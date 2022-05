Nuevamente el programa de espionaje Pegasus ha entrado en el centro de la polémica internacional tras conocerse el espionaje al Presidente de España, Pedro Sánchez.



(Lea: Espionaje golpea relación del Gobierno español e independentistas catalanes)



Fue tras una conferencia de prensa del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien informó del caso en el gobierno español en el que también se vio afectada la ministra de defensa Margarita Robles.



(Le interesa: ¿Qué es Pegasus, programa acusado de espiar a varios políticos del mundo?)

Los hechos, que prosiguen a las denuncias del independentismo catalán de haber sido espiados mediante el mismo software, tienen en expectativa a los gobiernos mundiales, que ya en su momento debatieron sobre el uso de esta herramienta cibernética.



El programa desarrollado por la compañía israelí NSO fue señalado en el pasado por distintos gobiernos, oenegés, medios de comunicación y periodistas, que han acusado el uso del mismo para la interpretación de comunicaciones. Pero, ¿qué otros líderes mundiales y personalidades han sido espiados mediante Pegasus?

Presidentes

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE/Isaac Esquivel

Previo a los hechos denunciados por el Gobierno español y los políticos catalanes, en Europa ya se había presentado varios casos de espionaje mediante Pegasus, siendo el más llamativo el de Emmanuel Macron.



En 2021, luego de revelaciones del consorcio de medios Forbidden Stories, Emmanuel Macron procedió a cambiar de número tras haber detectado la infección de su teléfono con el software por más de dos años.



Según se informó entonces, una agencia de inteligencia de Marruecos habría interceptado el teléfono del mandatario europeo, así como una amplia lista de periodistas y activistas.

Asimismo, otro de los afectados por el Software fue Andrés Manuel López Obrador, mandatario de México, quien por las mismas fechas denunció que él, su familia y algunos funcionarios cercanos habrían sido espiados mediante 'Pegasus'.



Según el portal Aristegui Noticias, los teléfonos de Amlo fueron intervenidos presuntamente entre 2016 y 2017. Sin embargo, el mandatario señaló que las labores de espionaje apuntaban al crimen organizado y no a adversarios del gobierno.

Miembros de la realeza

Por otro lado, yendo a Oriente Próximo se conoció el caso de la princesa Haya Bint Al-Hussain, quien fue esposa de Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum de 72 años, y víctima de espionaje de Pegasus.



Según BBC News, Al-Hussain huyó de los Emiratos Árabes Unidos por razones de seguridad al Reino Unido y demandó a Mohammed por estos hechos, luego de haber presuntamente secuestrado a dos de sus hijas.



Asimismo, el rey de Marruecos, Mohammed VI, y su entorno también han figurado en la lista de objetivos de Pegasus, que según varios medios internacionales es una agencia que trabaja de manera independiente.



Aunque varios gobiernos han exigido al NSO el listado de los compradores del software, la compañía siempre se ha negado, así como también lo ha hecho para la entrega de un listado completo de la lista de personas interceptadas alrededor del mundo.

Facebook Twitter Linkedin

El rey Mohamed VI de Marruecos en un mensaje a la nación durante la celebración de los 20 años de su ascenso al trono. Foto: EFE

Periodistas

La prensa ha sido otra de las afectadas por el uso del software, pues según han reportado organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras (RSF), cerca de 200 periodistas han sido interceptados mediante el programa Pegasus.



En listas que han hecho públicas medios como Washington Post, Wall Streer Journal o New York Time, miembros de estos medios han sido espiados, así como otros cientos de comunicadores, muchas veces adversos a los gobiernos de turno.



Tal es el caso de Jamal Khashoggi, quien presuntamente fue interceptado seis meses antes de su asesinato en territorio turco, pero además, dos mujeres de su círculo cercano también habrían sido víctimas del hecho, antes y después de la desaparición del periodista en 2018.



En México, tras la denuncia de López Obrador, también se supo que el teléfono del periodista Cecilio Pineda, asesinado en marzo de 2017 también había sido espiado. Entre otros de los medios que figuran como posibles espiados están: AFP, CNN, Al Jazeera, France 24, Radio Free Europe, Mediapart, El País, Associated Press, Le Monde, Bloomberg, The Economist, Reuters y Voice of America.

Ciudadanía del común

Aunque se pensaba que el programa sólo atacaba a altas esferas públicas en el mundo, en 2019 Whatsapp denunció que Pegasus aprovechó una brecha en su seguridad e interceptó comunicaciones de miles de usuarios, razón por la que demandó a la compañía en 2019.



Asimismo, la BBC News informó que han existido más de 600 políticos, 189 periodistas, 69 ejecutivos y 85 activistas espiados por Pegasus. De ellos, en México se reportó que para 2021 familiares de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Ayotzinapa y defensores de derechos humanos también estuvieron en la mira del programa de espionaje.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE, BBC News

Más noticias del mundo

- Unión Europea prepara nuevas sanciones a petróleo ruso luego de cortes

- Rusia inicia el asalto final a la acería en Mariúpol, según Ucrania

- ‘Las personas desconocen las opciones legales para migrar a Estados Unidos’