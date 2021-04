Hombre se casó cuatro veces para tener vacaciones pagas durante un mes

Según las normas de trabajo taiwanesas, las personas que se casan tienen derecho a ocho días libres y remunerados. Un hombre, de quien se desconoce la identidad, quiso aprovecharse de esta regla para tener un mes entero de vacaciones sin dejar de recibir ingresos.

En el curso de 37 días, un hombre se casó en cuatro ocasiones con la misma mujer, divorciándose tres veces de ella. Su objetivo era sacarle el máximo provecho a una norma taiwanesa que concede ocho días de vacaciones remuneradas a quien contrae matrimonio.



Después de casarse por primera vez en abril del 2020 y pasar los ocho días de vacaciones, él y su pareja llenaron los papeles de divorcio. Al día siguiente se casaron otra vez y el novio pidió otros ocho días de vacaciones pagas. Con su actuación, conseguiría 32 días de ausencia laboral con pago remunerado.



De acuerdo con medios de comunicación de Taiwán, el hombre trabajaba en un banco, el cual sospechó de su empleado. Al descubrir sus intenciones le aprobaron la primera semana de ausencia remunerada, pero le negaron las otras tres.



No obstante, el novio siguió adelante con su plan y denunció a su empleador en la Oficina del Trabajo, en la ciudad de Taipéi.



La denuncia dio paso a una investigación, la cual concluyó que el banco había violado la Ley del Trabajo. Por ello, en octubre del año pasado, la entidad financiera recibió una multa de 20 mil yuanes; es decir, aproximadamente 11 millones de pesos colombianos.



Ante esa situación, el banco apeló la decisión de la Oficina de Taipéi. Según la entidad financiera, el abuso malicioso de la ley por parte del hombre no era una causa legítima para concederle las licencias de las otras tres bodas.



Sin embargo, la apelación fue rechazada y la Oficina Laboral de Beishi, en la provincia china de Hebei, confirmó la decisión inicial de las autoridades en Taipéi este mes, un año después de los cuatro matrimonios y tres divorcios.



Ambas oficinas reconocieron que la actuación del empleado del banco era altamente sospechosa. No obstante, la Oficina Laboral de Beishi dijo el banco sí había violado la ley y, ateniéndose a la misma, solo se podría castigar a dicha entidad financiera.



Esta caso, además de ser insólito, dejó en evidencia los huecos legales que existen en diversas leyes de ese territorio asiático.



