Vea en fotos cómo el coronavirus sigue paralizando al mundo

EFE

En Santa Tecla (El Salvador) un hombre se acuesta en la parte trasera de un camión que transita por el Bulevar Monseñor Romero. Desde el pasado 21 de marzo, el gobierno ordenó a los salvadoreños permanecer confinados en sus casas.



El presidente de ese país, Nayib Bukele, se enfrentó esta semana a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes emitieron una decisión en la que le ordenan al gobierno dejar de detener a los ciudadanos que incumplen la cuarentena.



El mandatario, como de costumbre, arremetió contra ellos en su cuenta de Twitter. "Cinco personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños", escribió. "La Sala no tiene facultades para implementar o quitar medidas sanitarias, ni para decidir sobre contenciones epidemiológicas", añadió. Además, según manifestó, no va a acatar la orden de la máxima instancia judicial de El Salvador.