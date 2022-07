Estados Unidos y sus aliados occidentales multiplicaron este viernes la presión contra Rusia para que ponga fin a la guerra en Ucrania, en una reunión ministerial del G20 en Bali a la que asistió el canciller ruso.



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, coincidieron por primera vez desde la invasión rusa en febrero en este encuentro de jefes de la diplomacia del G20 de potencias industrializadas y emergentes en la isla indonesia de Bali.



"Lo que hemos escuchado hoy es un gran coro de todo el mundo, no sólo de Estados Unidos (...) sobre la necesidad de poner fin a la agresión", dijo Blinken a los periodistas.



Desde el arranque del encuentro, Indonesia instó al fin del conflicto, haciendo hincapié

en sus graves consecuencias para todo el mundo.



"Es nuestra responsabilidad terminar con la guerra más temprano que tarde y resolver nuestras diferencias en la mesa de negociaciones, no en el campo de batalla", declaró

la ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en presencia de Lavrov.



El mundo apenas se recuperaba de la pandemia y ahora los efectos de la guerra "se sienten globalmente, en los alimentos, la energía y los presupuestos", señaló. "Y como siempre, los países pobres y en desarrollo son los más afectados", agregó.



Blinken se había reunido antes con los ministros francés, alemán y un representante británico para hablar de esta guerra "injustificable y no provocada", según informó el departamento de Estado en un comunicado.



El jefe de la diplomacia estadounidense denunció la responsabilidad de Rusia en la crisis alimentaria y energética mundial y pidió a Moscú autorizar la salida de grano de Ucrania.



"A nuestros colegas rusos: Ucrania no es su país. Su grano no es su grano. ¿Por qué bloquean los puertos? Deben dejar salir el grano", dijo.

Rusia concentra su ataque en Donestk desde hace varios días. Foto: AFP

Lavrov se ausenta

En medio del evento, Blinken se negó a reunirse con su par ruso. La última vez que dialogaron fue en enero en Ginebra, donde el diplomático estadounidense advirtió a Rusia de consecuencias masivas si invadía Ucrania, lo cual hizo el 24 de febrero.



Y este viernes, Lavrov afirmó que no será Moscú quien tome la iniciativa de acercarse a Washington.



"No fuimos nosotros los que abandonamos los contactos, fue Estados Unidos", declaró Lavrov a la prensa. "No vamos a correr atrás de nadie para sugerir reuniones", agregó.



Lavrov también denunció que los países occidentales utilicen el G20 para criticar a Rusia en lugar de abordar los grandes problemas mundiales.



"Nuestros socios occidentales están intentando evitar hablar de los temas de economía mundial", dijo. "Desde el momento en el que hablan, lanzan una crítica desenfrenada a Rusia sobre la situación en Ucrania, llamándonos agresores y ocupantes".



Estados Unidos, respaldado por una parte de sus aliados, pidió que Rusia fuera excluida de los foros internacionales. Pero Indonesia, que quiere mantener una posición de neutralidad como país anfitrión del G20, confirmó su invitación al canciller ruso y a su par ucraniano.



Lavrov no obstante se ausentó cuando Dmytro Kuleba se dirigió a distancia ante sus homólogos, así como cuando la ministra alemana Annalena Baerbock criticó a Rusia por su invasión, según fuentes diplomáticas.



Tampoco estaba presente cuando Blinken condenó la ofensiva de Moscú.



Para la jefa de la diplomacia alemana, estas ausencias reflejan que Lavrov "no está interesado en la cooperación internacional ni en el diálogo con sus otros socios".

Sergey Lavrov denunció que los países occidentales utilicen el G20 para criticar a Rusia. Foto: EPA/ RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRE

Sin foto de familia

El encuentro se vio empañado por el anuncio del ataque que le costó la vida al ex primer ministro japonés Shinzo Abe durante un acto electoral en su país.



La cita de Bali es el preludio de la cumbre de gobernantes que se realizará en noviembre en la isla indonesia, programada para discutir la recuperación mundial tras la pandemia del covid-19.



Pero la atención se ha volcado en la invasión rusa de Ucrania, que sacudió los mercados mundiales, disparó los precios mundiales de alimentos y generó denuncias de crímenes de guerra rusos.



No habrá foto de todos los ministros como reza la tradición, dijo a la AFP un alto cargo indonesio.



En paralelo, Blinken intentará reabrir el diálogo con Pekín en un encuentro el sábado con el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, el primero después de meses

de tensiones.



La cita se da en momentos que el presidente estadounidense, Joe Biden, ha dicho que espera conversar las próximas semanas con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien habló por última vez en marzo.

Foto tradicional de ministros del G20. (Archivo) Foto: EFE/EPA/ROBERTO MONALDO

Ucrania dice que frenar a Rusia es el mayor desafío

Dmytro Kuleba, Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. Foto: François WALSCHAERTS / AFP

Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, afirmó este viernes en la reunión ministerial del G20 que frenar a Rusia es el mayor desafío global.



"Poner a Rusia en su lugar es el desafío número uno y la reunión de hoy lo ha probado", indicó Kuleba en su cuenta de Twitter tras comparecer por videoconferencia en la reunión de titulares de Exteriores, donde la guerra en Ucrania se ha convertido en el tema central.



El ministro ucraniano hizo un llamamiento en favor de una "respuesta global decidida a la agresión rusa que amenaza el mundo con una crisis energética y alimentaria".



La reunión de las 20 mayores economías mundiales, incluidas Estados Unidos, China, India, Japón, Sudáfrica, México, Argentina, Brasil y la Unión Europea, se celebra

en medio de tensiones por la presencia en Bali del titular de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.



El jueves, los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) boicotearon la cena de bienvenida en protesta por la participación de Lavrov en el evento.



En una conferencia de prensa, el ministro ruso afirmó este viernes que Rusia está dispuesta a negociar con Ucrania y Turquía las vías para la exportación del grano ucraniano a través del mar Negro.



Precisó que, para ello, "Ucrania debe desbloquear sus puertos, desminarlos o garantizar el paso seguro (de lo barcos) a través de los campos de minas".



Ucrania ha denunciado el bloqueo de los puertos ocupados por Rusia, como Berdiansk o Mariúpol, mientras que Rusia afirma que no impide el transporte marítimo, pero para ello Kiev debe desminar primero el puerto de Odesa.



El Gobierno indonesio, anfitrión de la reunión, ha asumido un papel de mediador en

el conflicto de Ucrania, país invadido por Rusia el pasado febrero, y Lavrov se ha reunido con sus homólogos de Indonesia, China, India, Turquía, Brasil y Argentina.



Sin embargo, los países del G7 y otras naciones como España, que participa como invitada al G20, se han mostrado muy críticos con Rusia, a la que han condenado severamente como responsable del conflicto en Ucrania.

'Está claro que Lavrov no venía a dialogar'

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Foto: JOHN THYS / AFP

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este viernes que el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, no tenía intención de dialogar en la reunión ministerial del G20 celebrada en Indonesia.



"Está claro que Lavrov no venía a dialogar, nos soltó su propaganda. Nos soltó su discurso, se levantó y se fue, ni siquiera se quedó a escuchar al siguiente orador, que era la ministra alemana", indicó a Efe Borrell tras el evento.



"No es una manera muy constructiva de participar en una reunión del G20, todos los demás habíamos decidido estar allí para escucharle y rebatir sus tesis, pero no ha habido ocasión", aseveró el diplomático español.



Borrell desconoce si Lavrov llegó a escuchar la intervención del ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, que participó por videoconferencia.



El alto representante también restó credibilidad a la oferta realizada este viernes por

Lavrov de negociar con Ucrania y Turquía las vías para permitir la exportación del cereal ucraniano a través del mar Negro.



"Se lo ha oído muchas veces desde hace bastantes semanas, la ONU lleva semanas negociando y hasta ahora no hemos conseguido nada", señaló Borrell, quien recriminó

que Rusia esté bombardeando almacenes en Ucrania.

Respecto a China, el representante europeo dijo que pidió al canciller chino, Wang Yi, en un encuentro bilateral que haga todo lo posible por acabar con la guerra de Ucrania.



"China no condenó a Rusia en el voto de la ONU. No esperaba que lo hiciera hoy", explicó Borrell, aunque reconoció que Wang ha pedido a todos los países, incluido a Rusia, que hagan todo lo posible para frenar la guerra.



En noviembre, tendrá lugar la cumbre de líderes del G20 a la que están invitados tanto el presidente ruso, Vladímir Putin, como su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

