Los mejores países para sobrevivir a la pandemia; ¿cómo está Colombia?

‘Bloomberg’, desde la declaración del coronavirus como pandemia, suele hacer un Ranking de Resiliencia del Covid-19, en el cual ubica a las 53 principales economías del mundo de acuerdo con el manejo que le han dado al virus en sus territorios.



La tabla también incluye la calidad de vida como un indicador y, en ese sentido, influyen factores como la cobertura del sistema de salud, el crecimiento del PIB y la rigurosidad de las medidas de confinamiento.



Al promediar ambos indicadores (estado de la pandemia y calidad de vida), se da una puntuación que ubica a los siguientes países en el ‘top’ 10. Aunque vale resaltar que este es un balance hasta la fecha (mayo de 2021) y los datos varían constantemente.

Nueva Zelanda

Singapur

Australia

Israel

Corea del Sur

Finlandia

Noruega

Dinamarca

China

Hong Kong

Nueva Zelanda es una isla ubicada en el Pacífico y tiene alrededor de 5 millones de habitantes. Foto: iStock

Los grandes hallazgos

Los países que figuran en la cima del ranking destacan porque han visto una disminución más rápida en el número de casos de covid-19 que en el resto del mundo.



Además han sorteado las circunstancias producidas por la segunda y tercera ola de contagios y sus campañas de vacunación han sido exitosas.



Por ejemplo, si se tiene en cuenta que en China fue donde el virus se originó, llama la atención que aparezca en el puesto número 9. No obstante, el país asiático ha vuelto a la normalidad casi por completo.



A inicios de mayo se celebró en Wuhan, epicentro del virus, el Strawberry Music Festival, un evento que congregó a unos 11.000 asistentes, quienes tenían la posibilidad de no usar tapabocas.



Esta fue una prueba de que el riesgo de contagios ha disminuido gracias a las medidas tomadas.



Strawberry Music Festival, 1 May 2021, Wuhan, China.



El estudio mostró que en zonas como Estados Unidos y los principales países de Europa, golpeados fuertemente por el covid-19, después de año y medio y tras la vacunación masiva sus habitantes han tenido ‘un respiro’, el cual, además, aumentó su posición en el ranking.



En India, en cambio, el panorama es diferente: “El segundo país más poblado del mundo, que registra alrededor de 250.000 casos y 4.000 muertes al día, cayó 20 peldaños y pasó al cuarto último de las 53 economías clasificadas”, indicó ‘Bloomberg’.



La situación de este país asiático es crítica en la actualidad.



¿Cómo está Colombia?

Vale resaltar que Colombia figura en el puesto 52 de 53, con un promedio de 934 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, una tasa de mortalidad mensual de 2,9 %, un porcentaje de pruebas positivas del 26,6 % y solo el 8,2 % de la población vacunado.



Aunque estos datos tienen corte del 24 de mayo, el mismo día el Ministerio de Salud colombiano reportó 16.977 nuevos casos, identificados después de haber sido procesadas 40.936 pruebas.



Es decir, este lunes 24 fue el día con la positividad más alta de la pandemia: 41,47 %.



Estas cifras, lamentablemente, coinciden con la posición de base en el ranking.



El país es superado por Argentina (puesto 53), el cual inició un nuevo confinamiento el sábado pasado por la cantidad de contagios y muertes dentro del territorio.

