Maduro dijo que venezolanos que emigran lo hacen 'llenos de dólares'

AFP

Dos prominentes fuentes usadas por el periodista de investigación Bob Woodward para escribir el devastador retrato del presidente estadounidense, Donald Trump, que salió a la venta este martes, indicaron que su relato había sido distorsionado. El antiguo asesor económico Gary Cohn y el ex consejero Rob Porter emitieron comunicados criticando algunos aspectos del libro 'Fear: Trump in the White House' ('Miedo: Trump en la Casa Blanca'), una obra que lo describe como una persona incapaz de ocupar el Despacho Oval y que perfila el ambiente como una "casa de locos".