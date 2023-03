Un estudio realizado en diciembre de 2022 por el Foro Económico Mundial posicionó a Nueva York y Singapur como las ciudades más caras en el mundo para vivir.



A pesar de esto, ciudades como Caracas no se pasan por alto; el Foro Económico Mundial posiciona a Venezuela como el país con la tasa de inflación más alta del mundo en 2022, con un 132 %, según el informe Worldwide Cost of Living 2022, lo que afecta enormemente la estabilidad económica y aumenta constantemente los precios para los habitantes.



El mundo se ha vuelto más caro en el último año; el más reciente informe del Foro Económico Mundial reveló que los precios globales han aumentado más de un 8 % en comparación con el 2021.



Esto hace que las ciudades más caras lo sean aún más y que los precios sean menos asequibles para el ciudadano promedio.



El aumento de los precios se debe principalmente a los resagos económicos de la pandemia del covid-19 que aún siguen afectando la economía, así como el conflicto entre Rusia y Ucrania que impacta el intercambio comercial de ciertos productos, elevando los costes en general.



Este es el ranking de los diez países más caros del mundo para vivir:



- Nueva York (Estados Unidos) y Singapur (Singapur) comparten el primer puesto

- Tel Aviv (Israel)

- Hong Kong

- Los Angeles (Estados Unidos)

- Zurich (Suiza)

- Ginebra (Suiza)

- San Francisco (Estados Unidos)

- Paris (Francia)

- Copenhague (Dinamarca)

- Sidney (Australia)

Nueva York ocupó, junto a Singapur, el primer puesto como la ciudad más cara del mundo en 2022. Foto: SHoP Architects/Evan Joseph.

Estados Unidos es el país con más ciudades en el top diez de las más caras a nivel mundial.



Tel Aviv ocupó el primer puesto para el año 2021; sin embargo, para el más reciente estudio fue desplazada al tercer puesto. Esto debido al aumento de los precios en Nueva York y Singapur.



Según la Unidad de Inteligencia del Economist (UIE), la principal razón detrás del aumento de los precios para este año es el coste de la gasolina, que sufrió un aumento del 22 %.



Asimismo, debido a que los precios del petróleo son fijados en dólares, los países con economías y divisas más débiles resultan más afectados por el aumento de costes.

Estados Unidos es el país con más ciudades en el top diez de las más caras a nivel mundial. Foto: iStock

¿Dónde figura América Latina en el ranking?

América Latina no ocupa altos lugares dentro de los costos de vida para sus habitantes; sin embargo, no se encuentra entre las regiones más económicas para vivir.



En el otro extremo de la balanza, las ciudades más baratas fueron Teherán (Irán), Trípoli (Libia) y Damasco (Siria). El resto de ciudades entro de las diez más económicas para vivir se encuentran en India, Sri Lanka, Pakistán y Uzbekistán.



Un estudio similar realizado por la consultora Mercer, analizó las ciudades con los costos de vida más altos para los empleados a nivel mundial.



De acuerdo con la consultora, Buenos Aires, en el puesto 114 a nivel mundial, ocupa el primer lugar como la más cara de América Latina, seguida por Montevideo (123), Santiago de Chile (130), Ciudad de Guatemala (136) y San José de Costa Rica, en el puesto 139.

Damasco ocupó el último lugar en el listado, posicionándose como la ciudad más económica en el mundo para vivir. Foto: iStock

Ciudad de México ocupó el puesto 149 en el listado general debido al incremento de los precios en el servicio público y transporte.



Por su parte, San Pablo, en Brasil, ocupa el lugar 168 y es la ciudad de Brasil más costosa.



Asimismo, Bogotá sigue ocupando un puesto considerado de buena accesibilidad para la mayoría de los empresarios, ocupando el puesto 205 a nivel mundial.



Por otra parte, un informe publicado por la Universidad Torcuato Di Tella en conjunto con ZonaPropas, estudió las ciudades con el metro cuadrado más accesible de Latinoamérica.



En esta lista Bogotá ocupa el puesto como el más económico para conseguir vivienda, con un valor de $1.108 dólares por metro cuadrado, seguida de Quito ($1.204); y le siguen las ciudades argentinas de Córdoba ($1.279) y de Rosario ($1.490).

Bogotá es considerada una de las ciudades con el precio de vivienda más barato de América Latina. Foto: Felipe Caicedo / Archivo EL TIEMPO

La lista completa de las 14 ciudades con los precios de vivienda posiciona a Bogotá como una de las más asequibles de la región (precios en dólares):



- Montevideo, Uruguay 3.054

- Santiago, Chile $2.724

- Ciudad de México, México $2.424

- Buenos Aires, Argentina $2.421

- Río de Janeiro, Brasil $2.291

- San Pablo, Brasil $2.109

- Monterrey, México $2.054

- Lima, Perú $2.014

- Guadalajara, México $1.969

- Ciudad de Panamá, Panamá $1.703

- Rosario, Argentina $1.490

- Córdoba, Argentina $1.279

- Quito, Ecuador $1.204

- Bogotá, Colombia $1.108

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA