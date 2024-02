Murió joven colombiano en grave accidente en Australia: 'Estamos viviendo una tragedia'

Juan Manuel Rojas, un joven huilense de 19 años, falleció en las últimas horas producto de un grave accidente de tránsito en Melbourne (Australia), donde se había radicado hace un año con el objetivo de "cumplir sus sueños", según informó su familia.



Conforme se lee en el reporte de '7 News', medio masivo en Australia, el accidente ocurrió en la madrugada de este domingo, en la intersección de Coburns Rd y Western Freeway, en Melton, a cerca de 47 kilómetros del distrito financiero de Melbourne. Sin embargo, la familia de Juan Manuel tiene el reporte de que el hecho habría ocurrido horas antes.



"Nosotros tenemos entendido que el accidente ocurrió en la noche del sábado. Él había dormido ese día y, pasada la tarde, decidió salir a hacer el servicio de Uber y nunca más supimos de él. La última conexión en WhatsApp la tuvo a las 7:40 p.m", comenta Marcela Rojas, hermana de Juan Manuel, en charla con EL TIEMPO.



Sobre los detalles del accidente, la mujer relata que su hermano iba a bordo de una motocicleta pequeña, en la que prestaba el servicio de transporte, cuando lamentablemente impactó de frente contra una camioneta en un cruce.



"El accidente fue contra una camioneta, que iba siendo conducida por un muchacho de 18 años. Él, el muchacho, tenía licencia restringida, que en Australia indica que debe ir con acompañante, y sí, él iba acompañado, pero todavía es materia de investigación quién no cedió el paso", comenta.



"Mi hermanito iba en moto, el golpe fue de frente. Según nos indicó el forense desde Australia, Juan tuvo una fractura cervical. La moto quedó incrustada, la muerte fue súbita", agrega Marcela Rojas.



Los sueños de Juan Manuel Rojas

El joven había llegado hace un año a Melbourne. Foto: Cortesía. Google Maps.

Juan Manuel, el menor de cuatro hermanos, había viajado a Australia el 16 de febrero de 2023 a estudiar inglés. Y, tras varios meses alejado de su familia, decidió regresar de sorpresa a Colombia para las recientes fiestas de fin de año.



"Él se fue a Australia porque así lo hizo en su momento otro de nuestros hermanos, con el que Juan estaba viviendo allá. Él vino en diciembre a visitar a mis papás y los hizo muy feliz (...) Juan empezaba esta semana a trabajar en la empresa constructora donde está nuestro hermano allí en Melbourne", comenta Marcela Rojas.



El joven, que se había graduado de bachiller en 2021 en el Gimnasio Humanístico del Alto Magdalena, en Neiva, tenía como propósito mejorar su inglés y crecer integralmente en Australia.



"Juan llegó allá y mi hermano asumió todas sus deudas. Ahorita él quedó con esa responsabilidad económica y pues todo ha sido muy duro. Ha sido una verdadera tragedia por donde se le mire", expone su hermana.



'Queremos tenerlo acá lo más pronto posible'

Marcela Rojas, hermana de Juan Manuel Rojas. Foto: Cortesía

Sobre lo que viene ahora, Rojas explica que están recolectando fondos para repatriar el cuerpo cuanto antes.



"A mi niño no le han hecho la autopsia todavía. La cita para el reconocimiento se la dieron a mi hermano para el próximo jueves y, mientras, estamos buscando ayuda para recolectar fondos. Los gastos funerarios cuestan alrededor de 16 mil dólares. Además de los gastos administrativos...", precisa.



Interrogada por algún contacto con la oficina consular en la zona, Marcela Rojas indica que la angustia de iniciar el trámite es que se demore mucho la repatriación.



"No podemos esperar, el duelo por no tener el cuerpo es supercomplicado, queremos tenerlo acá lo más pronto posible", apunta.

La familia de Juan Manuel Rojas habilitó la cuenta de ahorros de Bancolombia n°. 076-434276-42, a nombre de Marcela Rojas, para recibir ayudas.

