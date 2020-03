Conozca a las celebridades que en la actualidad están en prisión

Drew Argerer. AFP

Allison Christin Mack es una actriz alemana que se dio a conocer en el medio por interpretar a 'Cloe Sullivan' en la serie 'Smallville'.



En abril del 2019, se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York de crimen organizado por reclutar mujeres para convertirlas en esclavas sexuales de la secta 'Nxivm'. Su misión era convencerlas de participar, con mentiras, y luego comprometerlas para que no hablaran.



Toda la investigación inició en el año 2017, cuando el periódico ‘The New York Times’ publicó el testimonio de algunas mujeres que fueron víctimas de la secta.



En el 2018, Mack se había declarado inocente, pero, debido a las pruebas y testimonios presentadas en su contra, no tuvo otra opción que declararse culpable. "Debo asumir plena responsabilidad por mi conducta", dijo.



Fue condenada a prisión preventiva mientras se dicta su sentencia final, que podría ser de 20 años de cárcel.