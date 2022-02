​​Han pasado casi dos años desde que se descubrió por primera vez el covid-19 y empezó la pandemia que afectó a todo el mundo. Durante este tiempo, los países tuvieron que crear algunas restricciones, pero debido al avance de la vacunación varios ya han decidido levantarlas.



Una de las principales razones por la que muchos ven la posibilidad de volver a la normalidad, es decir, a la época en la cual no se necesitaban tapabocas y no había distanciamiento social, es que la variante ómicron cambió el ritmo de la pandemia.

Según el investigador de actitudes y comportamientos públicos de la Universidad de Swansea, Simon Williams, en una entrevista con la cadena 'CNN', “los niveles de preocupación sobre ómicron tienden a ser más bajos que con las variantes anteriores”. Además, de que el factor del miedo hacia el virus es menor.



Esto se debe a que las personas ya no tienen temor a contagiarse, ya que saben que eventualmente se infectarán. Según Williams, incluso con el fin de superar el virus de una vez, algunas personas buscan el virus activamente. Una práctica que los médicos rechazan rotundamente.



A continuación, los países que han levantado las restricciones para prevenir el contagio de covid-19.

Finlandia

A comienzos del mes de febrero, el gobierno comunicó que levantaría gradualmente las restricciones por covid-19. También dijo que algunas regiones del país ya habían alcanzado su punto máximo de esta ola y la carga del sistema de salud se ha nivelado.



A partir del 14 de febrero, se espera que se levanten las restricciones del uso de cubrebocas y el distanciamiento social en los bares, eventos públicos y actividades de ocio y que a partir de marzo los restaurantes también lo hagan.

Noruega y Dinamarca

En este mes de febrero, ambos países anunciaron el levantamiento de las restricciones por cuenta del coronavirus.



Ya no es obligatorio usar mascarillas en interiores y han desaparecido las prohibiciones en la vida social y cultural. Hay normalidad en los restaurantes y reabren las discotecas.

Uso de mascarilla en zonas abiertas de Francia. Foto: AFP / BERTRAND GUAY

Suecia

El gobierno informó que la situación se encuentra lo suficientemente estable como para suavizar las restricciones. Ya no es necesario mostrar el certificado de vacunación para eventos públicos ni tampoco habrá un número limitado de aforo.



De hecho, la agencia de Salud Pública de Suecia presentó una solicitud al Gobierno para que el covid-19 ya no sea clasificado como "una enfermedad socialmente peligrosa o generalmente peligrosa".

España

Son muy flexibles con las restricciones por covid-19, pues ya se aprobó el aumento de la capacidad en los eventos públicos deportivos. Además, ya no es obligatorio el uso de tapabocas en espacios al aire libre.



La ministra de Salud, Carolina Darias, dijo en una entrevista con medios locales que todos los indicadores de covid-19 "van mejorando, especialmente en lo que respecta a la circulación del virus".

Se aprobó el aumento de la capacidad en los eventos públicos deportivos en España. Foto: Alejandro García. EFE

Italia

El Consejo de Ministros aprobó que desde el 11 de febrero se podrá estar de nuevo sin mascarilla al aire libre. Esta decisión se tomó ante la mejora en el número de contagios en las últimas semanas.



Sin embargo, es obligatorio usar el tapabocas en lugares cerrados como restaurantes, cines, teatros, gimnasios y en el transporte público. Además, deberán usar la mascarilla tipo FFP2, que garantiza una mayor protección.

Reino unido

Este año, el gobierno retiró la mayoría de las restricciones, como el uso de cubrebocas obligatorio.



El uso de la mascarilla ha pasado a ser opcional tanto en espacios interiores como exteriores y han dejado de exigir el carné de vacunación o una prueba negativa para eventos multitudinarios.



Además, están evaluando la posibilidad de quitar la norma actual que obliga a los infectados con el virus a aislarse. Actualmente, si una persona resulta positiva con el virus, debe aislarse cinco días completos, pero está previsto que para el 24 marzo se levanten las últimas restricciones que quedan.

Reino Unido ha eliminado la mayoría de las restricciones. Foto: Vickie Flores. EFE

Estados Unidos

Varios estados como Nueva York, Connecticut, Delaware, Nueva Jersey, California y Oregon anunciaron que ya no es necesario utilizar mascarillas, a pesar de la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, entidad que insiste en la necesidad de usarlo en las escuelas.



Así mismo, Maria Van Kerkhove, líder técnica de la Organización Mundial de la Salud para el covid-19, dijo en una sesión de preguntas y respuestas que “es recomendable usar mascarilla particularmente cuando están muy cerca de otras personas, pero especialmente cuando están en interiores e incluso si están vacunados”.



Aunque en el país todavía se recomienda usar cubrebocas, tienen la libre elección de usarlo o no. Sin embargo, en otros estados todavía es obligatorio, al menos en interiores, al igual que la distancia entre las personas.

En estados como Connecticut, Delaware, Nueva Jersey, California y Oregon ya no es necesario utilizar mascarillas. Foto: iStock

Más países

Países como Francia, Alemania, Austria, Polonia, Países Bajos, Bélgica y Portugal han retirado el uso obligatorio de tapabocas al aire libre. Sin embargo, algunos todavía tienen la restricción de uso de tapabocas en interiores o en lugares donde no pueda ser posible el distanciamiento.



¿Qué dice la OMS?

Varios países han eliminado el uso del cubrebocas en espacios públicos Foto: EFE / EPA / MARTIN DIVISEK

Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijeron en una conferencia con periodistas que el virus circula de diferente manera en cada país.

​

Por lo tanto, recomiendan el uso de las herramientas que se tengan a la mano.



Una es la vacunación masiva y la otra es reducir la propagación del virus con el uso de mascarillas, distanciamientos físicos, un buen sistema de ventilación y pruebas masivas para detectar el virus.



"La forma en que los países usan estas herramientas depende de ellos, pero instamos a la precaución porque muchos países aún no han alcanzado el punto máximo de ómicron", dijo la Dra. Kerkhove, epidemióloga de la OMS, el pasado 1.° de febrero.

¿Qué pasará con la pandemia en un futuro?

Algunos expertos de la comunidad científica son optimistas de que la variante ómicron pueda ser la última mutación del virus. Además, esperan que esta brinde una capa de inmunidad a la población mundial y nos acerquemos a una etapa endémica que podrá ser comparada con el resfriado o la influenza.



Un profesor de Epidemiología de enfermedades infecciosas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres le dijo a 'CNN': “Mi opinión es que se está volviendo endémica y seguirá siendo endémica durante algún tiempo, como ha sucedido con otros coronavirus”.



Por otro lado, hay que aclarar que “endémico no significa que no es peligroso; endémico no significa que se haya acabado. Endémico significa una circulación baja. Y lo que estamos viendo, el futuro del covid-19, es que seguiremos viendo brotes en poblaciones susceptibles”, afirmó la Dra. Van Kerkhove.

