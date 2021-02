Investigan a médico que aplicó una sobredosis de vacuna a dos ancianos

Desde este 23 de febrero, dos ancianos, de 98 y 88 años, residentes de un hogar para la tercera edad en la ciudad de Brisbane, Australia, están bajo observación sanitaria luego de recibir por error una sobredosis de la vacuna Pfizer contra el covid-19.



Greg Hunt, ministro de salud de Australia, aseguró que ninguno de los dos adultos ha presentado reacciones adversas.



Además, Hunt aseguró que no se tiene un dato exacto de la cantidad que les fue suministrada, pero “pudo ser más de cuatro veces la dosis recomendada”.



Según informó la agencia ‘EFE’, el médico que aplicó la vacuna está siendo investigado por una supuesta violación de los protocolos sanitarios de Australia.



El hombre fue retirado del programa de vacunación nacional que adelanta el país.



Por su parte, Paul Kelly, director médico gubernamental, aseguró que, cuando se realizaron pruebas durante los ensayos clínicos de la vacuna de Pfizer con dosis de cuatro veces la cantidad prescrita, “los efectos secundarios no supusieron problema".



Según explicó Cassandra Berry, profesora de inmunología de la Universidad de Murdoch, en Australia, para el medio ‘ABC’, los adultos habrían recibido más dosis de ARNm, el modelo genético de la proteína de pico SARS-CoV-2.



La edad no necesariamente significa que haya más probabilidad para que se desarrollen efectos secundarios negativos por la dosis alta. Foto: iStock

Berry aseguró que esto no necesariamente es algo malo. “Se producirá más proteína, que es el pico del coronavirus y el cuerpo está bastante acostumbrado a preparar una gran cantidad de ARNm en proteína todos los días”, explicó.



La experta también aseguró que la edad no necesariamente significa que haya más probabilidad para que desarrollen efectos secundarios negativos por la dosis alta.



“Las dos personas a las que les ocurrió esto deberían estar bien", puntualizó.



Este no es el primer caso de ‘sobredosis’ con las vacunas que se presenta en el mundo.



Paul Kelly aseguró que situaciones similares se dieron en Alemania y Reino Unido, donde, según él, “los efectos secundarios fueron mínimos, particularmente en personas de avanzada edad”.



Además, ‘ABC’ también explicó lo que pasó en Alemania: durante el lanzamiento de la vacuna Pfizer ocho trabajadores del cuidado de adultos mayores recibieron hasta cinco veces la dosis recomendada.

Cuatro de ellos fueron hospitalizados después de desarrollar síntomas similares a los de la gripe. Sin embargo, se recuperaron de forma satisfactoria.



Los otros cuatro no presentaron ningún síntoma.



Según ‘EFE’, Australia inició, el lunes 22 de febrero, la distribución de la vacuna de Pfizer a los trabajadores esenciales y a los residentes de los hogares para la tercera edad.



Desde el inicio de la pandemia se han registrado alrededor de casi 29 mil casos de covid-19 en el país oceánico, más de 900 fallecidos y alrededor de 25.500 personas recuperadas.

