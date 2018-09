Kim le pidió a Trump  otra reunión y más noticias del mundo en fotos

Reuters

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó en una entrevista con el canal alemán Deutsche Welle que no retornará al diálogo nacional, mediado por la Iglesia católica, porque "no funcionó" y ahora su gobierno está trabajando en unas conversaciones "desde la base". "Se hizo un intento y sencillamente no funcionó, primero, porque era televisado", señaló el mandatario a ese canal.