La OTAN alarga sus consultas sobre su presencia en Afganistán

Los ministros de Defensa de la OTAN finalizaron este jueves dos días de videoconferencias sin adoptar una "decisión final" sobre la presencia de la alianza militar en Afganistán, anunció el secretario general del bloque, Jens Stoltenberg.



"En esa fase, no hemos adoptado una decisión final sobre el futuro de nuestra presencia [en Afganistán]. (...) Los aliados de la OTAN mantendrán las consultas y la coordinación en las próximas semanas", dijo Stoltenberg al fin de las reuniones.



De acuerdo con Stoltenberg, en los dos días de videoconferencias los ministros mantuvieron una "discusión profunda" sobre la presencia militar en Afganistán. En ese país, dijo Stoltenberg, los aliados enfrentan "numerosos dilemas y no hay opciones fáciles".



En una conferencia de prensa, el máximo líder de la alianza militar transtlántica apuntó que el proceso de paz en marcha en Afganistán es la "mejor oportunidad" disponible para poner fin a "años de sufrimiento y violencia".



"Pero las conversaciones son frágiles, y el progreso es muy lento", añadió. La

OTAN, puntualizó, sigue comprometida con la misión de entrenamiento y financiamiento de las fuerzas armadas afganas.



Durante los dos días de negociaciones, añadió el funcionario, los ministros de la

OTAN también acordaron expandir su presencia en Irak, también para misiones de entrenamiento de fuerzas locales.



"Hemos decidido expandir las misiones de entrenamiento de la OTAN en Irak (...).El tamaño de la misión aumentará de unas 500 personas a aproximadamente 4.000", dijo Stoltenberg.



El funcionario destacó que la OTAN se propone "apoyar a las fuerzas de Irak en su lucha contra el terrorismo" y los esfuerzos para asegurar que el grupo radical Estado Islámico "no retorne".



Este incremento de la misión de la OTAN en Afganistán "está basado en condiciones, y el aumento de las tropas será gradual", explicó. Estas videoconferencias fueron la primera oportunidad en que los ministros europeos pudieron dialogar con el nuevo Secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin.



AFP