El drama de los marineros abandonados alrededor del mundo

En la pequeña nación insular del Pacífico de Fiyi, casi mil hombres, en su mayoría de Tonga, han estado varados durante meses, sin forma de volver a casa. En Kiribati, cien hombres están en el mismo aprieto. Situaciones similares están ocurriendo en Egipto y Canadá.



Decenas de miles de marineros están entrando en el nuevo año lejos de sus familias, después de haber sido abandonados desesperadamente en países diseminados por todo el mundo debido a que el covid-19 ha cerrado aeropuertos en sus países de origen, que tienden a ser más pequeños y carecen del personal de salud o la capacidad logística para manejar el problema y resolver las repatriaciones masivas de estas tripulaciones.

Muchos de estos marineros han estado a bordo de barcos y lejos de sus familias durante largos períodos de tiempo. En promedio, la mayoría se ve obligada a trabajar durante al menos 18 meses, dijo Markus Schildhauer, diácono de los marineros del Centro Alemán de Marinos de Alejandría.



Trabajando nueve meses más que su acuerdo contractual y siete meses por encima del límite internacional para contratos en el mar, según informes de la Organización Marítima Internacional –OMI– (agencia especializada de Naciones Unidas), las tripulaciones de los barcos están atrapadas en condiciones extremas. Algunos no tienen una fuente de ingresos durante el tiempo que están varados en puertos y la mayoría vive en espacios reducidos, lo que aumenta los posibles riesgos para la salud.



“Tenemos numerosos casos en los que a los marineros se les negó el desembarco para recibir tratamiento médico normal, por dientes muy inflamados, huesos rotos y accidentes cerebrovasculares”, dijo el Dr. Max Johns, representante jefe de los armadores en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y agregó que varios marineros han muerto.



En un día cualquiera, cientos de barcos y miles de marineros se encuentran en la misma situación. Una base de datos creada por la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF por su sigla en inglés) y la sección laboral internacional de la ONU documentó aproximadamente 400 casos que involucraron a unos 5.000 marineros que fueron abandonados en sus embarcaciones entre 2004 y 2018.



Pero el covid-19 ha empeorado las cosas, dejando varados a más de 400.000 marineros en todo el mundo, que están atrapados en sus barcos debido a las restricciones de viaje de la pandemia y quienes trabajan con contratos vencidos, según la OIT. Un número similar de marineros están atrapados en sus hogares, no pueden trabajar en los barcos y recibir ingresos.



Aquellos en el sector marítimo han estado en primera línea durante la pandemia, asegurando la entrega de alimentos, medicamentos y bienes en todo el mundo, según la OMI. El secretario general de la OMI, Kitack Lim, instó a todos a defender los derechos humanos de estos marinos afectados. “Lamentablemente, hemos visto que los derechos humanos de los pescadores y otros trabajadores marítimos se ponen en peligro durante la pandemia –dijo Lim–. Esto está causando una inmensa tensión, fatiga y agotamiento, y es insostenible”.

Junior Jimmy Nanquil, marinero de Kiribati actualmente varado en Dinamarca, comenzó a trabajar en su portacontenedores en octubre de 2019. No ha visto a sus seis hijos pequeños ni a su esposa en más de un año. Dijo que estaba frustrado porque no le habían dado respuestas claras sobre cuándo se le permitirá regresar a casa.



“Creo que nuestro Gobierno comprende completamente la situación en la que nos encontramos, pero actualmente se sienten cómodos y viven con su familia y seres queridos”, dijo Nanquil, quien se encuentra entre los 32 trabajadores de barcos varados en Dinamarca.



El Gobierno de Kiribati les dijo a Nanquil y a sus compañeros de tripulación que los ayudarían con la repatriación. El último vuelo estaba programado para el 9 de diciembre y posteriormente se canceló sin motivo, dijo Nanquil. Dijo que circulaba un rumor entre los marineros de que su país de origen no podía permitirse financiar estos vuelos chárter.



Nanquil agregó que estaba desesperado por reunirse con su familia antes de Navidad y comer su comida tradicional de leche de coco mezclada con atún. No regresó a casa para celebrar.



Si bien algunos barcos se desvían a puertos fuera de ruta para intercambiar tripulaciones, esto les cuesta a los propietarios cientos de miles de dólares; otros están recurriendo a extender los contratos de la tripulación, o no hacen nada en absoluto, lo que afecta significativamente la salud y la moral de la tripulación.



Kaumai Tanenaa, un marinero de Kiribati que actualmente se encuentra varado en Hamburgo (Alemania), empezó a navegar en abril de 2019. Siete meses después, su esposa dio a luz a su primer hijo. Tanenaa no ha conocido aún a su hijo, que ahora tiene un año.



Este problema es una aguda extensión de un problema sistémico a largo plazo en la industria del transporte marítimo: el abandono de los marineros. Para los países que han ratificado el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006, el abandono de sus trabajadores puede referirse a un propietario de buque que no cubre el costo de la repatriación de la tripulación, deja a la tripulación sin el apoyo necesario o retiene los salarios.

En el puerto de Beirut, por ejemplo, no lejos del almacén que explotó en agosto pasado, un petrolero llamado Capitán Nagdaliyev fue abandonado con 13 marineros a bordo. Atascados durante casi un año, estos hombres habían estado sin salario, agua o comida, y apenas escaparon con vida cuando la bodega con 2.750 toneladas de nitrato de amonio explotó y voló partes de su barco.



La industria naviera ha dado algunos pasos productivos, incluso mediante la imposición de una nueva regla que exige que los armadores más grandes tengan un seguro para cubrir los costos de los marineros abandonados en el puerto. Empresas de satélites como SkyTruth y KSAT también han comenzado a desempeñar un papel forense conectando los puntos entre grandes derrames, embarcaciones abandonadas y sus operadores.



Si bien muchos han reconocido la importancia de los trabajadores de la salud durante esta pandemia, pocos han destacado el trabajo esencial de los marineros que transportan el 90 por ciento de los bienes internacionales, incluidos los equipos de protección personal y otros materiales necesarios para la lucha contra la pandemia. En respuesta, la OMI está pidiendo a todos los gobiernos del mundo que aún no lo han hecho, que designen al personal marítimo como trabajadores esenciales, lo que les permitirá recibir las prioridades relacionadas con los viajes, el tránsito y la vacunación.

Ha habido 460 casos de abandono de marineros en los últimos 19 años. En 2020 ocurrieron 49 incidentes, el tercer año más alto registrado. Sin embargo, es bien sabido en los círculos industriales que hay muchos más casos que no llegan a la OIT ni a los medios de comunicación y, por lo tanto, nunca se resuelven.



El abandono de estos trabajadores es un problema de larga data causado por una falta general de control o aplicación de la ley en altamar, que se complica debido a la naturaleza transnacional del transporte marítimo internacional. En cualquier caso, al menos cuatro países (el Estado de la bandera del barco, el Estado del puerto, el Estado de origen de los marineros y el Estado registrado de la empresa) podrían estar involucrados. Aunque ha habido esfuerzos recientes en los últimos tres años para hacer que los informes sean más completos, todavía quedan demasiados incidentes que se deslizan por las grietas.



A diferencia de los casos típicos de abandono de marineros, donde la tripulación se enfrenta a la falta de suministros, combustible y dinero, los marineros del Pacífico Sur, especialmente que están en Hamburgo, son alojados y apoyados por sus empresas, y la Misión Alemana de Marineros (Deutsche Seemannsmission) les brinda atención. Sin embargo, en Fiyi, cuyo gobierno está muy sobrecargado, hay menos apoyo y pocas noticias sobre la situación.



Los investigadores marítimos dicen que abordar el problema del abandono será legalmente difícil, políticamente impopular y requiere muchos recursos. Una acción inmediata y viable incluye la donación a ONG que brindan apoyo a los marineros abandonados y crean conciencia, dijo Schildhauer. Este es un primer paso necesario, pero no del todo suficiente.



El apoyo humanitario de este tipo debe ir acompañado de un esfuerzo internacional concertado para rastrear y documentar los casos de abandono y sus empresas y países perpetradores. Con suficiente información y conciencia pública, las listas negras y las sanciones específicas pueden tener un verdadero impacto disuasorio y punitivo, dijo Johns. En términos más generales, un protocolo internacional que aborde específicamente los derechos de los marineros abandonados podría proporcionar la potencia legal necesaria para acabar con la práctica de manera coordinada.



La pandemia de covid-19 ha puesto de relieve el problema de los marineros varados y abandonados, y ha puesto de manifiesto una falla sistemática dentro del sector marítimo.



“Aunque los anuncios de las vacunas contra el covid-19 pueden darnos esperanza, los marineros de varios países todavía se ven gravemente afectados por los cierres de fronteras”. dijo Jason Zudeima, secretario general de la Asociación Marítima Cristiana Internacional (Icma), y agregó que los trabajadores en el espacio marítimo a menudo son invisibles y pasados por alto, pero enfrentan desafíos de vida o muerte.



Los marineros varados hablaron de su propia epidemia de salud mental que los atormenta junto con la pandemia. La incertidumbre sobre los cambios de tripulación, la ansiedad en relación con la familia y el cansancio por meses extra de trabajo han creado niveles de estrés significativos para estos trabajadores.

Holly Patë

* Directora de estrategias digitales de The Outlaw Ocean Project