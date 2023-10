¿Por qué los golpes de Estado regresaron en varias partes del mundo y qué implican?

En los años 50, 60 y 70, América Latina fue escenario de 57 golpes de Estado exitosos y de 52 intentonas fallidas, más de un centenar entre tentativas y derrocamientos efectivos. Eran tiempos en los que parecía imposible que la democracia echara raíces en la región.



Pero las cosas cambiaron y los regímenes democráticos, imperfectos y con limitaciones –es cierto–, finalmente prevalecieron. En los años 80, el recurso al golpe de cuartel perdió impulso, pero aun así, 11 golpes tuvieron éxito y 13 intentos fracasaron.



La estabilidad democrática se acentuó a partir de 1990. Desde entonces hasta nuestros días (más de 30 años) solo dos golpes de Estado dieron resultado y nueve intentonas más fracasaron.



Algo similar ocurrió en África, Asia y Oceanía. De un promedio de más de medio centenar de golpes exitosos por década durante la segunda mitad del siglo pasado en todo el mundo, la cantidad bajó a menos de diez por década, entre 2000 y 2020.



Dichas cifras están contenidas en una investigación de Jonathan Powell y Clayton Thyne, dos politólogos estadounidenses. Powell y Clayton llevan a cabo este seguimiento desde 2011, cuando contabilizaron los golpes de Estado de los 60 años anteriores, en un ejercicio que actualizan, desde entonces, de modo permanente.



Lo preocupante es que el horizonte relativamente optimista de las primeras décadas del siglo XXI se está nublando. En apenas tres años y medio del actual decenio, ya ha habido más golpes de Estado que en toda la década anterior.

El presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele, llega para dirigirse a la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: AFP

Eso sin contar la multiplicación de regímenes autoritarios en diferentes regiones del planeta, donde presidentes elegidos por voto popular se las arreglan para limitar la democracia, reprimir a la oposición y prolongar su estadía en el poder por medio de cuestionadas reelecciones con escasas garantías democráticas.



Desde Vladimir Putin, en Rusia; Daniel Ortega, en Nicaragua; Nicolás Maduro, en Venezuela, pasando por Nayib Bukele, en El Salvador; Recep Tayyip Erdogan, en Turquía, y decenas de gobernantes arbitrarios y despóticos en los cinco continentes, el autoritarismo se extiende por el planeta.



Según un reciente informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (Idea): “Más de dos tercios de los seres humanos viven en democracias en retroceso, regímenes autoritarios o híbridos (democracia limitada)”. Así las cosas, el siglo XXI no está resultando, en contra de lo que muchos esperaban, el siglo de la democracia.

El drama de África central



Los golpes de Estado están de vuelta esta década, en especial en África central, donde una seguidilla de nueve derrocamientos ha tenido lugar desde la caída, en agosto de 2020, del presidente Ibrahim Boubacar Keïta, en Mali.



Detenido por un grupo de militares que aprovecharon el descontento de la población, en un país atrapado por la violencia de grupos islamistas radicales, Keïta optó por renunciar en una alocución televisada en la que, a todas luces, habló bajo amenaza.



Nueve meses más tarde, en mayo de 2021, hubo un segundo golpe en el mismo país. Los coroneles que lo dieron gobiernan desde entonces y consiguieron en junio pasado –gracias a un plebiscito de baja participación, plagado de irregularidades– aprobar una nueva Constitución que, en la práctica, les deja el control del país por largo rato.



La onda golpista se ha extendido por la región, siempre bajo la sombra de los ataques terroristas de grupos yihadistas, como el Estado Islámico, y la presencia de cientos de mercenarios del grupo de mercenarios rusos Wagner, invitados por las juntas militares con la excusa de combatir a los islamistas radicales.



Golpe de Estado en Níger. Foto: AFP

La serie de golpes incluye a Chad, en abril de 2021; Guinea, en septiembre de 2021; Sudán, en octubre del 2021; Burkina Faso, en enero y septiembre del 2022, y, más recientemente, Níger, en julio de este año, y Gabón, en agosto pasado.



Una y otra vez, los golpistas han justificado sus acciones en que el gobierno que derriban no ha podido contener la ola de atentados yihadistas. En Níger, así como en otros países de la región, los militares exigieron el retiro de las tropas francesas, llegadas durante la década pasada para ayudar en la lucha contra el terrorismo.



Desde el siglo XVII hasta mediados del XX, Francia mantuvo en esta región lo mejor de su imperio colonial. En las manifestaciones alentadas por los golpistas abundan las pancartas que piden que los franceses se vayan –un retiro que viene ocurriendo– y dan la bienvenida a los mercenarios de Wagner. El terrorismo ha seguido activo y, en algunos países como Níger, se ha intensificado.



La inestabilidad política de la región agrava las condiciones de pobreza, falta de oportunidades y violencia, que lleva a miles de centro-africanos a emigrar hacia el norte, atravesar el Mediterráneo y tratar de encontrar refugio en Europa, en lo que constituye un gravísimo coletazo de la crisis.



La deriva autoritaria

El actual retroceso de la democracia no está marcado solo por la vuelta de los golpes militares, casi todos en África central, aunque también algunos en Asia.



Un sello del siglo XXI es la transformación de gobiernos elegidos por voto popular –que al principio actúan bajo formas democráticas– en regímenes autoritarios que eliminan, poco a poco, las garantías y derechos.



Encarcelar a líderes opositores, limitar la libertad de prensa, cerrar medios críticos, modificar la Constitución para facilitar la permanencia en el poder y, en algunos casos, desatar conflictos con vecinos –o contra enemigos internos– para justificar, con el estado de guerra, más medidas de control de la sociedad son los mecanismos que se repiten de sur a norte y de este a oeste.

Candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, Foto: AFP

En América Latina, además de la dictadura cubana, están los regímenes de Venezuela y Nicaragua, sumados a las derivas autoritarias de Nayib Bukele en El Salvador y, en alguna medida, de Andrés Manuel López Obrador en México, en especial por su esfuerzo para reformar, a favor suyo y de su partido, el régimen electoral.



Ahora, si el populista de derecha Javier Milei gana las elecciones en Argentina, cuya primera vuelta será a finales de este mes, las cosas podrían complicarse para la democracia de ese país, uno de los que más sufrieron con los golpes militares del siglo pasado.



Hay también riesgos en Guatemala debido a los esfuerzos de sectores derechistas y mafias corruptas por evitar que el izquierdista Bernardo Arévalo, que ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en agosto con el 58 % de los votos, asuma el cargo.



Pero el problema no es solo en América Latina y África: aparte de casos ya mencionados como el de Putin y Erdogan, el autoritarismo avanza por doquier.

Cuando una persona crece en una era

de inestabilidad y de crisis, no tiene mayor confianza en los políticos, y eso se traduce en un escepticismo respecto al sistema. FACEBOOK

TWITTER

Bielorrusia, Polonia e India, antiguas repúblicas soviéticas como Azerbaiyán, en Asia central, y hasta en Israel, donde una reforma constitucional promovida por el primer ministro Benjamin Netanyahu amenaza la separación de poderes al limitar las facultades de la Corte Suprema, viven desafíos democráticos similares.



Según un informe del instituto sueco V-Dem y la Universidad de Gotemburgo, que acaba de aparecer, solo el 13 % de la población mundial, que reside en un puñado de 34 países (de 193 naciones que están en la ONU), vive bajo un sistema de democracia plena.



No se trata solo de la realización de elecciones, pues, en muchos casos, las votaciones periódicas ocultan regímenes altamente autoritarios. Se trata –dice el informe– del “respeto de los aspectos liberales (limitación del Ejecutivo por el Legislativo y los tribunales superiores, Estado de derecho y derechos individuales), más allá de los requisitos de la democracia electoral”.

Las dudas de los jóvenes

Si el presente de la democracia en el mundo preocupa, en el futuro no parece haber mucho espacio para la ilusión. Un triunfo de Donald Trump –como predicen hoy las encuestas– en noviembre del año entrante en Estados Unidos podría oscurecer aún más el panorama, y no solo por el poco respeto que Trump ha demostrado por las instituciones de su propio país, sino porque no tendría reparos en respaldar a líderes autoritarios por todo el planeta.



Lo más inquietante para los años venideros es la actitud de los jóvenes. La juventud de la segunda mitad del siglo pasado que impulsó, con sus protestas y sus demandas de libertad, aperturas democráticas en decenas de países es muy distintas a la de hoy en día.



Una investigación que divulgó la Open Society Foundations, con sede en Nueva York, advierte sobre la forma como el escepticismo hacia la democracia ha ganado terreno entre los jóvenes, a juzgar por una encuesta entre 36.000 personas de 30 países del mundo que sirvió de base al estudio.



Mientras 69 % de los mayores de 56 años y 61,4 % de los que tienen entre 35 y 55 años consideran la democracia como la mejor forma de gobierno posible, entre los menores de 35 años esa fe en el sistema democrático solo la expresa el 55 % de los encuestados.



Entre esos mismos jóvenes, 42 por ciento considera que un régimen militar es una buena forma de gobierno, contra 33 por ciento que piensa lo mismo entre quienes tienen de 35 a 55 años, y 20 % entre los mayores de 56.

Los manifestantes sudaneses contra el golpe de Estado utilizaron ladrillos para hacer una barricada en la capital, Jartum, el 27 de octubre de 2021 Foto: AFP

Los menores de 35 años son los más favorables (35 por ciento) a ser gobernados por un líder autoritario que no tenga que lidiar con elecciones ni con parlamentos. Esa favorabilidad baja entre quienes tienen de 35 a 55 (32 %) y desciende mucho más entre los mayores de 56 años (26 por ciento).



“Es muy inquietante que el apoyo más débil (a la democracia) se encuentre entre los más jóvenes”, comentó a Euronews Natalie Samarasinghe, de Open Society. En especial, agregó, porque “la mitad de la población mundial tiene menos de 30 años”.



Y concluye, en alusión a los problemas económicos, al cambio climático y a la corrupción, entre otros causantes del descontento: “Cuando una persona crece en una era de inestabilidad y de crisis, no tiene mayor confianza en los políticos, y eso se traduce en un escepticismo respecto al sistema en su conjunto”.

MAURICIO VARGAS LINARES

ANÁLISIS PARA EL TIEMPO

MVARGASLINA@HOTMAIL.COM