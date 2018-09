Las claves: Colombia ocupa puesto 90 en el Índice de Desarrollo Humano

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) calificó a Colombia en la posición 90 (de 189) en su último Índice de Desarrollo Humano (IDH). El año pasado el país ocupó la casilla 89.



Este Índice le otorgó al país una calificación de 0.747 (en una escala que va de 0 a 1) y tiene en cuenta tres dimensiones principales: longevidad y vida saludable, escolaridad y calidad de vida.

El IDH fue creado para hacerle caer en cuenta a los países que el crecimiento económico de un país no es lo único que se debe tener en cuenta para medir la calidad de vida un terrotorio.



“El desarrollo nacional de un país no solo debe medirse por el ingreso per cápita, como había sido la práctica durante mucho tiempo, sino también por los logros en materia de salud y educación”, indica el Pnud en sus documentos oficiales.



Fue creado en el año 1990 y desde entonces ha elaborado cerca de 800 informes mundiales, regionales, nacionales y subnacionales.

Colombia tiene un 14,4 de expectativa de años de escolaridad. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Qué se analiza?

Dentro de los aspectos que se analizan están temas como la expectativa de vida, la expectativa de años de escolaridad, el promedio de años de escolaridad y el ingreso bruto nacional per cápita.

¿Cómo está Colombia?

Para el caso de Colombia, el Pnud indicó que el país tiene 74,6 años de expectativa de vida, 14,4 de expectativa de años de escolaridad, 8,3 años de promedio de escolaridad y USD$ 12.938 de ingresos nacionales brutos per cápita.

Los países con peores IDH son africanos. Foto: AFP / Abdurashid Abikar

Conclusiones del informe

Para el último informe, el Pnud concluye los siguientes puntos que engloban la situación mundial según los estándares del IDH.



1. Hoy la mayoría de personas vive más, tiene un nivel mayor de educación y más acceso a bienes y servicios. Sin embargo, no quiere decir que vivir más signifique que se vaya a disfrutar la vida durante más años o que tener más tiempo de

escolarización se traduzca en mejores capacidades o conocimientos.



2. Los países que sufren conflictos pueden presentar pérdidas en su IDH y puede afectar a varias de sus generaciones.



3. Las mujeres presentan valores en el IDH inferiores al de los hombres en todas las regiones y se ven enfrentadas a barreras que impiden su empoderamiento.



4. La degradación ambiental pone en riesgo los logros en materia de desarrollo humano.

Países con mejores IDH

1. Noruega (0,953)

2. Suiza (0,944)

3. Australia (0,939)

4. Irlanda (0,938)

5. Alemania (0,936)

Países con peores IDH

185. Burundi (0,417)

186. Chad (0,404)

187. Sudan del sur (0,388)

188. República Centroafricana (0,367)

189. Niger (0,354)



