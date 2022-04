Los casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido, surgida en Reino Unido y confirmada ya en una docena de países, ascienden a 190, informó este martes el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).



(Lea: Científicos consiguen reparar tejido hepático dañado más rápido que nunca)



"Hay investigaciones en marcha en todos los países que han confirmado casos, pero por el momento la causa de esta hepatitis todavía es desconocida", dijo en rueda de prensa la directora de este organismo de referencia para infecciones de la Unión Europea (UE), Andrea Ammon.



(Le interesa: No existe relación entre hepatitis infantil y alimentos o vacunas, dice OMS)

En Reino Unido, donde se dio la alerta el pasado día 5, se han detectado más de un centenar de casos y cuarenta corresponden a diez países de la Unión Europea (UE) y del Espacio Económico Europeo (EEE), entre ellos España, a los que hay que sumar los registrados en Estados Unidos e Israel.



Las pesquisas de estos casos, que han provocado una muerte y cerca de una veintena de trasplantes de hígado, apuntan a un "vínculo" con una infección causada por un adenovirus, mientras se han excluido hepatitis viral de los tipos A, B, C, D y E.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) había mostrado hace tres días su inquietud por el hecho de que un adenovirus, normalmente asociado a dolencias respiratorias leves, pueda estar causando inflamaciones hepáticas agudas.

El ECDC, que difundirá un nuevo análisis sobre la enfermedad este jueves, señaló que seguirá monitorizando los casos y colaborando con las autoridades sanitarias de los respectivos países.



"Hasta el momento no se ha detectado ninguna conexión entre los casos ni ninguna asociación con viajes", afirmó Ammon sobre una enfermedad entre cuyos síntomas figuran dolores abdominales, diarrea o vómitos.



En su comparecencia, que coincide con la semana de la inmunización en Europa, Ammon informó también de las últimas novedades sobre la pandemia de coronavirus en el continente, caracterizada por una reducción del contagio y de la mortalidad, mientas la vacunación no avanza de forma sensible.

Alerta en Japón

Las autoridades sanitarias de Japón están investigando un potencial caso de la nueva hepatitis aguda infantil de origen desconocido que ya ha sido detectada en otros 13 países y que suma cerca de 170 casos confirmados hasta el momento.



"Nos han informado de que ha sido detectado un posible caso tras una hospitalización", dijo este martes el portavoz del gobierno japonés, Hirokazu Matsuno, durante su rueda de prensa diaria.



Matsuno señaló que Japón se encuentra entre los países que están investigando esta hepatitis de origen desconocido que está siendo detectada principalmente en niños de menos de 10 años, y que el país está analizando el caso "basándose en los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

El paciente en cuestión, sobre el que no se han facilitado muchos detalles, es un menor de 16 o menos años.



Según publican los medios locales, el Ministerio de Salud fue informado al respecto el pasado día 21 tras una notificación del hospital a las autoridades locales.



Según la OMS, la edad de los afectados actualmente oscila entre el mes y los 16 años, en la mayoría de los casos no presentan fiebre, y en ninguno de ellos se han detectado los virus normales asociados a estas dolencias (hepatitis A, B, C, D y E). El menor japonés no ha precisado un trasplante de hígado, como ha sido el caso en otros pacientes.



El portavoz gubernamental japonés dijo que su gobierno "seguirá vigilando la situación en otros países y cooperando estrechamente con la OMS sobre la evolución de los casos de esta hepatitis infantil".



Los primeros diez casos de la nueva hepatitis aguda bajo estudio fueron notificados por el Reino Unido a la OMS el 5 de abril, en niños menores de 10 años previamente sanos.



Ante este anómalo ascenso de los casos, la organización ha pedido a las redes sanitarias que han identificado alguna y a otros países que continúen las investigaciones y tomen medidas preventivas.



La OMS no recomienda tomar medidas restrictivas a los viajes internacionales, ya que por ahora no ha identificado que guarden relación con la proliferación de casos.

Estados Unidos investiga los casos

Al menos seis estados de Estados Unidos reportaron casos confirmados o sospechosos de un trastorno hepático grave e inexplicable en niños que se ha detectado en países de todo el mundo.



Los funcionarios de Delaware confirmaron un caso en un niño, según un comunicado enviado por correo electrónico, que se suma a informes anteriores de Alabama, Carolina del Norte e Illinois.



Funcionarios de salud en el estado de Nueva York y Wisconsin dijeron que están investigando informes de hepatitis pediátrica que coinciden con una descripción publicada la semana pasada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles).



Se han reportado más de 190 casos de hepatitis pediátrica grave, o inflamación del hígado, en niños sin problemas de salud existentes en alrededor de una docena de países, incluidos el Reino Unido, Canadá y Japón.

Facebook Twitter Linkedin

En el mundo se estiman de 70 a 150 millones de casos de infección por VHC, con una tasa de 400 mil a 700 mil muertes por año. El virus ataca, principalmente al hígado. Foto: Rodolfo González

El trastorno se ha visto principalmente en niños menores de 10 años y ha dejado a algunos necesitando trasplantes de hígado.



Los investigadores están estudiando los vínculos con la infección por adenovirus, una familia de patógenos que más comúnmente causan síntomas similares a los del resfriado, así como con el covid-19.



Los investigadores todavía están recopilando reportes de la enfermedad, y es demasiado pronto para decir que está provocando la serie de enfermedades, dijo en una entrevista Anthony Fauci, asesor médico jefe del presidente Joe Biden y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.



"Todavía es un misterio", dijo Fauci. "Parece estar asociado con el adenovirus, pero no es seguro".



Los informes de casos sospechosos en EE.UU. comenzaron a surgir la semana pasada después de que los CDC notificaran a los proveedores de salud sobre nueve casos graves de hepatitis sin causa conocida en niños previamente sanos de uno a seis años en Alabama.

Las pruebas de laboratorio determinaron que varios niños tenían adenovirus tipo 41, que más comúnmente causa gastroenteritis aguda pediátrica, a veces llamada gastroenteritis, que puede provocar nauseas, vómitos, diarrea y, a veces, síntomas más graves.



Carolina del Norte identifico casos en dos niños mas el mes pasado, quienes se han recuperado desde entonces. Ninguno de los dos demostró estar infectado con adenovirus, dijeron las autoridades. Illinois dijo el lunes que había identificado tres casos de hepatitis pediátrica grave, uno de los cuales requirió un trasplante de hígado.



Funcionarios de salud de Delaware dijeron el martes que habían identificado un caso en un niño menor de 5 años, que actualmente está hospitalizado y en tratamiento.



Descripción coincidente En el estado de Nueva York y Wisconsin, las autoridades sanitarias están investigando varios casos que parecen coincidir con la descripción de los CDC.



Varios estados que respondieron a preguntas enviadas por correo electrónico dijeron que aún no han identificado ningún caso que cumpla con los criterios y dijeron que están trabajando en estrecha colaboración con otros departamentos de salud en EE.UU. y monitoreando atentamente sus situaciones locales.

El Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin emitirá una alerta para alentar a los sistemas de salud a informar casos sospechosos, según un correo electrónico.



Debido a que los casos aparecen en grupos, es probable que sean causados por un organismo viral, según Tina Tan, medica especialista en enfermedades infecciosas pediátricas en el Hospital Infantil Lurie en Chicago y miembro de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, pero los expertos todavía desconocen en gran medida que virus podría ser.



Aunque varios de los niños también dieron positivo por covid-19, Tan dijo que es poco probable que los casos de hepatitis sean causados por el SARS-CoV-2. Ninguno de los casos ha sido atribuido a la familia de virus que se sabe causan hepatitis aguda.



Los niños generalmente son vacunados contra la hepatitis A, mientras que las hepatitis B y C son menos comunes en los niños debido a la forma en que se adquieren las infecciones, a menudo a través del contacto sexual o al compartir agujas.



Un aspecto positivo de la pandemia, dijo Tan, es una mejor y más temprana comunicación por parte de los CDC, que ha pedido a los centros de salud que informen cualquier caso de hepatitis pediátrica sin origen conocido a los departamentos de salud estatales y que realicen pruebas de adenovirus.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

