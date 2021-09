Interpol lanza orden de búsqueda internacional contra Laura Bozzo

Es oficial, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) lanzó orden de búsqueda y captura contra la presentadora Laura Bozzo, quien es acusada de fraude fiscal después de vender una propiedad en calidad de embargo.



Esta venta la hizo sin dar aviso a las jurisdicciones hacendarias y judiciales: la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Atención Tributaria (SAT).



“Según las autoridades, el delito imputado a Bozzo se configura porque se encontraba en una negociación para el pago de 17 millones de pesos que adeuda al fisco en México. Como parte de esa negociación dejó en garantía una propiedad que se valuó en 13.7 millones de pesos”, publicó el diario mexicano ‘El financiero’.



Con esta ficha roja, Laura será buscada en los 195 países en los que la organización tiene potestad.



Ahora, la famosa presentadora de ‘Laura en América’ se encuentra entre los más buscados, pues se desconoce su paradero desde hace más de un mes cuando ‘estalló’ este escándalo.



Laura Bozzo fue investigada por presuntamente haber hecho parte de una red de corrupción. Foto: Archivo particular.

El pasado 11 de agosto, un juez dictaminó su sentencia preventiva. Laura debía presentarse en las 48 horas siguientes, pero no lo hizo. Por eso, el pasado 13 de agosto se emitió orden de captura.



El equipo legal de Bozzo respondió pidiendo amparo para que la presentadora no fuera llevada a prisión, según ellos, por ciertos problemas de salud que enfrentaba.



Sin embargo, el 31 de agosto, la petición fue rechazada por Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Edomex, autoridad a cargo del caso.

“Se niega la suspensión definitiva en el presente incidente de suspensión promovido por (el) defensor particular de la quejosa Laura Cecilia Bozzo, en contra del acto”, dictaminó el juez en el expediente 748/2021.



Hasta el momento, Laura Bozzo no se ha entregado, por lo que se tomaron medidas extremas y ahora es buscada por la Interpol.



No obstante, la famosa reapareció recientemente en su cuenta de Twitter con unos mensajes que decían:



“He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada (sic), por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de México, los amo”.



“No saben el horror que estoy pasando por confiar en delincuentes, estoy muy mal, lo perdí todo”, “Puede ser que sea naca (un mexicanismo que se refiere a ser ‘vulgar’ o de ‘mal gusto’), pero ratera jamás” y “Creí en gente a quien le di poder y me estafaron, es preferible creer en la gente del SAT (Servicio de Administración Tributaria de México)”, decían algunos de los mensajes de Bozzo.



Aunque estos mensajes se viralizaron, existe la posibilidad de que no hayan sido escritos por la presentadora sino más bien por la persona que robó temporalmente su cuenta en dicha red social.

He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes 🙏🙏🙏🙏ni muerta me iré de MEXICO los amo❤️ — Laura Bozzo (@laurabozzo) September 22, 2021

Según el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación de México, el delito que enfrenta la mujer "tiene una pena de tres a nueve años de prisión, sin beneficio a caución o fianza”.



Laura Bozzo es conocida por su famoso programa de televisión ‘Laura en América’. Su carrera ha estado marcada por varios escándalos legales.



En 2002 fue arrestada por tener presuntos vínculos de corrupción y conexiones con el gobierno de Alberto Fujimori. El exmandatario de Perú fue condenado por los delitos de homicidio calificado, corrupción, secuestro agravado y lesiones graves.



Además, en 2020 la mujer fue demandada por Irina Baeva y Gabriel Soto después de realizar fuertes comentarios en público.

La compensación que están pidiendo los famosos oscila entre el millón y millón y medio de pesos mexicanos (aproximadamente 200 millones de pesos colombianos).

