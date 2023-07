A lo largo de la historia han existido países y regiones del mundo, que viven en constante conflicto con el fin de ‘conquistar’ tierras para sus naciones, este tipo de guerras de forma frecuente generan tensiones políticas, sociales y económicas significativas, entre los países protagonistas y los vecinos.

Las disputas territoriales entre naciones, generalmente, tienen raíces en reclamaciones históricas sobre la propiedad o el control de determinados territorios. Estas reclamaciones pueden estar basadas en tratados o acuerdos antiguos, eventos históricos o legados coloniales que no han sido resueltos o aceptados por todas las partes involucradas.

Cuatro conflictos territoriales más graves en 2023



Rusa y Ucrania



Durante toda la historia de esta guerra se han registrado alrededor de 62,295 personas fallecidas. Foto: iStock

El conflicto se desencadenó tras la anexión de Crimea por parte de Rusia en marzo de 2014, luego de un referéndum considerado ilegal por gran parte de la comunidad internacional. Rusia justificó la anexión alegando proteger los intereses de la población ruso hablante en Crimea y garantizar la seguridad de su base naval en Sebastopol.



Después de la anexión de Crimea, surgieron tensiones y protestas en las regiones del este de Ucrania, donde había una presencia significativa de hablantes de ruso y una identidad cultural rusa arraigada. Las tensiones se agravaron aún más cuando se formaron grupos separatistas y se proclamaron las llamadas "Repúblicas Populares" de Donetsk y Lugansk.



El conflicto escaló rápidamente y se produjeron enfrentamientos armados entre las fuerzas ucranianas y los separatistas respaldados por Rusia. A medida que el conflicto se intensificó, se acusaron violaciones de los derechos humanos y se produjeron bajas civiles y militares significativas.



Aunque se firmaron acuerdos de alto el fuego, como los Acuerdos de Minsk en 2014 y 2015, el conflicto no se ha resuelto y la situación sigue siendo inestable. Las negociaciones y los esfuerzos diplomáticos encajan, pero las tensiones persisten y hay incidentes esporádicos de violencia.

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado preocupaciones internacionales y ha tenido un impacto significativo en la estabilidad y la seguridad en la región. Además, el conflicto ha llevado a sanciones internacionales contra Rusia y ha generado divisiones en la comunidad internacional sobre cómo abordar la situación.



Un informe de la Organización de Naciones Unidas, conocida popularmente como ONU, indica que son más de 18.000 las víctimas que ha dejado el intento de invasión de Rusia a Ucrania, que inició el 24 de febrero del 2022.



El presidente ruso, Vladímir Putin, ha indicado en repetidas ocasiones que el objetivo principal de haber iniciado este combate es: “defender a los rusos parlantes en Ucrania, especialmente a los de las dos repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, que se separaron del control ucraniano en 2014”.



También, la ONU ha informado que desde febrero del 2022 hasta el mismo mes del 2023 habían registrado 18.955 personas fallecidas y más de ocho millones de desplazados, teniendo en cuenta que las cifras podrían ser mucho mayores debido a la complejidad para acceder a la información.

Israel y Palestina



La guerra entre Israel y Palestina inició el 14 de mayo de 1948 - presente. Foto: iStock

El conflicto entre Israel y Palestina se origina en eventos históricos y reclamaciones territoriales que se remontan al siglo XIX y principios del XX. Después de la Primera Guerra Mundial, el mandato británico de Palestina fue establecido en 1920 por la Sociedad de Naciones, con el objetivo de establecer un hogar nacional judío y al mismo tiempo, proteger los derechos de la población árabe.



Sin embargo, los desacuerdos entre judíos y árabes en la región se intensificaron a medida que aumentaba la inmigración judía. Después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, el movimiento sionista promovió la creación de un Estado judío independiente en Palestina, lo que llevó a la división del territorio en un estado judío y otro árabe, según la resolución de las Naciones Unidas en 1947.

En 1948, Israel declaró su independencia y fue reconocido como Estado por varios países, lo que ocasionó una guerra entre los países árabes vecinos y el nuevo Estado de Israel. Como resultado del conflicto, Israel amplió su extensión más allá de las fronteras apoyadas en el plan de partición original y muchos palestinos fueron desplazados de sus hogares y se convirtieron en refugiados.



Desde entonces, Israel ha estado en conflicto con los palestinos en varias ocasiones, incluyendo guerras, enfrentamientos y tensiones constantes. Uno de los principales puntos de disputa es el estatus de Jerusalén, una ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, que ambos grupos reclaman como su capital.

Armenia y Azerbaiyán



Las fuerzas militares de Armenia y Azerbaiyán han estado involucradas en un conflicto fronterizo desde el 12 de mayo de 2021. Foto: iStock

La guerra entre Armenia y Azerbaiyán tiene como referente una serie de conflictos armados que han ocurrido desde la década de 1980 hasta la actualidad, en particular en relación con el territorio de Nagorno Karabaj.



El conflicto tiene sus raíces en disputas territoriales y tensiones étnicas entre Armenia y Azerbaiyán, dos países vecinos ubicados en la región del Cáucaso (ubicada entre el Mar Negro y el Mar Caspio). Durante el período de la unión soviética, la región de Nagorno Karabaj, de mayoría étnica armenia, pero ubicada en el territorio de Azerbaiyán, se convirtió en fuente de tensiones.



En 1988, la región de Nagorno Karabaj, que había estado bajo control administrativo de Azerbaiyán, se unió a la vecina Armenia debido a su mayoría étnica armenia y deseos de autodeterminación. Esto desencadenó conflictos y tensiones que finalmente llevaron al estallido de una guerra en 1991, tras la disolución de la Unión Soviética.



El conflicto escaló rápidamente, y las fuerzas armenias y azerbaiyanas se enfrentaron en una guerra que se desarrolló hasta 1994. Como resultado del conflicto, la región de Nagorno Karabaj y algunos territorios emergentes quedaron bajo el control de las fuerzas armenias, formando una entidad autónoma conocida como República de Artsaj.



Desde el cese al fuego de 1994, el conflicto ha estuvo en un estado de congelamiento, con enfrentamientos esporádicos y tensiones en la región. Las negociaciones de paz, mediadas por el Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), se han llevado a cabo durante años para encontrar una solución pacífica y duradera, pero hasta la fecha no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.



En septiembre de 2020, estalló un nuevo conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán, con enfrentamientos intensos y violentos en la región de Nagorno Karabaj. La guerra resultó en la pérdida de vidas humanas y un cambio significativo en el equilibrio territorial, con Azerbaiyán recuperando el control de varias áreas que habían estado bajo el control armenio durante décadas.



El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán sigue siendo un tema sensible y sin resolver, con profundas implicaciones políticas, étnicas y territoriales. La situación sigue siendo tensa y la búsqueda de una solución pacífica y duradera continúa siendo un desafío.

India y Pakistán



La Guerra indo-pakistaní de 1965, algunas veces conocida como la Segunda Guerra de Cachemira Foto: iStock

La guerra entre India y Pakistán se ha desarrollado a lo largo de varias décadas y está arraigada en disputas territoriales, diferencias políticas, étnicas y religiosas.



El origen del conflicto se remonta a la división de la India en 1947, cuando el subcontinente indio se dividió en dos estados: India y Pakistán. La partición se basó en líneas religiosas, creando un estado de mayoría hindú en India y un estado de mayoría musulmana en Pakistán. Sin embargo, la división no fue sin complicaciones y dio lugar a conflictos violentos y migraciones masivas de personas.

Desde entonces, India y Pakistán han estado involucrados en varios conflictos armados y tensiones a lo largo de su frontera común, especialmente en la región de Cachemira. Ambos países reclaman la totalidad de Cachemira y han luchado en varias guerras y enfrentamientos armados por el control de esta región estratégica.



El conflicto se ha visto agravado por diferencias políticas, religiosas y étnicas, así como por la presencia de grupos militantes y tensiones geopolíticas más amplias. Las disputas territoriales, los actos de violencia, el terrorismo y los enfrentamientos armados han sido recurrentes en la región.



A lo largo de las décadas, se han realizado varios intentos de mediación y negociaciones, tanto a nivel bilateral como internacional, para resolver el conflicto entre India y Pakistán. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha logrado una solución definitiva y duradera. Las conversaciones de paz, los alto el fuego y los acuerdos de no agresión han tenido altibajos, y las tensiones siguen siendo una preocupación constante.



El conflicto India-Pakistán tiene un impacto significativo en la región del subcontinente indio, con implicaciones en materia de seguridad, estabilidad y desarrollo. Además, la cuestión de Cachemira sigue siendo un tema sensible y sin resolver, con un impacto profundo en las vidas de las personas que viven en la región y una fuente constante de tensiones entre los dos países.



Es importante reconocer que existen diferentes perspectivas y narrativas en relación con el conflicto India-Pakistán, y la búsqueda de una solución pacífica y duradera sigue siendo un desafío complejo.

