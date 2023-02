El alcalde de Toronto, la mayor ciudad de Canadá, John Tory, presentó en la noche del viernes su dimisión de forma inesperada tras hacerse público que mantuvo una relación extramatrimonial con una empleada 37 años más joven.

Tory anunció su dimisión en una rueda de prensa una hora después de que el periódico ‘The Toronto Star’ revelara los detalles de la relación.



El alcalde, de 68 años de edad y que había sido reelegido al cargo en octubre de 2022, calificó la relación como "un error de juicio". El político está casado desde 1978 y tiene cuatro hijos y seis nietos.



Tory, un destacado empresario conservador que llegó a la alcaldía de Toronto por primera vez en 2014, señaló que presentaba la dimisión porque no quería que la imagen de la alcaldía sufriera con el escándalo.

(Además: EE. UU. tumbó nuevo ‘objeto’ que estaba sobrevolando Alaska).

Precisamente en 2014 Tory sustituyó en el cargo a otro político conservador, Rob Ford, que entre 2010 y 2014 sumió a la alcaldía en una cadena de escándalos. Ford, que sufría adicción a las drogas y alcohol, apareció en varias ocasiones borracho en público. En 2013, fue acusado de asaltar sexualmente a una mujer y poco después se hizo público un video en el que se veía al alcalde de Toronto fumando crack, una forma de cocaína.



Sobre los detalles de la relación extramatrimonial de Tory, se sabe que la mujer tiene 31 años de edad, la aventura comenzó durante la pandemia de covid-19 y terminó ese mismo año, según informó la ‘BBC’.



“Lo siento profundamente y me disculpo sin reservas con la gente de Toronto y con todos los heridos por mis acciones. Sobre todo, me disculpo con mi esposa, Barb, y con mi familia, a quienes he defraudado más que a nadie”, indicó el político en un comunicado.



Por ahora, se espera que se realice una elección parcial pronto para determinar quién sería el sucesor de Tory, señaló el citado medio.

Con información de EFE

