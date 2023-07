Un navegante australiano y su perra fueron rescatados por un barco mexicano tras más de dos meses extraviados en el Pacífico, durante los cuales sobrevivieron a base de pescado crudo y agua de lluvia.



Además: Revelan 'la macabra' advertencia que hacían los del submarino Titán antes de bajar)



Grupomar, dueña del buque atunero que localizó a los náufragos a bordo de una embarcación en alta mar, informó la noche del lunes que Tim Shaddock, de 54 años de edad, fue localizado junto a su perrita "Bella".



(Puede leer: Protagonista de video sexual en teleférico de Guayaquil rompe su silencio por escándalo)

El australiano "se encontraba a más de 1.200 millas de tierra", informó la empresa y anticipó que el martes el hombre llegará junto con su mascota al puerto mexicano de Manzanillo (oeste) a bordo del buque atunero.



Shaddock y su perra habían partido a bordo de un catamarán en abril pasado desde La Paz, en la península mexicana de Baja California, para realizar un viaje de unos 6.000 km hacia la Polinesia Francesa.



(Siga leyendo: Bukele advierte que encarcelará a 'mal llamados gestores de paz' que pisen El Salvador)



Pero su embarcación, llamada "Aloha Toa", se averió tras una fuerte tormenta en el Pacífico Oriental que los dejó a la deriva.



"He pasado por una prueba muy difícil en el mar", dijo Shaddock en un video difundido por el canal australiano Nine News.



En imágenes divulgadas por Grupomar, el australiano aparece con su barba y cabellos crecidos, el rostro demacrado y su cuerpo delgado enfundado en un chaleco salvavidas color naranja.



(De interés: Estos son los escándalos de corrupción que salpican el entorno de Boric en Chile)



"Solo necesito descansar y comer bien porque he estado solo en el mar mucho tiempo", dice en otro video.



La firma mexicana indicó que notificó los hechos a autoridades locales y a la embajada de Australia.

AFP