Durante el confinamiento, las herramientas y programas de teleconferencias han sido aliados para tratar de acortar la distancia entre las personas.



Las plataformas de videollamadas tuvieron un repunte histórico, y entre estas, la que más relevancia ha tomado desde altos niveles de la política mundial hasta las vidas cotidianas de millones de estudiantes y trabajadores ha sido Zoom.



En enero, Yuan no aparecía en esa lista de Bloomberg, que enumera a las 500 personas más ricas del mundo. En marzo ya estaba en el puesto 184, el valor de su empresa, Zoom Video Communications, subió 2.000 millones de dólares, que es el cuarto incremento de valor más alto de la historia registrado por Bloomberg.

En total, Forbes calculó este jueves la fortuna de Yuan en un total de 11 mil millones de dólares.



(Le puede interesar: Eric Yuan: la historia del increíble ascenso del creador de Zoom)

Zoom Video Communications, subió 2.000 millones de dólares, que es el cuarto incremento de valor más alto de la historia registrado por Bloomberg FACEBOOK

TWITTER

CEO de la empresa de videollamadas Zoom. Foto: Cortesía Zoom.us

Trevor Milton y los camiones eléctricos

El nombre de Trevor Milton es conocido en el mundo de los automóviles eléctricos. Milton fundó Nikola Corp en 2015 y su capital hoy en día, según Forbes, asciende a los 3 mil millones de dólares. Pero, ¿por qué ha sido tan llamativo el ascenso de Nikola Corp?



Con sus camiones eléctricos y de hidrógeno, Nikola Corp afirma querer revolucionar el sector del transporte.



Pero después de que un inversor acusara a la compañía de, prácticamente, vender humo, los títulos de la empresa avanzan en una montaña rusa.



La empresa trabaja principalmente en el desarrollo de camiones y pick-ups que funcionan con baterías eléctricas o pilas de combustible de hidrógeno, así como en estaciones de carga de hidrógeno.

Nikola se está beneficiando de un cierto entusiasmo inversor por el sector de los vehículos eléctricos. FACEBOOK

TWITTER

Aún no ha fabricado nada, pero eso no le ha impedido cerrar asociaciones estratégicas con varios grupos industriales de renombre, como el gigante alemán de la ingeniería Bosch, la italiana CNH Industrial y, la última, con el fabricante de automóviles estadounidense General Motors. Este acuerdo con GM, anunciado el 8 de septiembre, disparó un 41% el valor de Nikola en la Bolsa de Nueva York, a la que accedió en junio a través de una fusión con VectoIQ, empresa fundada, precisamente, por un ex alto funcionario del tradicional frabricante de Detroit.



(Lea también: La Cepal ve caída de 5,3 % en América Latina y 2,6 % en Colombia)



Al igual que el fabricante de autos eléctricos de alta gama Tesla, Nikola se está beneficiando de un cierto entusiasmo inversor por el sector de los vehículos eléctricos. Pero hasta ahí el viento de popa para Nikola.



La firma de inversión Hindenburg Research publicó un informe el 10 de septiembre en el que acusa a Nikola de haber puesto en marcha un "fraude complejo" basado en las múltiples mentiras de su fundador, quien, continúa el texto, "engañó a socios para que firmen acuerdos al afirmar falsamente que poseen una amplia tecnología patentada".



Estas palabras hicieron que las acciones de Nikola se desplomaran un 36% en tres días. La compañía negó de inmediato las acusaciones antes de emitir una explicación más consistente el lunes. El grupo, que dice haber hablado con el gendarme del mercado financiero estadounidense sobre este informe, asegura que la sociedad de inversiones pretendía manipular el precio de sus acciones. Resultado: las acciones remontaron un 11% el mismo día.

Jim McKelvey, fundador de Square, se ha beneficiado con su desarrollo para pagos móviles. Foto: Vanguardia

Jim Koch y Rodney Sacks

La fortuna de Jim Koch proviene de las cervezas artesanales, las cuales ha estado produciendo desde la década de 1980. Sin embargo, tras el cierre de bares y restaurantes en todo el mundo como producto de las cuarentenas, el ingreso de las cerveceras en todo el mundo cayó.



¿Cómo consiguió, entonces, Jim Koch sumar aún más valor a su fortuna? El valor de Sam Adams Beer, como se le conoce a la compañía de Koch, “se vio impulsado por un gran aumento en la demanda de sus marcas de té helado y de aguas gasificadas”, explicó Forbes en un artículo publicado el 10 de septiembre.



(Lea también: El régimen fiscal español no perdona a los famosos)



En ese orden de ideas, Koch logró darle un vuelco a su negocio y aprovechar la venta de otro tipo de bebidas que ayudaron a mantener a flote su negocio. Forbes calcula la fortuna de Koch en 2,7 mil millones de dólares.



Por otro lado, Rodney Sacks, CEO sudafricano de la empresa que produce la bebida energizante ‘Monster’, vive un caso similar al de Jim Koch. Durante la pandemia, el consumo de esta bebida energizante también se ha visto disparada en las cuarentenas.



Sus ganancias han aumentado, según Forbes, en un 18 por ciento durante enero y julio de este año.

Sam Adams Beer se vio impulsada por un gran aumento en la demanda de sus marcas de té helado y de aguas gasificadas FACEBOOK

TWITTER

La cultura de la cerveza artesanal en Bogotá continúa creciendo como la espuma. Foto:

Jim McKelvey: pagos móviles, una mina de oro en tiempos de pandemia

Jim McKelvey es uno de los cofundadores junto a Jack Dorsey (CEO de Twitter) de la empresa Square, una empresa centrada en el desarrollo de pagos móviles. La revolución de McKelvey, cuya fortuna según Forbes está calculada en 2,6 mil millones de dólares, consiste en el desarrollo de un lector que se adapta en un teléfono o tableta y que automáticamente lo convierte en una terminal de pago.



“Es un ecosistema de comercio cohesivo que ayuda a los vendedores a iniciar, ejecutar y hacer crecer sus negocios. Los vendedores de las empresas descargan la aplicación móvil de Punto de venta Square y pueden realizar su primer pago de forma rápida y sencilla, normalmente en cuestión de minutos”, según reposa en la página de Square.



(En contexto: La minuciosa investigación de Hacienda sobre Shakira en España)



Y agregan: “En su sistema, los vendedores obtienen acceso a funciones como liquidaciones al día siguiente, recibos digitales, gestión de disputas de pago, seguridad de datos y cumplimiento de la industria de tarjetas de pago”. Según Forbes, Square ha duplicado sus ganancias desde el año pasado.



INTERNACIONAL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS