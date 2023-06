El caso de un “canguro boxeador” fue conocido durante las últimas horas cuando un video que muestra el extraño comportamiento del animal se volvió viral en redes sociales.



En las imágenes, captadas por uno de los visitantes del lugar, Buckley, un bebé canguro que vive en un refugio para animales a las afueras de Perth, en Australia, comenzó a atacar a varios asistentes del lugar y a golpearlos en varias ocasiones.



El canguro había llegado hace pocos meses al refugio de fauna. Foto: Tomada de video

Se dice que el animal primero habría atacado a una mujer que estaba con su hijo, pero luego un hombre intercedió en la escena de los hechos y logró separar al animal de la familia.



Sin embargo, el bebé canguro continuó atacando al sujeto que estaba en el parque y le proporcionó varios “puños”.



El suceso se presentó en el refugio Cohunu Koala Park, en Byford, y se dice que el enfrentamiento duró cerca de dos minutos.



La situación fue controlada cuando una de las trabajadoras del parque llegó hasta donde estaba el canguro y logró tranquilizarlo.



No obstante, señalan en medios locales que el comportamiento del animal no es habitual y que se debe a que no estaba acostumbrado a relacionarse con los humanos, ya que es un bebé.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

