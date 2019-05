La competencia y negocios de los millonarios para dominar el espacio

La disputa por la conquista espacial ya no es una preocupación exclusiva de los países. Esa carrera -que arrancó a mediados del siglo XX y que actualmente tiene como principales actores a los Estados Unidos, Rusia, China y algunos europeos, a través de agencias espaciales- ha expandido sus fronteras y tocado el capital de los hombres más ricos del planeta.

Jeff Bezos, Elon Musk, Richard Branson, Larry Page, entre otros magnates, son algunos de los nombres cuyos negocios están a la vanguardia de la exploración espacial. A ellos se les ha bautizado como ‘NewSpace’, término para referirse al grupo de empresarios que ha incursionado en este tipo de negocios, según reseña la cadena británica BBC.



Pero, ¿qué han hecho y qué tipo de actividades comerciales están desarrollando?

Blue Origin y el sueño de generaciones trabajando en el espacio

Recientemente, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo y CEO de Amazon, le mostró al mundo su vehículo de alunizaje que quiere lanzar para transportar materiales y humanos a la Luna.



Se trata de Blue Moon, una cápsula de varias toneladas capaz de transportar hasta cuatro vehículos autónomos. Aunque el empresario no dio fechas, dijo que el proyecto estaría listo para cumplir el objetivo marcado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, de enviar humanos a la luna antes de 2024.



Incluso, lanzó varias frases que unos años atrás pudieron ser tomadas de un guion de una película de ciencia ficción, pero ante el avance a pasos agigantados de la tecnología aeroespacial, cada vez es más probable. “Es hora de regresar a la Luna, pero esta vez para quedarnos allí”, dijo.



Pero sus anuncios no quedaron ahí. También invitó a las nuevas generaciones a unirse al proyecto para “construir colonias” en la Luna. “Los niños aquí y sus hijos y nietos construirán estas colonias. El trabajo de mi generación es construir la infraestructura para que puedan hacerlo. Vamos a construir un camino al espacio”, sentenció.



Pero esta presentación no es un hecho aislado ni es su primera incursión en esta industria. Blue Origin –la empresa de aeroespacial de Bezos- fue fundada en el 2000. Desde ese entonces, su visión ha sido construir un futuro “donde millones de personas estén viviendo y trabajando en el espacio”. Entre sus líneas de negocio, al igual que SpaceX, ha sido investigar cómo reducir el costo de los viajes con la construcción de cohetes reutilizables.

Jeff Bezos, dueño de Amazon. Foto: Reuters

Elon Musk y su idea de colonizar Marte

El fundador de Tesla (empresa que desarrolla vehículos eléctricos) es otro de los jugadores claves en la conquista espacial. Se trata de Elon Musk, reconocido por sus carros, sus polémicos trinos -por los que enfrenta acusaciones de fraude- y SpaceX, su compañía de transporte aeroespacial.



Fue fundada en el 2002, actualmente tiene más de 6 mil empleados y ha hecho más de 100 lanzamientos. Entre las noticias que más relevancia e impacto han tenido en los medios de comunicación tiene que ver con sus cohetes reutilizables.



A principio del 2018, uno de sus grandes logros fue recuperar dos de los tres propulsores de un cohete para luego ser reutilizados en otro lanzamiento, uno de los mayores hitos en la carrera espacial. El artefacto en cuestión recibe el nombre de Falcon Heavy y costó alrededor de 90 millones de dólares. Y en marzo de 2019 lanzó una cápsula no tripulada que se acopló a la Estación Espacial Internacional, a más de 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra.



Su objetivo, al igual que Jeff Bezos y Richard Branson, es enviar turistas al espacio. Aunque una de sus ambiciones ha sido enviar vuelos tripulados a Marte, para colonizar ese planeta. “Yo quiero morir en Marte, pero no de un impacto”, dijo Elon Musk, según reseña BBC.

SpaceX Foto: Elon Musk / SpaceX

Virgin Galactic y Richard Branson

Richard Branson fue el hombre que estuvo detrás del concierto en la frontera entre Colombia y Venezuela. Su fortuna proviene del conglomerado de empresas Virgin, cuyos negocios van desde la telefonía de celular hasta el turismo espacial.



La característica que une tanto a Bezos, Musk y Branson es democratizar tal manera los viajes espaciales, que en el futuro sea viable para cualquiera ir a la Luna.



Richard Branson junto a su empresa Virgin Galactic lograron lanzar un vehículo tripulado con dos astronautas a 82 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. En su momento, un tiquete de esta empresa se calculó en unos 250.000 dólares. Y de hecho, a finales de febrero de este año llevó a su primer pasajero al borde del espacio.



Se estima que más de 600 personas de 58 países, entre ellos el actor Leonardo DiCaprio y Justin Bieber, han hecho depósitos a la empresa para volar con Virgin, en una experiencia que dura unos 90 minutos y que permite experimentar la ingravidez.

La imagen corresponde al primer viaje de Virgin Galactic con un turista. Ocurrió a finales de febrero. Foto: EFE

Los otros millonarios que invierten en la industria espacial

En el 2017, Bloomberg publicó un artículo en el que resaltaba cómo el negocio espacial estaba en auge entre las personas más ricas del planeta. Allí se decía que de los 500 más adinerados, 16 han incursionado en dicha industria.



Entre los nombres más relevantes que allí figuran hay personajes como: Larry Page, cofundador de Google y quien está a la cabeza de Planetary Resources cuya misión es encontrar recursos (como agua) fuera de la Tierra. El fallecido Paul Allen, quien fundó Microsoft con Bill Gates y el empresario mexicano Ricardo Salinas, del Grupo Elektra, cuyos negocios en OneWeb han incursionado en el internet satelital.



REDACCIÓN APP

*Con información de agencias