EE. UU. dice que la compañía Huawei es una "amenaza" para la OTAN

El secretario estadounidense de Defensa, Mark Esper, advirtió este sábado que Huawei es una amenaza para la OTAN, e instó a los europeos a no permitir que el gigante chino de las telecomunicaciones participe en sus nuevas redes 5G.



"Si no entendemos la amenaza y no hacemos algo, al final podría comprometer lo que es la alianza militar más exitosa de la historia, la OTAN", dijo Mark Esper, en la Conferencia sobre Seguridad de Múnich (Alemania), la mayor cita internacional anual sobre defensa.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, por su parte, denunció el "Caballo de Troya" que constituye, a su entender, la compañía china, cuya participación en las redes 5G occidentales llevará a transferir al "Partido Comunista chino" y los "servicios secretos chinos" los datos de todos los usuarios de la misma.



Huawei ha sido acusado por la administración Trump de espionaje a favor del gobierno chino, y por ello instó a muchos países a no utilizar los equipamientos del gigante chino para el despliegue de la nueva red telefónica 5G.



Los enviados por la administración de Donald Trump, además, rechazaron las críticas europeas, y en particular las de los presidentes de Alemania y Francia, que acusan a Estados Unidos de replegarse del escenario mundial y debilitar Occidente.



El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, quien no dispone de poder ejecutivo, pero que su voz es respetada en su país, dijo que Trump ha propagado un “egoísmo nacional”.

Mark Esper, secretario de Defensa de Estados Unidos y quien hizo la afirmación. Foto: AFP

“Estados Unidos, rechace bajo la administración actual incluso la idea de una comunidad internacional", lamentó



Pompeo, por su parte, respondió que estas críticas “no reflejan en absoluto la realidad”.



“Tengo el agrado de informarles que la muerte de la Alianza Transatlántica está groseramente sobre-exagerada", agregó el funcionario estadounidense.



AFP