En varios países los precios de los alimentos están subiendo a máximos históricos a causa de factores como el cambio climático, los conflictos violentos, la pandemia del covid-19 y las disrupciones en las cadenas de suministro.



Esta tormenta perfecta ha expuesto las ineficiencias y fallos de los sistemas de suministro globales, haciendo que algunos adviertan de una inminente crisis alimentaria.

En septiembre pasado, una cumbre de las Naciones Unidas reunió a actores clave de los ámbitos de la alimentación y la agricultura, produciendo nuevos compromisos nacionales e internacionales para mejorar los sistemas alimentarios para la gente y el planeta. Las cinco vías de acción de la cumbre identificaron potentes soluciones para acabar con el hambre y la malnutrición, y asegurar la sostenibilidad ambiental a lo largo de las cadenas de suministro alimentario.



Los gobiernos y las empresas tuvieron una oportunidad ideal -muy poco antes de la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP26) de la ONU, celebrada en Glasgow en noviembre- para actuar decididamente para transformar los sistemas alimentarios.

Esa oportunidad no se aprovechó. Pero con el tiempo agotándose en el crítico Decenio de Acción sobre la Nutrición de la ONU, que abarca de 2016 a 2025, debemos medir los avances en meses, no años… y la COP26 en gran medida relegó los sistemas alimentarios a los márgenes.



En las negociaciones climáticas de la ONU, el carbón, los carros, los árboles, el cemento y el acero -y el dinero- siguen captando la atención política y mediática, mientras que, en general, se pasa por alto la urgente necesidad de cambiar la manera en que producimos y consumimos nuestros alimentos.

Poco ecológicos

Esto es de una miopía extrema, dado que los sistemas alimentarios son responsables de un tercio del total de emisiones globales de gases de efecto invernadero. Incluso si todos los demás sectores alcanzaran las cero emisiones netas mañana, sería imposible limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius sin un cambio importante en nuestros sistemas alimentarios.



En la actualidad, los sistemas alimentarios consumen un 70 por ciento de los recursos de agua dulce, cubren un 40 por ciento de las tierras no congeladas del planeta y son un factor primario de la deforestación, la extinción de miles de especies y el colapso de los ecosistemas de los que dependemos.



Al mismo tiempo, los sistemas alimentarios tampoco están logrando su principal objetivo, nutrir a la creciente población mundial. Los rápidos aumentos en las cifras del hambre y la malnutrición, agravados por las perturbaciones causadas por la pandemia de covid-19 y los crecientes índices de pobreza, están borrando una década de avances.



Como resultado, tres mil millones de personas no se pueden permitir una dieta saludable y nutritiva, y millones están en riesgo de muerte, enfermedad y deterioros físicos y cognitivos. Hay un amplio temor de que la guerra de Ucrania agrave la inseguridad alimentaria de los países en desarrollo.

Aun así, hay esperanza. Un sistema alimentario basado en la producción sostenible, el respeto a los ecosistemas naturales, una economía circular y el manejo responsable de las tierras y los recursos a lo largo de la cadena de valor beneficiarán enormemente la salud humana y planetaria, e impulsarán los empleos y los sustentos de vida. Más aún, las soluciones identificadas durante el proceso de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de la ONU están listas para su implementación.



Organizaciones centradas en la salud, la nutrición, la pobreza y el desarrollo ya han comenzado a superar las barreras a la acción colectiva.



Al recobrar el impulso hacia la reforma de los sistemas alimentarios generado el año pasado, podemos asegurarnos de que el decenio de acción de la ONU logre su objetivo: "eliminar la malnutrición en todas sus formas, en todos los lugares, sin dejar a nadie atrás". Y si se fortalecen los esfuerzos colectivos se podrá ayudar a alcanzar las metas del acuerdo de París de 2015 en las cosechas que resten entre hoy y el año 2030.

Gobiernos y empresas

Esto no sucederá sin voluntad política: los gobiernos y las empresas deben dar un paso adelante, junto con sus socios de la sociedad civil. La transformación que tan urgentemente necesitamos solo será posible si invertimos el tiempo y los recursos necesarios para hacer realidad los compromisos nacionales e internacionales.



Como un paso siguiente, las medidas sobre sistemas alimentarios deben convertirse en constantes dentro de la determinación de políticas globales sobre el cambio climático en todos los foros importantes. Entre ellos, la COP27 (que se celebrará en Egipto en noviembre) y cada COP subsiguiente; las agendas de acción climática sobre el metano y la deforestación; las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional en virtud del acuerdo climático de París; los planes de recuperación de la pandemia de covid-19; los programas de infraestructura verde; las medidas de sanidad pública; y las iniciativas de comercio sostenible.



Las reuniones de alto nivel que se celebren a lo largo de 2022 presentan oportunidades para consolidar e implementar los planes y compromisos nacionales. La Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CBD COP15), que se realizará en Kunming, China, debería dar los últimos toques al nuevo marco global sobre la biodiversidad, con los sistemas alimentarios en un lugar central.

El G7, bajo la presidencia de Alemania, podría movilizar nuevos compromisos financieros para enfrentar el hambre y proteger la naturaleza. La presidencia de Indonesia del G20 ofrece una oportunidad para sus países miembros de elevar los esfuerzos por alcanzar la resiliencia en los sistemas alimentarios, combatir el hambre y reducir los desechos y la pérdida de comida.



En la COP27, la presidencia egipcia puede colocar los sistemas alimentarios al centro de la agenda climática, mediante la propuesta de un Día de los Sistemas Alimentarios, la Nutrición y la Agricultura, o una quincena dedicada a los alimentos.

Por su parte, las empresas deben ir cumpliendo sus compromisos de reducir el hambre y la malnutrición, proporcionar alimentos saludables, adoptar y cumplir objetivos basados en la ciencia, y enfrentar la deforestación.



Los bancos de desarrollo multilateral, las instituciones internacionales, los donantes y los filántropos pueden aumentar la financiación de todo tipo de iniciativas, poniéndose explícitamente como meta la necesidad de contar con alimentos saludables producidos con métodos sostenibles. La Organización Mundial del Comercio debe poner este problema al centro de la agencia de comercio global.



Ya estamos presenciando las consecuencias del fallo de los sistemas alimentarios, a medida que los fenómenos meteorológicos extremos, la inseguridad económica, los conflictos y el covid-19 siguen causando estragos. Estos problemas no harán más que empeorar si no actuamos con rapidez. Pero otro futuro más sostenible es posible y las soluciones están a nuestro alcance. Para hacerlo realidad solo falta la voluntad política de actuar ya.

El problema en cifras

-20 puntos. La ONU alertó que en 20 puntos del planeta habrá un empeoramiento del hambre aguda entre junio y septiembre de 2022.

​

-12,7 Millones. En América Latina y el Caribe, 12,7 millones padecen este flagelo.



-4,4 Millones. Con una tercera parte de su población afectada, Haití es el país de la región donde más se sufre el hambre. Le siguen Guatemala con 3,73 millones y Honduras con 3,29 millones.



-33,1 Millones. En Brasil número de brasileños con hambre prácticamente se dobló en los dos últimos años, desde 19 millones en 2020 hasta 33,1 millones en 2022, y más que triplicó en los últimos cuatro años, frente a los 10 millones de 2018.



-25 % En Colombia. Según la más reciente Encuesta Pulso Social del Dane, una cuarta parte de los colombianos afirma consumir solo dos comidas al día o menos.

La actual crisis alimentaria puede ser una catástrofe en 2023, advierte la ONU

La actual crisis alimentaria a la que se enfrentan numerosos países como resultado de la guerra en Ucrania, la inflación y la crisis de suministros, entre otros factores, puede convertirse en 2023 en una verdadera "catástrofe", advirtió esta semana Naciones Unidas, que reclamó a los Gobiernos medidas urgentes para evitarlo.



"La crisis de alimentos de este año es por falta de acceso", pero "la del año próximo puede ser por falta de comida", señaló el secretario general de la ONU, António Guterres, en la presentación de un informe elaborado por la organización.



El documento, el segundo sobre este tema tras otro publicado en abril, subraya que el mundo está ante la mayor "crisis por el costo de la vida" en una generación, con los precios de los alimentos cerca de máximos históricos, con fertilizantes que cuestan el doble que hasta hace poco y con el petróleo y el gas disparados.



"Las personas y países vulnerables ya están siendo duramente golpeados, pero no se equivoquen: ningún país o comunidad quedará a salvo de esta crisis del costo de la vida", insistió Guterres.



La ONU teme que las alzas de los precios -sobre todo de los fertilizantes- puedan hacer que no haya comida suficiente. "Si la guerra continúa y los altos precios del grano y los fertilizantes persisten hasta la próxima temporada de siembra, la crisis actual podría extenderse a otros alimentos básicos, como el arroz, afectando a miles de millones de personas", explicó en una rueda de prensa la secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan.

Según Grynspan, "la actual crisis alimentaria puede convertirse rápidamente en una catástrofe alimentaria de proporciones globales en 2023".





(*) Cofundadora de Sahel Consulting Agriculture & Nutrition y embajadora de la Food and Land Use Coalition. (**) Asociado sénior de la Alianza Global para una Nutrición Mejorada.

