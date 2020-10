Conozca el top de las mejores ciudades del mundo para 2021

EFE

Londres, en Inglaterra, ha permanecido en la cima de las mejores ciudades por quinto año consecutivo en el listado anual de Resonance.



Según la compañía, la ciudad se destaca por su amplia oferta cultural, sus parques, la vida nocturna y sus restaurantes. Asimismo, sobresalen los esfuerzos que la industria gastronómica ha hecho por mantenerse a flote durante la crisis de la covid-19.



El informe asegura que el sector de los restaurantes se ha reinventado de manera creativa. Pues varios locales se movieron a las calles, ofrecen menús a mitad de precio y tienen iniciativas como el ‘Eat Out to Help Out’ (coma afuera para ayudar), que ofrece platos de lujo a mitad de precio en lugares inesperados durante los primeros días de cada semana.