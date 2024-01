H&M retira anuncio en Australia tras recibir críticas por sexualizar a niñas

La firma sueca de moda H&M ha retirado un anuncio de uniformes escolares en Australia tras recibir en las redes sociales numerosas críticas que le acusaban de sexualizar a niñas de corta edad y de dirigirse a pedófilos.



(Lo invitamos a seguir leyendo: Así murió el sueño australiano: 'Lo único que podría empeorar, que los bancos colapsen').

Por qué querrías alimentar la idea de que las niñas pequeñas deberían atraer la atención por su apariencia, sus cuerpos y su estilo? FACEBOOK

TWITTER

"Hemos quitado ese anuncio. Sentimos profundamente la ofensa que ha causado y estamos investigando cómo presentaremos las campañas en el futuro", confirmó este martes a Efe un portavoz de la empresa en Australia.



El anuncio retirado, todavía visible en las cuentas de usuarios de X que hicieron capturas de pantalla, muestra a dos niñas de unos siete años ataviadas con un uniforme de la compañía con la cabeza girada hacia la cámara y con el eslogan: "Haz que esas cabezas se giren con la moda de la vuelta al colegio de H&M".



(Además: El norte de Australia, amenazado por la formación de un ciclón en las próximas 24 horas).

👉🏽Si no saben de la controversia de H&M, les contamos: en una publicidad online para uniformes escolares, usaron esta imagen y la expresión “make those heads turn”, cuyo equivalente en publicidad en español viene siendo “róbate esas miradas”.



¿Qué tiene de controversial? pic.twitter.com/3yHrPdj20Y — Jacarandas | Aborto y Feminismo (@SomosJacarandas) January 22, 2024

La escritora feminista Melinda Tankard señaló en su cuenta de X que "las niñas pequeñas en general no quieren hacer girar cabezas" y que la mayoría de las que conoce "quieren que se las deje en paz y disfrutar y no atraer una atención".



"¿Por qué querrías alimentar la idea de que las niñas pequeñas deberían atraer la atención por su apariencia, sus cuerpos y su estilo?", añadió.



Otras voces acusaban al anuncio de ir dirigido a pedófilos y pidieron una presión a la empresa mientras no retirase la campaña.



EFE

Más noticias en EL TIEMPO