Tras tres candidaturas a la presidencia, Gustavo Petro logró este domingo, 19 de junio, convertirse en el próximo Presidente de Colombia, luego de alcanzar el 50,48 por ciento de los votos -con el 99,82 por ciento del preconteo.



Varios medios internacionales siguieron en detalle los resultados de la segunda vuelta, en donde el candidato del Pacto Histórico se enfrentó contra el ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.



(Relacionado: Gustavo Petro ¿Quién es el nuevo presidente 2022-2026)

El País de España abrió su versión digital para América Latina con el resultado de los comicios en Colombia con el título: "Gustavo Petro, presidente de Colombia".



El diario español detalló que: "El político, de 62 años, lleva al poder a la izquierda por primera vez en la historia del país con el 50,4% de los votos. El populista Rodolfo Hernández pierde por tres puntos".



Otro de los medios que informó sobre la victoria del político de izquierda fue The New York Times, que tanto en su versión en español como en inglés, publicó el resultado de este 19 de junio.



"Elecciones en Colombia: Gustavo Petro es elegido el primer presidente de izquierda del país, según los resultados preliminares", tituló el diario estadounidense.



"Todo indica que el exrebelde y senador de larga trayectoria ganó el domingo las elecciones presidenciales en Colombia, movilizando a los votantes frustrados por décadas de pobreza y desigualdad con gobiernos conservadores", detalló The New York Times.



Noticia en desarrollo...



EL TIEMPO