Hombre sobrevivió al ataque de cocodrilo gracias a tutorial de YouTube

Un hombre de 22 años sobrevivió el pasado 31 de enero al ataque de un cocodrilo en un estanque ubicado en la península de Cape York, en el estado de Queensland, en Australia.



(Le recomendamos: La exactriz porno que denunció que Marilyn Manson quiso quemarla)



Según reporta Daily Mail Australia, el joven, identificado como Isaac Adidi, estaba en compañía de su pareja, Shawntain Manantan, y un primo, con quienes tomaba un baño en el estanque.

Adidi se disponía a salir del agua cuando el cocodrilo, de alrededor de cuatro metros, lo sorprendió por detrás.



"Trató de sumergirme y luego me dejó ir por un segundo, pero me tomó de la mano y me intentó sumergir de nuevo. Me agarró la mano izquierda y su cara estaba justo frente a mí", le contó el joven a The Courier Mail.



(Además: El extravagante anillo que habría heredado una hija de Diego Maradona)



Sin embargo, Adidi dijo que, en esos momentos de angustia, lo que le salvó la vida fue un tutorial que recordó haber visto hace un tiempo en YouTube sobre cómo sobrevivir al ataque de un cocodrilo.



El video, explicó, indicaba que para liberarse de las mandíbulas era necesario golpear y pinchar uno de los ojos del reptil. Y así lo hizo: "Saqué mi dedo índice y traté de sacarle el ojo", aseguró.



Sin embargo, se desconoce si Adidi, en efecto, le sacó el ojo al cocodrilo.



(Vea también: Video viral: mujer halla nido de arañas en el cuarto de su hija)

Man survives crocodile attack by stabbing it in the eye after learning the manoeuvre on YouTube https://t.co/RMqm0uAdXE — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) February 2, 2021

Su pareja y su primo, por su parte, pensaron inicialmente que se trataba de una broma, pero los gritos desesperados del joven los alertó.



"Vi que el cocodrilo lo golpeaba bajo el agua y no supe qué hacer", le relató Shawntain Manantan a The Courier Mail. Y añadió: "Literalmente, no podíamos hacer nada más que mirar lo que estaba pasando. Además, todo sucedió tan rápido".



(Le sugerimos: Así ha sido la vida de Lauren Sánchez, la novia de Jeff Bezos)



El joven de 22 años finalmente logró nadar hasta la orilla y, acto seguido, fue llevado a un hospital local, desde donde fue remitido a otro centro médico para ser sometido a una cirugía de emergencia.



El ataque le dejó varias cicatrices y laceraciones en el brazo izquierda y la espalda, así como una posible fractura de brazo. Sin embargo, ya se encuentra en recuperación.

Lea también:

- Las peores teorías conspirativas que siguen atrayendo a incautos

- Muere por covid-19 el cantante cristiano Jaime Murell

- Psyche 16: el ‘asteroide de oro’ que cuesta más que la economía global

ELTIEMPO.COM