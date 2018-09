Miles de mujeres en México exigen acceso al aborto "libre y seguro"

Cristian Ávila Jiménez / EL TIEMPO

La cineasta colombiano-belga Juanita Onzaga se alzó con la Estrella de Oro al mejor cortometraje por el documental "Our song to war" (Nuestra canción a la guerra) en el Festival de El Gouna, localidad turística situada en la costa del mar Rojo en Egipto. El corto, rodado en Bojayá (foto), poblado del noroeste de Colombia escenario de la masacre de 79 personas en 2002 por parte las FARC, cuenta durante 15 minutos la historia de esa tragedia tomando como protagonistas a tres niños: un hijo de paramilitares en la vida real, otro de guerrilleros y otro cuya familia no estuvo implicada directamente en el conflicto.