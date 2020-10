El simbólico paso que se dará con tratado para abolir armas nucleares

Un nuevo capítulo en el movimiento mundial que busca la prohibición de armas nucleares en el planeta logró un hito que sus promotores califican como “histórico”.

Honduras se convirtió recientemente en el Estado número 50 de la ONU en ratificar el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares. Con esto, el acuerdo entrará en vigor en la comunidad internacional el 22 de enero de 2021. “Se trata de la culminación de un movimiento mundial para hacer conciencia sobre las catastróficas consecuencias humanitarias de cualquier uso de armas nucleares”, dijo el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.



Este tratado prohíbe el uso, desarrollo, producción, ensayo, estacionamiento, almacenamiento y amenaza del uso de este tipo de arsenal. El texto fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en julio 2017 y hasta ahora alcanza la ratificación necesaria de 50 estados.

La Campaña Internacional por la Abolición de Armas Nucleares (ICAN), ONG que obtuvo el Premio Nobel de Paz en 2017 por su papel en este tratado, dijo que este era un anuncio histórico.



Para Florent Frasson, director del grupo de investigación Griali y miembro de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Javeriana, este tratado tiene un alcance simbólico limitado porque los principales estados poseedores de armas nucleares no tienen ninguna intención de dejar sus armas.



De hecho, países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia no han firmado el acuerdo. “Esto limita el símbolo (del tratado) de manera drástica y corta esperanzas. No es una promesa de un futuro mejor. Es algo que hace pensar que quienes no tienen armamento nuclear van a seguir sin él y los que lo tienen, van a seguir teniéndolo”, comentó con este diario Frasson.

El académico también agregó que este es un llamado de atención de los estados más débiles. “Cuando miramos más ampliamente el panorama nuclear nos damos cuenta que el tratado puede hacer poco. Al fin y al cabo es un llamado de atención simbólico, demasiado simbólico, ante una problemática que es existencial para la humanidad”



Enrique Prieto-Ríos, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, le dijo a EL TIEMPO que considera la entrada en vigencia de este tratado como algo positivo para la humanidad, ya que 50 estados ratificaron que el planeta debe abandonar todo tipo de actividad relacionada con las de armas nucleares.“Este tratado es un mensaje importante hacia la prohibición total de armas nucleares (...). Es un tratado adecuado, que va en la dirección correcta”, comentó Prieto.



Además, cree que, aunque no están incluidas las mayores potencias mundiales, sí es un primer paso para hacer presión internacional. “Esto no se quedará como letra muerta y sirve como mecanismo para continuar con la presión internacional”, agregó.

El rol de Colombia

Camilo Serna, cofundador de la Campaña Colombia Contra Minas, la cual es miembro de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), le explicó a este diario que Colombia aún no ha ratificado este documento.



Si bien días antes de finalizar la presidencia de Juan Manuel Santos, el Gobierno de ese entonces dejó firmado el tratado, aún debe haber gestión en el Congreso para que se convierta en Ley nacional y sea ratificado ante la ONU.



“Reiteramos el llamado al Estado colombiano para que realmente le dé trámite al proceso y contribuya a ratificar el texto para blindar al mundo de las armas nucleares”, expresó Serna.



Serna, por otro lado, comentó que el ICAN le ha mandado varias cartas al Gobierno este año, a propósito del aniversario de los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki, pidiéndole que ratifiquen ante la ONU el tratado. “El Gobierno respondió una carta solidarizándose con las víctimas y diciendo que les parecía un tema fundamental, pero no ha habido movimientos en concreto para la ratificación”.

Voceros de la Cancillería de Colombia le dijeron a este diario que no tienen pensando, por ahora, pronunciarse sobre este asunto.



Por ahora, este acuerdo que se alcanzó tras la ratificación de Honduras se produce en un contexto de tensiones sobre el desarme nuclear.



El Tratado sobre Fuerzas Nucleares intermedias, firmado en 1987 entre Washington y Moscú, que ha dejado la destrucción de 2.700 misiles, está paralizado desde 2019. Trump lo denunció tras acusar a Rusia de no respetarlo.



Desde entonces, este tratado que expira en 2021, busca mantener los arsenales de ambos países por debajo de sus picos de la Guerra Fría, según recordó la agencia AFP a propósito de este tema.



