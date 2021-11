Los diez países con más concentración de riqueza en el mundo

En un estudio de la firma McKinsey &Co. “El aumento del balance global: ¿Cuán productivamente estamos usando nuestra riqueza?” se planteó los diez países con más concentración de riqueza, que representan más del 60 por ciento del ingreso mundial.



(Lea aquí: Conozca cuáles son los países con mayor PIB de América Latina)



Jan Mischke, socio del McKinsey Global Institute dijo que el mundo ahora era más rico que nunca. De hecho, la riqueza neta en todo el mundo aumentó a 514 billones de dólares en 2020, frente a los 156 billones de dólares de 2000, según el estudio.



(También: China es el país más rico del mundo superando a Estados Unidos)

En los diez países que representan alrededor del 60 por ciento del PIB mundial (Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, Japón, México, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos), el vínculo entre el crecimiento del patrimonio neto y el crecimiento del PIB ya no se mantiene.



De acuerdo con el informe, el crecimiento económico ha sido tibio durante las últimas dos décadas, pero los balances y el patrimonio neto se triplicó. Esto surge ya que a medida que aumentaron los precios de los activos, pero no como resultado de las tendencias del siglo XXI, sino por la creciente digitalización de la economía.



China se lleva el primer puesto ya que su riqueza alcanzó los 120 billones de dólares, representando casi un tercio del incremento de riqueza neta en todo el mundo.



(Le puede interesar: Estas son las ciudades en las que no volverá a salir el sol hasta el 2022)

Sin embargo, según el informe, más de dos tercios de la riqueza está en manos solamente del 10 por ciento de los hogares más ricos. Lo que también pasa en Estados Unidos, el cual está en la segunda posición del ranking.



Los diez países con mayor concentración de riqueza:



1. China: 120 billones de dólares

2. Estados Unidos: 50 billones de dólares

3. Alemania: 14 billones de dólares

4. Francia: 14 billones de dólares

5. Reino Unido: 7 billones de dólares

6. Canadá: 7 billones de dólares

7. Australia: 7 billones de dólares

8. México: 3 billones de dólares

9. Japón: 3 billones de dólares

10. Suecia: 2 billones de dólares

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Más noticias

- Las 7 maravillas del mundo: pruebe qué tanto sabe de ellas

- Los diez hackers más buscados por el FBI