Los dos turbulentos días de Trump en la cumbre de la Otán

El presidente estadounidense, Donald Trump, tuvo dos días turbulentos en la cumbre de la Otán en Londres: llegó determinado a portarse bien y a no inmiscuirse en la campaña electoral británica, pero acabó marchándose enfadado y dando un portazo.



“Creo que hemos dado ya muchas ruedas de prensa”, dijo a los periodistas en Watford, al norte de la capital británica, al término de la cumbre con motivo del 70.º aniversario de la Alianza Atlántica. Y se marchó “directamente” a Washington, anulando el que debía ser su gran momento con los medios, sin dar más explicaciones.



Sin embargo, desde su llegada el lunes y saltándose el protocolo, ya había aprovechado los encuentros con otros líderes para hablar largo y tendido con los medios... Tanto que algunos de sus pares parecieron burlarse de ello.



“Llegó tarde porque su rueda de prensa (con Trump) duró 40 minutos”, bromeó el canadiense Justin Trudeau, en unas imágenes captadas por las cámaras durante una recepción el martes en el palacio de Buckingham. Trudeau hablaba con el británico Boris Johnson, el francés Emmanuel Macron, el holandés Mark Rutte y la princesa Ana sobre un retraso del galo, pero en el video solo se oyen sus palabras.



Un canadiense visiblemente tenso intentó quitarle hierro al día siguiente, explicando que había “hecho referencia a una rueda de prensa imprevista” antes de su encuentro con Trump, con quien mantuvo “buenas conversaciones”.

El líder liberal y primer ministro canadiense Justin Trudeau. Foto: Carlo Allegri. Reuters

El video, compartido hasta la saciedad en las redes sociales, no sentó bien a un septuagenario inquilino de la Casa Blanca que en el pasado ya ha dado muestras de su susceptibilidad. Justin Trudeau “es un tipo muy simpático”, dijo, pero “tiene dos caras”. “Le llamé la atención sobre el hecho de que no está pagando el 2 por ciento” del PIB canadiense como contribución a la Otán “e imagino que no está muy contento por eso”, dijo como intentando justificar las aparentes burlas.



Este no fue su único encontronazo durante los dos días: calificó de “insultantes” unas declaraciones de Macron sobre la “muerte cerebral” de la Otán y tildó de “delincuentes” a los países que, como Alemania o España, no gastan el 2 por ciento de su PIB en defensa.



Además, tuvo que soportar que su anfitrión, Johnson, eludiese aparecer en público con él por temor a que su asociación con el estadounidense, muy impopular en el Reino Unido, lo perjudicase a una semana de las elecciones legislativas.

Boris Johnson, primer ministro británico. Foto: Tolga Akmen / AFP

Para sorpresa de todos, el primer ministro británico no salió, como es habitual, a recibir a sus invitados cuando Trump y su esposa, Melania, llegaron a Downing Street para una recepción informal. Y aunque negó evitar aparecer en las fotos con el inquilino de la Casa Blanca, solo lo recibió en privado una vez que se había ido todo el mundo y lejos de las cámaras.



El hecho es que Trump, a quien la cumbre de la Otán daba la oportunidad de abandonar durante unos días Washington, donde está siendo investigado por el Congreso con miras a un juicio político, parecía haber llegado a Londres decidido a seducir.

Montó a Macron y al italiano Giuseppe Conte en su espectacular Cadillac, apodado ‘The Beast’, que transporta en avión a todas las partes a donde va, para llevarlos de Buckhingham a Downing Street.



Y, consciente de que sus intempestivas declaraciones podían dar munición a la oposición izquierdista británica para atacar electoralmente a Johnson, prometió no inmiscuirse en la campaña. “Me mantendré al margen”, afirmó.Pero solo un día después, su humor parecía haber cambiado. Y no es claro si lo logró.

El desafío que plantea China

La defensa colectiva que garantiza la Otán prevaleció por encima de las diferencias de las últimas semanas entre los aliados, que cerraron la cumbre por los 70 años de la organización con el compromiso de reflexionar sobre su futuro y un primer debate sobre los retos que plantea China.



“Solidaridad, unidad y cohesión son los principios piedra angular de nuestra Alianza”, recalcaron los líderes en la declaración aprobada al término de la cumbre.



Agencia | AFP | Londres