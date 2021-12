Este 2021 estuvo marcado por distintos conflictos, golpes de Estado, periodos electorales y por supuesto la pandemia del covid-19 que no dio tregua, a pesar de las vacunas que han marcado este año con miras a un mejor y más equilibrado 2022.



A continuación, le presentamos las principales noticias que marcaron este año.

Jovenel Moïse: el magnicidio que agravó la crisis en Haití

La crisis que arrastra el país más pobre de América se vio agravada a mediados de este 2021 con el homicidio de su presidente. Un comando de hombres fuertemente armado ingresó a la residencia oficial de Jovenel Moïse, en Puerto Príncipe, y le propinó doce disparos que le causaron la muerte.



En hechos que aún son materia de investigación, las autoridades vincularon a altas esferas del poder político haitiano que supuestamente fraguaban un golpe de Estado y cerca de una veintena de exmilitares colombianas: 18 están presos, tres muertos y un último sospechoso fue capturado en Jamaica en los últimos meses.



Este episodio tuvo una gran repercusión en Colombia debido a la participación de exsoldados que tenían entrenamiento élite en el exterior. Hipótesis apuntaban en su momento a que ellos fueron contratados por la empresa CTU Security, radicada en Miami, para capturar y entregar a Moïse a las autoridades. Otras versiones señalan que fueron contratados para prestarle a un nuevo presidente y, luego, convencidos para asesinar a Moïse.



El velatorio en honor al presidente de Haití, Jovenel Moise, en la ciudad de Cap-Haitie. Foto: Jean Marc Hervé Abélard / EFE

Lo cierto, es que en varias cartas que se han dado a conocer, los presos han manifestado malos tratos que han recibido durante su reclusión en Puerto Príncipe. Además, la defensa ha dicho que los exmilitares no han sido puestos a disposición de una autoridad competente con la finalidad de legalizar la detención ni se les ha vinculado a un proceso judicial.



El magnicidio puso bajo la lupa internacional la larga crisis social y política que vive el país desde hace años. Después de la muerte que agravó la incertidumbre, la nación quedó bajo un gobierno interino que aún no logra controlar la seguridad, asolada por las bandas delincuencias, y con un parlamento que estaba clausurado por el mismo Moïse meses atrás.



Desencantados ante el caos político que prevalece desde hace meses, los haitianos enfrentan una degradación acelerada de sus condiciones de vida por culpa de las pandillas que controlan el acceso de las terminales petroleras.



Los habitantes viven en su día a día una latente escasez de agua y electricidad. Este país caribeño nunca produjo suficiente energía eléctrica para responder a las necesidades del conjunto de su población y, aun en los barrios más acomodados de Puerto Príncipe, la empresa pública de electricidad solo asegura una entrega máxima durante unas pocas horas por día.

Los grupos delictivos que ocupan en el día a día el poder policial de facto en el país. Desde el inicio de año, estas bandas cometieron más de 782 secuestros, según el Centro de Análisis de Investigación en Derechos Humanos, que tiene su base en Puerto Príncipe.



Una de las bandas armadas más poderosas del país reclama 17 millones de dólares para liberar a un grupo de misioneros y sus familias -entre estadounidenses y un canadiense- secuestrados el 16 de octubre al este de la capital. Una muestra del caos interno que ya vivía Haití y que derivó en el homicidio de Moïse.

Un convulso año electoral en América Latina

Desde Honduras a Argentina, América Latina vivió un año repleto de citas electorales que en la mayoría de casos estuvieron marcados por la polarización política.



En abril, Ecuador escogió como presidente al empresario conservador Guillermo Lasso, que se impuso por cinco puntos al candidato del correísmo Andrés Arauz. Pero, mucho más estrecho fue el margen en Perú, donde el profesor de izquierda Pedro Castillo y la candidata de la derecha Keiko Fujimori se enfrentaron en una votación el 6 de junio, y cuyo resultado estuvo en suspenso casi un mes tras los reñidos resultados y que pusieron aprueba al sistema electoral del país.



La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, y el presidente de Nicargua, Daniel Ortega. Foto: AFP

Por su parte, las elecciones de noviembre en Nicaragua reforzaron el poderío autoritario de Daniel Ortega.



La comunidad internacional rechazó el encarcelamiento de unos 40 opositores (varios de ellos precandidatos) y desconoció los resultados. Sin embargo, y pese a las sanciones de Washington, eso no evitó que el mandatario sandinista consiguiera un cuarto mandato consecutivo como líder absoluto.



De otro lado, en la recta final del año, Honduras vivió unas elecciones presidenciales en las que Xiomara Castro resultó elegida como la primera presidenta de ese país, sellando el fin de polémico mandato de Juan Orlando Hernández, cuyo círculo cercano ha sido señalado de narcotráfico en EE. UU.



Y en Venezuela, la oposición volvió a participar en unos comicios regionales tras varios años de boicot, lo cual fue no fue suficiente para que el chavismo volviera a imponerse en las urnas. No obstante, los observadores europeos que vigilaron los comicios reportaron irregularidades.



Más hacia el sur de la región, Argentina vivió unos comicios legislativos en los que el oficialismo perdió su mayoría en el Congreso. Y en Chile, el país eligió en mayo a los constituyentes que tienen la tarea de cambiar la carta magna del país que fue redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este 19 de noviembre, los chilenos regresarán a las urnas para las presidenciales que se disputan en segunda vuelta el candidato de izquierda Gabriel Boric y el de derecha José Antonio Kast.

Asalto al corazón legislativo de EE. UU.

Los partidarios del expresidente Donald Trump, ingresan al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021 en Washington, DC., mientras el Congreso debatía la Certificación de Voto Electoral. Foto: AFP

El 2021 arrancó con una noticia impactante para EE. UU. y el mundo. El 6 de enero, varios centenares de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio, en Washington, para tratar de impedir que congresistas validaran la victoria de Joe Biden tras los resultados de las presidenciales en las que Trump perdió su reelección.



Las escenas de ciudadanos furiosos clamando por otro periodo del republicano en el poder fueron de caos. Cinco personas murieron durante el hecho y el exmandatario fue acusado por el Congreso de “incitar a la insurrección”.



Y aunque Trump fue absuelto en juicio político, una comisión de la Cámara baja inició una investigación sobre el papel que tuvo el expresidente, pesquisa que aún sigue en curso.



Golpes de Estado y golpes de fuerza

Las insurrecciones militares en Birmania (Myanmar) y en algunos países de África fueron protagonistas este año. Por un lado, la frágil democracia birmana vivió el 1° de febrero un golpe liderado por soldados que terminó con la detención de la nobel de paz y líder del país, Aung Suu Kyi, y varios de sus colaboradores.



El hecho puso fin a un interludio democrático de 10 años en una nación que ya había vivido durante 50 años bajo dictadura militar.

Un grupo de activistas de Myanmar sostiene el retrato de Aung San Suu Kyi durante una protesta frente a la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio el 1 de febrero de 2021 luego del golpe militar. Foto: Philip Fong. AFP

En territorio africano, Malí, Guinea y Sudán también vivieron golpes de Estado que agravaron la crisis en el continente.



Mientras que en Chad, tras la muerte del mariscal Idriss Deby Itno, quien estuvo 30 años en el poder, su hijo Mahatmat consolidó su poderío dentro la junta militar que comanda en el país.

El covid-19 sigue presente en el mundo

Una dosis de la vacuna contra el covid-19, Moderna. Foto: AGENCIA

A pesar del esperanzador despliegue de las vacunas en el planeta, la pandemia dejó más muertos en todo el mundo 2021 (3,3 millones a finales de noviembre) que en 2020.



Esto se explica por la variante delta, que es más contagiosa, a la falta de acceso en algunos países del fármaco y la reticencia de algunos sectores de la población mundial a vacunarse. Ahora, con la identificación de la variante ómicron, especialmente Europa vive nuevamente confinamientos y cuarentenas durante este fin de año.



De otro lado, los efectos en la economía global que arrastra el mundo por el covid-19 causó este año notables cuellos de botella en las cadenas de producción mundial, lo cual ha empujado un fenómeno inflacionario que hoy vive buena parte del planeta.

Los talibanes regresan al poder en Afganistán

El regreso de los talibanes al poder en Afganistán se selló a mediados de agosto tras una ofensiva relámpago que lanzaron los insurgentes en mayo.



El movimiento aprovechó la retirada de las fuerzas de EE. UU. y la Otán para entrar a Kabul (capital afgana) sin enfrentar resistencia alguna y hacerse con el control total.

Los afganos luchando por llegar a las fuerzas extranjeras para huir del país fuera del aeropuerto en Kabul, el 26 de agosto de 2021, horas antes de un doble atentado suicida. Foto: EFE / EPA / AKHTER GULFAM

El hecho causó que miles de afganos, que colaboraron durante estos últimos años con países extranjeros, trataran de evacuar por cielo y tierra ante el temor de las represalias. Ahora, el país se enfrenta a una crisis de seguridad debido a las actividades de grupos yihadistas.



La ONU ha repetido que los afganos están al borde de la peor crisis humanitaria en el mundo y la comunidad internacional se debate sobre qué posición adoptar frente al nuevo régimen.

Escalada de tensiones entre Israel y Hamás

El ejército israelí volvió a atacar posiciones de Hamas en Gaza como retaliación de los cohetes que le habían desplegado. Foto: AFP / Mahmud Hams

Un nuevo capítulo en las tensas relaciones entre Israel y Palestina tuvieron lugar luego de que el 3 de mayo estallaron enfrentamientos en Jerusalén Este tras las manifestaciones de familias palestinas amenazadas de desalojo.



Esto provocó enfrentamientos entre palestinos y fuerzas israelíes en la Explanada de las Mezquitas y en la Cisjordania ocupada.



Días después, el movimiento islamista Hamás, respondió lanzando cohetes hacia Israel desde la Franja de Gaza, ofensiva que su contraparte respondió, un enfrentamiento que alertó a toda la comunidad internacional.



Los enfrentamientos dejaron unos 260 palestinos muertos en Gaza. En Israel, los disparos de cohetes mataron a 13 personas, según el ejército.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

