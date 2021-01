Las vacaciones de lujo en Dubái que incluyen vacuna contra el covid

Los acaudalados miembros de un club británico tendrán acceso, por casi 50.000 euros, a las vacaciones más controvertidas de la pandemia: un viaje de tres semanas a Emiratos Árabes Unidos para recibir la vacuna contra la covid-19.

El Knightsbridge Circle, cuya cuota anual de membresía asciende unos 28.000 euros, pone a disposición de sus clientes la posibilidad de pagar unas vacaciones de relax para inmunizarse en Dubái, donde, a diferencia del Reino Unido, sí se permiten las vacunaciones por servicios privados.



El fundador del club, Stuart McNeill, se mostró "orgulloso" de poder presentar este servicio al centenar de miembros del Knightsbridge Circle, de los cuales un 40 % residen de forma habitual en el Reino Unido y el resto, en países como Francia, Rusia o Suiza.



Según McNeill, la propuesta de inmunizarse en el extranjero, abierta exclusivamente a clientes mayores de 65 años, supone una ventaja para aquellos que no alcanzan la edad mínima de vacunación actual fijada por el Gobierno británico (a partir de los 70 años, desde este lunes) o que residen en países que no cuentan con un programa público de inmunización.



"Si nuestros miembros tienen menos de 65 años, les hemos planteado vacunar en su lugar a sus padres o abuelos", resaltó el fundador del club, quien dijo estar abriéndoles la puerta a una "mejor calidad de vida".

El programa de vacaciones y vacunación del Knightsbridge Circle, valorado en 48.200 euros, que incluye el costo de la vacuna, ofrece una atención completa durante el viaje de tres semanas en Dubái, con los vuelos, el alojamiento y el vehículo de traslado a cuenta de los miembros.



"Enviamos a nuestros médicos a casa de los clientes para hacerles la prueba PCR requerida para viajar y después los recibimos en el aeropuerto con representantes que les acompañan durante todo el trayecto. Al día siguiente de su llegada, cuando ya están acomodados, les enviamos un Range Rover o el coche de su elección para trasladarlos a nuestra clínica, donde reciben la primera dosis de la vacuna", explicó McNeill.



Tras 21 días "disfrutando del sol" de Dubái, con temperaturas que estos días oscilan alrededor de los 25 grados, los miembros reciben la segunda dosis del preparado y ya pueden volar de vuelta a sus residencias con un certificado de inmunización.



El club insiste en que este servicio se ofrece siguiendo las medidas de seguridad contra el coronavirus fijadas por cada región y que, en el caso de los clientes que viajan desde países como el Reino Unido -donde actualmente rige un confinamiento-, no se aplican restricciones porque vuelan en el marco de viajes de negocios ya programados previamente.

El programa exclusivo de vacunación, revelado por el diario británico The Telegraph, ha sido recibido en redes sociales con sentimientos encontrados. Usuarios partidarios de la iniciativa argumentaron que "permite avanzar hacia la inmunidad de rebaño" y "saca a los ricos de la cola" para la vacunación, de modo que contribuye a "descongestionar" y "ahorrar fondos" de la sanidad pública.



Por otro lado, las voces críticas cargaron contra la idea de que unos pocos puedan "saltarse el orden" de inmunización gracias al dinero mientras que "trabajadores esenciales todavía están sin vacunar".



El Gobierno británico recuerda en su página web que en el Reino Unido "la vacuna contra el covid-19 solamente está disponible a través del NHS servicio público de salud para grupos elegibles y es una vacuna gratuita", por ello, no se permite

pagar para inmunizarse en este país por medios privados o en una farmacia.



Preguntado por este debate moral, el fundador del club remarcó que está haciendo "algo bueno" de lo que se siente "orgulloso" y dijo que en ningún caso estaba facilitando "saltarse la cola" a nadie. "Si estuviera dando la vacuna a hombres de 35 años que van al gimnasio dos veces al día, está claro que no debería hacerlo, y si alguien lo hace, es totalmente negativo", indicó McNeill, convencido de que ofrecer inmunizarse a mayores de 65 años es una "buena acción".



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE

