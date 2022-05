El pasado viernes 21 de mayo los medios locales reportaron un hecho que dejó anonadados a los espectadores, puesto que un león africano del Zoológico de Jamaica le mordió y arrancó los dedos a su cuidador en presencia de más de 15 visitantes.

Lo que inició siendo una entretenida travesía por el parque se convirtió en una verdadera pesadilla para los turistas, luego de ver la atroz escena de cómo los dedos del trabajador quedaron colgando en la reja.



¿Qué ocurrió?

Tal como informó el medio ‘Jamaica Observer’, el hecho se presentó alrededor de las 4 de la tarde, cuando se estaba llevando a cabo el último recorrido. En las últimas paradas del tour estaba la atracción St. Elizabeth, donde se encontraba el león.



Una visitante que estuvo presente en ese momento relató en ‘Jamaica Observer’ que el guía estaba intentando impresionar a los usuarios, por lo que se acercó a la jaula del león para intentar hacerle cosquillas a través de la reja.



Aunque el animal le estaba rugiendo al hombre, los visitantes pensaron que era una reacción habitual y que lo tenía todo controlado.



No obstante, el león se enfureció y mordió fuertemente los dedos del trabajador, dejando su mano atrapada entre la reja y la mandíbula del felino.

Al principio, los turistas pensaron que era una broma, hasta que oyeron los gritos de dolor del cuidador y vieron que estaba luchando por liberar su mano, mientras que el animal se negaba a soltarla: “Obviamente, cuando cayó al suelo todos se dieron cuenta de que era grave. Todo el mundo empezó a entrar en pánico”.



Cuando el hombre finalmente pudo sacar su extremidad de la reja “toda la piel y la primera articulación de su dedo había desaparecido”. No pudo decir ni una sola palabra, simplemente corrió hasta un vehículo en el que salió del lugar.



El hecho fue captado en video, el cual no tardó en hacerse viral. Muchos internautas comentaron que el trabajador fue muy irresponsable y que el establecimiento no debería permitir que algo así suceda.

La respuesta del zoológico

Ante los comentarios y dudas de los usuarios, el Zoológico de Jamaica decidió pronunciarse al respecto mediante un comunicado que subieron a su cuenta oficial de Instagram.



“Desde el equipo administrativo del Zoológico de Jamaica le queremos asegurar a nuestro público que nos identificamos orgullosamente con el amor, cuidado y el trato profesional que nuestros animales reciben”, inicia el documento.



Con respecto a los hechos, la compañía afirmó: “Fue una tragedia y no representa los procedimientos seguros y las políticas que rigen en el Zoológico de Jamaica. Estamos analizando el video para saber cómo podemos prevenir que esto vuelva a suceder”.



En cuanto a la salud del cuidador, la empresa manifestó que están al tanto de su proceso de recuperación y esperan que pueda estar mejor en los próximos días.



El comunicado concluye diciendo que le garantizarán el bienestar de sus trabajadores y de sus visitantes de ahora en adelante.

