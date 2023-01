La guerra, las amenazas nucleares, y la influencia de las redes sociales en la política (como enemigas de la democracia), son elementos que desestabilizan la tranquilidad de los seres humanos alrededor del mundo.



Este 2023 estará lleno de desafíos para superar como sociedad, por ello, aquí recopilamos los 10 riesgos más peligrosos para el mundo en este nuevo año, según la consultora de riesgos Eurasia Group.



¿Qué dejó el 2022? La disminución de las medidas de bioseguridad para evitar el covid-19 que fueron características desde 2020, una Rusia debilitada frente a una guerra que se le hizo más difícil de lo esperado, en contraste, con una Unión Europea más fuerte que nunca, así como el fortalecimiento del G7 y la OTÁN.

En cuanto a lo político, el poder de Estados Unidos se mantiene sin rivales internacionales.



Por su parte, desde el interior del país, el mundo pudo ver cómo los ataques a la democracia eran derrotados en las urnas (políticos estadounidenses que deslegitimaron la democracia de su país perdieron sus carreras), mientras que Donald Trump llegó a su momento más débil desde que fue elegido presidente.



Pero, los ataques y deslegitimaciones hacia la democracia cada vez son más fuertes, esto, sumando a la recesión geopolítica que se avecina, le permite al grupo Eurasia plantear que este 2023 será uno de los más peligrosos a nivel de riesgo en los últimos 25 años.

A continuación, los riesgos.

1. La peligrosa posición de Rusia

Una Rusia Humillada por una guerra que se le salió de las manos la haría pasar de ser un jugador más en la economía del mundo al más peligroso estado de soberbia en cuanto a la seguridad en Europa y Estados Unidos.

Reunión en Moscú de los presidentes de Cuba y Rusia. Foto: EFE/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV

Durante el 2022 el Kremlin continuó la guerra en Ucrania a pesar de las advertencias y confrontación de la Otán.



Ahora Rusia no puede mirar para atrás y se enfrenta a una Ucrania que no está dispuesta a ceder hasta que todas las tropas del Kremlin salgan de su territorio y con el apoyo occidente que logró superar la crisis de combustible que Rusia esperaba dominar.

2. El poder máximo de Xi Jinping

El presidente chino Xi Jinping logró en octubre, tras el partido del Congreso, un poder que no se había visto desde que Mao Zedong lideró el país.



El máximo gobernante Chino llenó el Congreso con sus aliados más cercanos, esto le permite ejecutar su agenda política con libertad, sin controles por parte de los demás poderes, ni voces que cuestionen sus acciones o puntos de vista.

Analistas advierte que no es un disparate pensar en la posibilidad de una presidencia indefinida de Xi Jinping. Foto: Wu Hao. EFE

Esto se traduce en que Xi Jinping tampoco tiene opositores que le señalen y cuestionen sus errores lo cual representa un alto riesgo debido a la posibilidad de tomar decisiones arbitrarias y volátiles, por lo que la incertidumbre marcará a China y esto será en definitiva un enorme desafío mundial.

3. Armas de disrupción masiva

el país se ha convertido en el principal exportador de herramientas que debilitan la democracia FACEBOOK

TWITTER

“Cuando cayó el muro de Berlin, Estados Unidos era el mayor exportador de democracia en el mundo.



Pero ahora, el país se ha convertido en el principal exportador de herramientas que debilitan la democracia, no intencionalmente, pero sí como consecuencia de su modelo de negocio”, explica el informe.

Paulatinamente será visible para todos los usuarios. Foto: iStock

Desde los inicios de la innovación tecnológica, que en su mayoría tomó parte en Estados Unidos, esta ha tomado un rumbo de fuerza liberadora, sin embargo, estas libertades en resultado con los avances tecnológicos de la inteligencia artificial, generará la confianza social para empoderar a líderes autoritarios, atacará a la democracia y afectará el mercado así como los negocios.



Ya existen ejemplos de cómo políticos como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Viktor Orbán, han manipulado a sus electores con desinformación a través de las plataformas en internet para ganar elecciones.

La posibilidad de crear a bajo precio ejércitos de bots que parezcan humanos reales, teorías conspirativas y noticias falsas que generen polarización y le abran paso al extremismo está al alcance de la mano de los grandes líderes y sus consecuencias ya se ven en hechos como el ataque al Capitolio de EE. UU. en 2020 o la toma de los edificios de los tres poderes en Brasil a inicios de este año.



Lo irónico es que Estados Unidos ha generado un terreno de oportunidades con democracia representativa, libre mercado y una sociedad abierta, para generar plataformas que en casos extremos han llegado a promover todo lo contrario.

4. Las ondas expansivas de la inflación

El choque inflacionista mundial comenzó en Estados Unidos desde el 2021 e impactó en todo el mundo para 2022, tendrá repercusiones económicas y políticas en 2023. Es estima que es el principal causante de la recesión en el mundo y afectará negativamente las tensiones financieras, así como también aumentará el descontento social y la inestabilidad política.

Más de 16 millones de vacunas se han aplicado en primeras dosis, esquemas completos y refuerzos. Foto: Secretaría de Salud.

Las causas de la inflación se concentran en la pandemia del covid 19, que exigió a los gobiernos entrar en déficit fiscal, así como la ruptura del suministro mundial. También la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones de occidentes que limitaron el abastecimiento de energía, comida y fertilizantes.

5. Irán en la esquina

Esta foto de Twitter muestra a una mujer sin velo sobre un vehículo mientras miles se dirigen al cementerio de ciudad natal de Mahsa Amini. Foto: AFP

La muerte de la joven mujer Mahsa Amani a manos de la policía de la moral ha desencadenado toda una crisis social en Irán que ha dejado más de 500 muertos en protestas en contra del gobierno que han desestabilizado la política, la economía y por supuesto, la tranquilidad social en el país.

Esto, sumado a la intensificación del programa nuclear de Teherán, la falta absoluta de interés de revivir e acuerdo nuclear y el apoyo a Rusia en su invasión a Ucrania irán ha declarado que se enfrentará a occidente definiendo un bando claro para la república islámica.



El régimen está en una batalla interna y externa para mantenerse al mando, con bajas probabilidades de caer, pero con una gran mayoría de iraníes en contra. Estos problemas pueden abrirle la puerta a la Guardia Revolucionaria Islámica para que tome el control, lo que llevaría a Irán a una dictadura militar, con una política más agresiva hacia la región.

6. Crisis energética

Los consumidores de energía, en particular en Europa, respiran aliviados de que la crisis energética que Rusia buscaba generar en Europa no se hizo realidad y los precios del gas se han reducido considerablemente a pesar de sus altos picos en el 2022.



Sin embargo, aunque la crisis energética no se hizo realidad y las previsiones son en su mayoría optimistas para este año, la situación en cuestiones geopolíticas, económicas y de producción han generado tensión en los mercados que aún no se recuperan y que se mantienen volátiles frente a cómo la política repercuta en la producción y oferta de energía.

Lo anterior mencionado hará que los precios suban para el segundo semestre de 2023 así como aumentará la presión fiscal para las economías de consumo y los grandes consumidores generando tensiones entre occidente y el mundo en desarrollo.

7. En pausa el desarrollo global

Las últimas dos generaciones de la humanidad han vivido un periodo de expansión, avance tecnológico, industrial y de globalización sin precedentes. Sin embargo, este proceso se ha reversado en los último tres años de duros golpes a al desarrollo, entre ellos debido a la pandemia causada por el covid-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y el aumento de la inflación.

Los industriales consideran que la información es clave para traer más inversión y empleo al país. Foto: Archivo particular

Naciones Unidas estima que cinco años de progreso en el desarrollo humano se han perdido desde el golpe causado por el covid-19, el 90 por ciento de los países reportaron un retroceso en el desarrollo desde 2020 y 2021 y en 2023 se estima que miles de millones de personas se vuelvan más vulnerables en cuestiones económicas, de seguridad y políticas.

8. Estados Unidos, dividido y polarizado

En cuanto a lo positivo, las elecciones de medio mandato de 2022 en Estados Unidos rechazaron a todos los candidatos que negaron la legitimidad de la victoria del presidente Joe Biden frente a Donald Trump.



Por lo que los candidatos elegidos, mantienen un respeto frente a sus instituciones y a la democracia que ha sido atacada con mentiras, teorías conspirativas y noticias falsas.

El presidente estadounidense, Donald Trump (i.), presentará su campaña por la reelección el martes y posiblemente enfrente al exvicepresidente demócrata Joe Biden. Foto: AFP

Sin embargo, el país mantiene una de las polarizaciones más altas y disfuncionales de las democracias avanzadas. Esta polarización, cada vez le da más fuerza a la corriente de deslegitimación de las instituciones del gobierno.

9. El boom de Tik Tok y las redes sociales

Cuatro de sus empleados habían rastreado periodistas que cubrían información sobre la empresa. Foto: iStock

La Generación Z es la primera que no ha vivido sin internet, los equipos digitales y las redes sociales han conectado a todo el mundo logrando así una verdadera generación globalizada.



Su fin principal ha demostrado las capacidades del ser humano y también han sido todo un logro para el desarrollo humano, pero también esta conexión ha consolidado un nuevo poder geopolítico en el mundo, capaz de organizarse y motivar a través del internet, para reconstruir políticas públicas, dificultar la vida a las multinacionales y desestabilizar la política con tan solo un botón.

Las redes sociales se convirtieron en parte fundamental para diferentes eventos históricos de los últimos años, tanto para informar como para influir y definir un camino para cada uno de ellos, entre estos está la crisis financiera del 2008, la primavera árabe, la guerra civil en Syria, el Brexit, la elección de Trump, el movimiento Black Lives Matter y #metoo (en estos últimos cuatro las redes sociales jugaron un papel fundamental en cuanto a la organización y motivación de masas), los tiroteos masivos en escuelas de Estados Unidos, la pandemia por el covid-19 y la guerra en Rusia.

10. La crisis del agua

Este año, la escases de agua se convertirá en un reto sistemático para las naciones de todo el mundo, el problema es que los gobiernos lo seguirán tratando como crisis temporal.



Este 2022 la reducción del nivel del agua empeoró la crisis de comida en África, paralizó el transporte marítimo, redujo la producción de energía nuclear en Europa y generó el cierre de diferentes fábricas en China.

Sequía en China implica un desastre para el acceso al agua de millones de habitantes. Foto: EFE

La crisis y la disputa por el uso del agua se convertirá en una normalidad este 2022, los niveles de ríos y mares caerán a punto mínimos, lo que resultaría en que empresas alrededor del mundo comiencen importantes disputas relacionadas al control del agua para sus operaciones y cadenas de suministro.

