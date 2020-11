Líderes políticos tóxicos: ¿cuáles son sus rasgos?

El triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en Estados Unidos ha generado un respiro a nivel internacional. El editorial de El País de España del 7 de noviembre deja dudas al respecto: ‘Cambio de era. La victoria de Biden ofrece una nueva oportunidad a los moderados de Occidente’.

En los últimos años han crecido dos fenómenos preocupantes que han afectado a los sistemas democráticos en todo el mundo: por un lado, la polarización política y, por otro, la emergencia de líderes autoritarios. ¿Por qué están relacionados ambos fenómenos?



Fundamentalmente, debido a que los líderes autoritarios como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Daniel Ortega y Nicolás Maduro, en América; Viktor Orban, Albert Rivera, Marine Le Pen, Matteo Salvini y Jaroslaw Kaczynski, en Europa; Recep Erdogan y Narendra Modi, en Asia, y sin olvidar a Vladimir Putin y a Xi Jinping, en Rusia y China, juegan a la división de la sociedad con objeto de apuntalar con firmeza a sus seguidores y demonizar a sus adversarios. La división de la sociedad constituye uno de sus recursos que utilizan, tanto para acceder al poder como para conservarlo.

Sin duda, líderes autoritarios ha habido a todo lo largo de la historia de la humanidad. No obstante, la emergencia de las redes sociales les han dado ciertos atributos específicos. Lo hemos denominado “liderazgo tóxico”. Me voy a referir, fundamentalmente, a Donald Trump. Cualquier parecido con la realidad colombiana es pura coincidencia.



Estar alertas y detectar a tiempo este tipo de liderazgo destructivo es fundamental para evitar que puedan dañar a las instituciones democráticas.



El primer rasgo característico de estos líderes es que tienen un trastorno de personalidad narcisista (o “narcisismo maligno”, como lo denominaba el psicólogo social alemán Erich Fromm). Este es un desarreglo mental que sufre una persona debido a que tiene un sentido desmesurado de su propia importancia, así como una necesidad excesiva de atención y admiración. Creen que el mundo gira a su alrededor. El narcisismo hace referencia al mito de Narciso, quien, embelesado con su propia imagen reflejada en el agua, terminó ahogándose en una fuente al intentar besar su bello rostro.



Es difícil olvidar la reacción de asombro de Trump cuando, en una asamblea de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2018, se refirió a sí mismo como el presidente más eficiente en la historia de los Estados Unidos (“en menos de dos años mi administración ha hecho más que casi todas las administraciones en la historia de nuestro país”) y produjo una risotada general.



Este trastorno, trasladado al terreno político, fue denominado en 2008 por el neurólogo y miembro de la Cámara de los Lores David Owen como el “síndrome de Hubris”. Los griegos utilizaban el término hubris o hybris para referirse al exceso de arrogancia que impulsa a un individuo a sobrepasar todas las barreras que limitan sus acciones y deseos, sin importar los desastres que puedan causar en una sociedad.

Los principales rasgos de un político afectado de un trastorno de personalidad narcisista son los siguientes: una propensión a ver la acción política o la gestión gubernamental como el espacio para alcanzar la gloria personal y no el bien común; una predisposición desmesurada a actuar en función de su propia imagen; una actitud mesiánica y prepotente derivada de un gran desdén por la crítica e, incluso, por los consejos de sus asesores (ausencia de empatía); una gran temeridad a la hora de decidir estrategias, sin consideración por los riesgos, derivado de una actitud impulsiva, comportamientos destructivos y una total ausencia de remordimientos.



Además, una firme creencia de que solo está obligado a rendir cuentas ante el tribunal de la historia (el cual lo absolverá), y no ante los organismos previsto en las leyes; una pérdida progresiva de contacto con la realidad, debido a su tendencia innata hacia el autoengaño, y, finalmente, una tendencia a construir un mundo binario compuesto de amigos y enemigos.



Sin embargo, según los estudios psicológicos, detrás de esta máscara de seguridad extrema se esconde una autoestima frágil que hace muy vulnerables a estos líderes a la crítica más leve, frente a la cual reaccionan con gran hostilidad. Las relaciones conflictivas de Trump con los medios son un claro ejemplo.

Trastorno de atención

Sin duda, personalidades narcisistas ha habido en todas las épocas. Benito Mussolini es un ejemplo. Silvio Berlusconi, otro. Sin embargo, las redes sociales han exacerbado por cientos la emergencia de estas personalidades en la vida política actual en todo el mundo.



Uno de los efectos más negativos de las redes sociales ha sido la emergencia de una cultura del exhibicionismo sin límites. En Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp o Tiktok, millones y millones de personas no dudan en exponer su vida privada sin el menor sonrojo. Su mayor obsesión es saber cuántos seguidores tienen en sus cuentas y cuantos likes (me gusta) obtuvieron sus mensajes.



Los políticos no escapan a esta tentación. Y, en particular, los políticos narcisistas sufren, en esta revolución de las redes, de otra afección adicional que podríamos denominar “trastorno de atención mediática”. Enfermos de la necesidad de la exposición permanente y con tal de recibir la atención que su autoestima y su imagen inflada (aunque frágil) requiere, están dispuestos a cualquier cosa: exagerar, mentir, insultar, lanzar mensajes de odio. Su ego está íntimamente relacionado con el número de seguidores en sus redes sociales. Por ello, solo envían mensajes agresivos para que se vuelvan tendencia.

Donald Trump, desde el amanecer hasta altas horas de la noche, nunca para de enviar mensajes de manera obsesiva. Es la única manera de evitar caer en un “síndrome de abstinencia mediática” que puede ser igual o peor que un síndrome por abstinencia al alcohol o a las drogas ilícitas.



Como sostiene el profesor Fernando Mires, Trump es una “combinación perversa entre el narcisismo más agudo y el exhibicionismo más obsceno”.

Concentración del poder

Un tercer rasgo de los líderes tóxicos actuales es la tendencia a la concentración del poder en detrimento de la división y el equilibrio de los poderes públicos y, ante todo, el control y la subordinación de la justicia.



Estos líderes providenciales piensan que para impulsar su proyecto de salvación nacional deben concentrar la totalidad del poder. La división del poder es percibida como un obstáculo innecesario.



La designación de la jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos por Trump y la mayoría republicana, sin esperar los resultados de las elecciones inminentes, es un claro ejemplo de este tipo de liderazgos. La idea era alcanzar una mayoría conservadora aplastante en la Corte –actualmente compuesta por seis jueces de origen conservador y tres progresistas–, designados de por vida.



A la concentración del poder político se añaden esfuerzos sistemáticos de estos líderes tóxicos para “judicializar la política”, es decir, utilizar las instituciones judiciales para debilitar o liquidar a sus opositores en el campo político.

Negación de la derrota

Un cuarto rasgo de estos líderes, por ejemplo, de Hugo Chávez, quien se sentía la reencarnación de Bolívar, es la incapacidad para aceptar que deben abandonar el poder.



Donald Trump, en medio de su megalomanía, se refería con enorme desprecio a sus opositores como “perdedores” (losers). Por ello, Amanda Mars, con un gran sentido de la ironía, no dudó en titular su columna reciente en El País de España ‘Donald Trump. El perdedor que odiaba a los perdedores’.



Era imposible para un megalómano como Trump aceptar que los electores no lo premiaron en las recientes elecciones presidenciales con unas mayorías aplastantes.



Trump es incapaz de aceptar una derrota. La política es concebida por los líderes tóxicos como un “campo de batalla”, en la cual no hay espacio para la derrota. La política es un “juego de suma cero”, en la cual se gana o se pierde todo.



En la mente del líder republicano solo es posible explicar la derrota por un masivo fraude electoral. Por ello, incluso a costa de desprestigiar y debilitar a las instituciones democráticas de su país, Trump ha mostrado estar dispuesto a aferrarse al poder a cualquier costo.

Líderes reparadores

En Colombia debemos evitar que el liderazgo tóxico gane terreno. Se requiere un líder político que una a la nación, no uno que ahonde las divisiones actuales.



Este fue el mensaje más fuerte de Joe Biden y Kamala Harris en sus discursos de victoria desde Wilmington (Delaware) el pasado 7 de noviembre y debería ser también el eje de la acción política en Colombia en un futuro.



En una columna reciente en EL TIEMPO (8 de noviembre de 2020), Germán Vargas Lleras sostuvo que, “en franca contravía con esta aspiración nacional, van los referéndums propuestos para eliminar la JEP, reformar las cortes de justicia o revocar el mandato del presidente Duque. Ellos no hacen más que seguir polarizando y agudizando tensiones en un momento crítico para el país en materia de desempleo, pobreza y salud pública. ¿Cómo puede el país, en tan difíciles circunstancias, enfrascarse en estas discusiones estériles, sin ninguna posibilidad real de tramitarse y movidas solo por razones político-electoreras? ¿A qué infierno pretenden llevarnos?”.

Tienen una tendencia

Después de sesenta años de guerra interna, Colombia requiere una democracia tranquila, una democracia sin sobresaltos, sin “líderes tóxicos”. Es hora de cerrar las heridas del pasado y prepararnos como nación para enfrentar la peor recesión económica de nuestra historia. Es la hora, como sostiene el profesor Juan Gabriel Gómez, de “líderes reparadores”.

EDUARDO PIZARRO

Para EL TIEMPO