La dantesca imagen de decenas de vehículos incinerados, muchos de ellos con los cadáveres de sus ocupantes dentro sobre Front Street, el malecón a orillas del mar de la ciudad de Lahaina, en la isla de Maui, en Hawái, aún era visible este fin de semana.



Los que lograron salvar sus vidas bajaron de sus autos al ver que los alcanzaba el incendio y se lanzaron al agua, mientras sus casas, a pocos metros de ahí, quedaban reducidas a cenizas.



Al amanecer del 8 de agosto, vientos del este de más de 110 kilómetros por hora habían acelerado el avance del incendio forestal que estalló por las temperaturas extremas, el sol canicular y los suelos inusualmente secos de las laderas montañosas del interior de la isla.



Más de 120 muertos habían sido identificados por las autoridades para el lunes, mientras que cerca de mil habitantes de Lahaina seguían desaparecidos. Unas 7.000 hectáreas de bosques y pastos fueron consumidos por las llamas, y más de 2.200 viviendas y edificios resultaron arrasados.



Escenas como esta, por fortuna con menos víctimas mortales, se han repetido a lo largo del verano boreal en Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Bélgica, Grecia, Túnez, Argelia y Croacia, en un fenómeno que los expertos consideran seguirá aumentando cada año como consecuencia del cambio climático.

Grecia se ve afectada por un largo período de calor, fuertes vientos y sequías. Foto: AFP

Lo de Canadá es especialmente grave. Cerca de 5.400 incendios desde la primavera hasta ahora y 13 millones de hectáreas de bosque afectadas, equivalentes a una y media veces la superficie de Portugal. Los evacuados en distintos momentos y regiones ya suman más de 150.000.



En Tenerife, en el archipiélago de las Canarias, ayer los evacuados pasaban de 30.000, con más de 15.000 hectáreas de bosque calcinado –un tercio de la superficie forestal de la isla–, en un frente más de la batalla de España contra los incendios que en 2022 fueron más de 500 y destruyeron cerca de 300.000 hectáreas.



En Europa, sobre todo en los países mediterráneos donde la canícula (periodo de altísima temperatura) se ha hecho sentir con numerosos días por encima de los 40 °C, el promedio del área de bosque quemada por semana, que entre 2006 y 2022 había superado las 30.000 hectáreas, pasó de largo esa cifra en julio de este año al situarse por encima de las 50.000.



Solo en lo referente a Grecia, la emisión de carbono por estos incendios ha sido en 2023 seis veces mayor que el promedio de la década pasada. En Francia, el número de incendios se ha disparado en lo que va del verano, al pasar de 72 en promedio entre 2006 y 2022 a 209 en lo que va de 2023.



La zona de Yellowknife está rodeada por cuatro incendios. Foto: EFE

Tormenta seca perfecta



Las causas se suman y entrelazan. Debido al calentamiento global, los suelos están ahora más secos que antes y eso puede evidenciarse en el bajo nivel freático que, como sintomático ejemplo, afecta el subsuelo de Francia: 68 por ciento de las capas de agua subterráneas del país están por debajo de sus promedios históricos.



A esto se suma que los episodios de canícula se han multiplicado este verano en Canadá, Hawái, la mayoría de países de Europa y en el norte de África.



Se produce entonces lo que los expertos conocen como el ‘fuego de centella’, que es cuando la temperatura en los suelos ronda los 40 °C. “La masa de aire caliente se eleva y luego, en lo alto, se enfría y se condensa como vapor de agua, y crea nubes muy poderosas”, explicaba esta semana al semanario L’Expresss Nathalie Huret, física de la atmósfera.



“La carga eléctrica –agrega– va a distribuirse en esas nubes, y vamos a tener una parte positiva y una negativa, lo que producirá fenómenos luminosos como los rayos y centellas, con fuertes descargas eléctricas. Se trata muchas veces de tormentas secas, con profusión de rayos pero sin lluvia”, agregó la experta.



Esas descargas, que alcanzan los 30.000 °C, tocan un árbol y ahí se inicia el incendio que se extiende con mucha más facilidad si la tierra, las ramas y hojas caídas, y los árboles y pastos están resecos por la canícula. Y como la sequía ha dejado en mínimos el caudal de los ríos, esos obstáculos naturales contra la extensión de los incendios dejan de cumplir su función.



Los científicos atribuyen al cambio climático –derivado entre otras causas del aumento de las emisiones de carbono hacia la atmósfera– tanto el alza de las temperaturas como la baja de la pluviosidad en las regiones que más sufren los incendios.



El círculo catastrófico se cierra cuando esos mismos incendios emiten cientos de toneladas métricas de carbono a la atmósfera, causan un mayor efecto invernadero y aceleran el calentamiento global.

La emergencia dejó en ruinas la ciudad de Lahaina, en Hawái. Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Lo más preocupantes es que todo puede ir a peor. Según la investigadora francesa Karine Durand, experta en fenómenos climáticos extremos, para 2090 “las estimaciones indican que habrá un 40 por ciento más de rayos y centellas” potencialmente incendiarios. En conclusión: más calor, más rayos, conjugados con menos agua, provocan más sequía y el círculo de la tormenta de fuego.



La tierra tiene sed



El agua cada día faltará más tanto para la tierra como para las personas. Un cuarto de la población mundial, unos 2.000 millones, que están ubicados en 25 países enfrentan “un estrés hídrico extremo”, según el informe Aqueduct del World Resources Institute (WRI), que sus autores acaban de actualizar el 16 de agosto.



La lista la encabezan países del Medio Oriente y de Europa, como Baréin, Chipre, Kuwait, Líbano, el sultanato de Omán, San Marino, Grecia y Bélgica; les siguen otros en Asia, India y África. De América solo aparece Chile.



Para los investigadores, un estrés hídrico extremo implica que se trata de países que gastan al año más del 80 por ciento de los recursos renovables de agua de los que disponen. En un nivel abajo, el del “estrés hídrico alto”, están los países que consumen más del 40 por ciento del agua disponible, y ahí aparecen Portugal, España, Italia, México, Perú, Turquía y varios países asiáticos y africanos.



Así como en muchos de esos países falta el agua para el consumo humano, también hace falta para el riego de siembras y campos. La ebullición global agrava todo, por lo que es frecuente que en verano los cauces de los ríos se sequen, mientras los lagos pierden buena parte de sus aguas.



La tierra pierde humedad, las capas freáticas se reducen y, en general, hay muchas regiones donde el régimen de lluvias es muy inferior al histórico. Todo esto favorece los incendios que, a su vez, al liberar mucho más carbono a la atmósfera, agravan el calentamiento.



La situación va a empeorar de aquí a 2050. La falta de agua, resultado del cambio climático y causa contribuyente de los incendios forestales, es el efecto de la llegada de la nueva fase tras el calentamiento global conocida como la ebullición global y que más golpea a los habitantes del planeta, en especial a los más pobres.



"Es por cuenta del agua que el cambio climático afecta de manera más directa a la población del mundo entero"

TWITTER

“Es por cuenta del agua que el cambio climático afecta de manera más directa a la población del mundo entero”, le dijo a CNN Charles Iceland, uno de los directores de programa del WRI. Lo grave es que la demanda de agua va a aumentar entre un 20 y un 25 por ciento de aquí al 2050, según cifras del informe Aqueduct.



El secretario general de la ONU, António Guterres, ha elevado su voz de alarma. “Todas las esperanzas de la humanidad en el porvenir dependen, en cierta medida, de un cambio de rumbo basado en la ciencia para darle vida al Programa de Acción por el Agua”, dijo hace poco en Nueva York.



Con metas como restaurar 300.000 kilómetros de ríos degradados, gobiernos, empresas privadas y ONG se trazaron una lista de 700 objetivos para luchar contra la creciente sed de la humanidad, y de los suelos.



Más allá de los incendios, que golpean por igual a países en desarrollo que a naciones del primer mundo, la falta de agua ya produce una catástrofe humanitaria y violenta en la región del Sahel, la franja al sur del Sahara y, en especial, la cuenca del río Níger.



Sequía, hambruna y golpes militares sucesivos, con la presencia de grupos islamistas radicales y de mercenarios rusos del grupo Wagner, sacuden países como Níger, Mali, Senegal, Burkina Faso, Chad, Sudán, Etiopía y Eritrea, que viven ya la guerra del agua.



Además, la región produce al año cientos de miles de refugiados, en especial los que huyen de la violencia en Mali, Níger y Burkina Faso. Son familias enteras que huyen hacia el norte, atravesando el desierto, y se refugian por un tiempo en Marruecos, Argelia y Túnez. Si sobreviven, se embarcan en inseguras pateras, casi siempre con sobrecarga humana, para atravesar el Mediterráneo y desembarcar en España, en el sur de Italia o en Grecia.

Se esperaba que lleguen al país dos aviones procedentes de Francia, tres helicópteros de Suiza y refuerzos de Chipre y Suecia. Foto: Yannis Kolesidis. EFE

En los primeros seis meses de este año, más de 2.000 de esos migrantes murieron ahogados, una cifra superior a la de todo el año 2022, lo que hace prever que 2023 vaya a marcar un récord.



“El problema del agua no va a desaparecer, va a empeorar, y creo que por eso mismo todo el mundo comienza a pensar que es hora de avanzar”, declaró hace poco Stuart Orr, del Fondo Mundial para la Naturaleza, más conocido por sus sigla en inglés WWF.



Y tiene razón, al menos en parte. Las consecuencias de la crisis del agua, desde los incendios en Hawái hasta los migrantes del Sahel que mueren en el Mediterráneo, están a la vista.



Pero es claro que, como ocurre con otros frentes de la batalla contra el cambio climático, la sola evidencia del desastre no parece bastar para que los gobiernos del mundo se pongan de acuerdo y actúen. Y a este paso, si no hay acciones concretas, los incendios no serán solo forestales, sino cada vez más políticos y sociales.

