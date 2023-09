Cada vez son más los colombianos que desean irse al extranjero en busca de mejoras en su educación o de mejores oportunidades laborales.



Según un estudio realizado por GrowPro Experience, una plataforma de experiencias educativas internacionales, los destinos más apetecidos por los jóvenes emprendedores colombianos son Malta (43 %), Australia (35 %), Canadá (12 %) e Irlanda y Estados Unidos (10 %).



Pero una de las preguntas que muchos se hacen cuando están en busca de una nueva experiencia internacional y de crecimiento personal y profesional es cuánto puede llegar a ganar trabajando en otro país.



Según GrowPro Experience, los migrantes que deseen trabajar y estudiar en el exterior pueden hacerlo en múltiples países que ofrecen salarios mucho más altos que en Colombia.



¿Le interesa estudiar y trabajar en el exterior? Este es el sueldo que podría ganarse.

Malta

Malta es tan desconocido como fascinante y bonito. Soleado, con buen clima todo el año. Foto: Istock

Con un salario mínimo mensual de 835 euros al mes (equivalentes a más de 3 millones de pesos colombianos) en una jornada laboral estándar de 40 horas, Malta ofrece uno de los sueldos mínimos más atractivos del mundo.



Sin embargo, es importante destacar que las leyes locales no permiten trabajar mientras se estudia. Por lo que si le interesa migrar a este país, GrowPro Experience recomienda titularse primero y luego revisar una oferta laboral. Muchos jóvenes visitan este país para aprender el inglés.



Australia

Australia es conocida por sus altos salarios y ofrece excelentes oportunidades para estudiantes internacionales que dominan el inglés.



El salario semanal promedio es de 1.394 dólares australianos (unos 3.4 millones de pesos), lo que permite cubrir gastos y disponer de tiempo para estudiar.

Canadá

Canadá es otro destino popular que ofrece oportunidades laborales a estudiantes. La remuneración varía según la provincia, oscilando entre 11,75 y 16 dólares por hora en 2022.



Sin embargo, trabajar mientras se estudia generalmente aplica para personas que cursan programas técnicos, pregrados y posgrados, no para quienes estudian cursos de inglés.



Irlanda

Imagen de costa irlandesa. Foto: iStock

En Irlanda, los estudiantes internacionales pueden trabajar hasta 20 horas por semana y hasta 40 horas durante las vacaciones de invierno y verano.



El salario mínimo depende de la edad del estudiante y oscila entre 8,55 y 12,21 dólares por hora.

Estados Unidos

Crece demanda de solicitudes de visa a los Estados Unidos. Foto: iStock

En Estados Unidos, el salario mínimo varía según el estado. Por ejemplo, en Georgia puede ser tan bajo como 5,15 dólares por hora, mientras que en Connecticut puede alcanzar los 15 dólares por hora.



Sin embargo, es importante señalar que los estudiantes no pueden trabajar mientras estudian, pero una vez que obtienen su título, tienen acceso a excelentes oportunidades laborales.



Según Josean Muñoz, CMO de GrowPro Experience, los estudiantes que regresan de experiencias internacionales a menudo reciben ofertas salariales entre un 30 % y un 50 % por encima de la cantidad establecida para el puesto al que se postularon. Esto se debe a su mejor nivel de inglés y al valor que aporta la experiencia internacional en su currículum.



La migración y el trabajo en el extranjero no solo brindan oportunidades de crecimiento personal y profesional, sino que también contribuyen a una visión global y a la adquisición de habilidades y competencias valiosas que los colombianos pueden aportar a su país de origen.



La aventura de estudiar y trabajar en el extranjero está al alcance de aquellos que deseen aprovecharla.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO