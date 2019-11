Estas son las leyes promulgadas por Trump sobre protestas en Hong Kong

El presidente estadounidense, Donald Trump, promulgó este miércoles una ley para apoyar a los manifestantes prodemocracia en Hong Kong. El Gobierno chino no tardó en reaccionar: calificó la ley de "abominación absoluta", amenazo con tomar represalias y convocó al embajador de Estados Unidos en Pekín, Terry Branstad, por segunda vez en cuatro días.



La polémica se da en medio de las complicadas negociaciones comerciales entre Pekín y Washington para poner fin a la guerra económica entre ambas potencias, y se prevé que la decisión del mandatario estadounidense tendrá consecuencias en el acuerdo.



"Hoy he promulgado como ley (...) el acta de 2019 sobre los derechos humanos y la democracia en Hong Kong", escribió Trump en un comunicado difundido por la Casa Blanca. La resolución había sido adoptada días atrás por una amplia mayoría en el Congreso y debía ser firmada por el presidente para convertirse en ley.



Ante la decisión, el viceministro de Relaciones Exteriores chino, Le Yucheng, transmitió al embajador Terry Branstad la "firme oposición" de su país e instó a Estados Unidos a "corregir su error", a "no aplicar" la ley, para no "perjudicar más las relaciones y la cooperación sino-estadounidense", informó el ministerio en un comunicado.



El gobierno de Hong Kong también expresó su "profundo pesar" y acusó a Washington de "injerencia" en sus asuntos internos. "Las dos actas están interfiriendo claramente en los asuntos internos de Hong Kong", declaró un alto cargo del Ejecutivo en un comunicado, estimando que la resolución "transmite un mensaje equivocado a los manifestantes".

Hong Kong cumplió su sexto mes de protestas masivas, desencadenadas por un proyecto de ley de extradición ahora retirado, ahora, convertido en un movimiento más amplio a favor de la democracia. Foto: Fazry Ismail. Efe

¿En qué consisten los proyectos aprobados?

El primero de los proyectos, conocido como "Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong" y aprobado la semana pasada por el Congreso, tiene como objetivo "proteger" los derechos humanos en la ex colonia británica y da poderes al Gobierno de Trump para sancionar a funcionarios chinos.



Más en concreto, el texto requiere al Gobierno de Estados Unidos que, a través del Departamento de Estado, certifique una vez al año que China mantiene su trato especial a Hong Kong con el respeto a su autonomía ante el riesgo de sanciones.



La iniciativa también contempla sanciones contra funcionarios chinos responsables de violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, torturas, confesiones forzadas o entregas extrajudiciales, entre otras. Tras su aprobación por el Congreso, el Gobierno chino dijo que el texto "obvia los hechos, emplea un doble rasero e interfiere descaradamente en los asuntos internos de China".

Además de este proyecto, Trump también rubricó un segundo texto que prohíbe la exportación de material antidisturbios para las fuerzas de seguridad hongkonesas.



El pasado lunes, el movimiento prodemocrático de Hong Kong volvió de nuevo a las calles para clamar por una mayor libertad, después de que arrasara en las elecciones locales, al lograr 388 del total de 452 concejales de distrito en disputa.



El bando alineado con Pekín sufrió un fuerte batacazo al quedarse con solo 59 concejales, frente a los casi 300 que tenía, mientras que los independientes lograron 5 escaños en los comicios, con una participación récord del 71,2 %.

EDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de AFP y Efe