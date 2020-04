Los próximos epicentros de la pandemia del coronavirus

Los gobiernos de países ricos han anunciado grandes paquetes fiscales para ampliar la provisión de atención médica y mitigar el impacto económico de la pandemia de covid-19. Pero ¿qué pueden hacer los países más pobres para aplanar la curva de contagio y suavizar el ‘shock’ económico?



En este panorama general, Yik-Ying Teo, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional de Singapur, dice que los sistemas de salud de los países en desarrollo no están preparados para hacer frente a la pandemia, y pide a las naciones más ricas que brinden asistencia urgente.

Ricardo Hausmann, de Harvard, sugiere cuatro formas en que el G7 y el G20 pueden hacer exactamente eso. Y Jayati Ghosh, de la Universidad Jawaharlal Nehru, pide una resolución coordinada de la deuda y una reestructuración para evitar que cualquier recuperación eventual en las economías en desarrollo de Asia se descarrile por crisis financieras y de deuda no resueltas.



En cuanto a América Latina, el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, establece cinco principios que los gobiernos deben cumplir en sus esfuerzos por detener la pandemia y rescatar las economías del mundo. Y Roberto Chang y Andrés Velasco, de la Universidad de Rutgers, de la London School of Economics, instan a la Reserva Federal de los Estados Unidos a que ayude a financiar las medidas rápidas y audaces que los legisladores latinoamericanos deben tomar ahora.



Aunque toda la fuerza de covid-19 aún no ha afectado a África, Denis Chopera, un virólogo médico del Instituto de Investigación de Salud de África, dice que los débiles sistemas de salud del continente y las condiciones preexistentes endémicas como el VIH y la tuberculosis lo dejan particularmente vulnerable.



Del mismo modo, Kevin Watkins, de Save the Children UK, dice que prevenir una catástrofe humanitaria en África requerirá una acción nacional decisiva y cooperación internacional. Las próximas semanas, dice Watkins, serán críticas, no solo para África, sino para el mundo. Después de eso, argumenta Célestin Monga, del Banco Mundial, África necesitará al menos un billón de dólares en apoyo externo para recuperarse del impacto económico de la pandemia.



PROJECT SYNDICATE

Londres