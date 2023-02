El lamentable caso de Esmeralda Richiez Castillo, de 16 años, tiene conmocionado al mundo. La joven, quien era amante de las redes sociales y disfrutaba hacer contenido, murió desangrada en su casa.



De acuerdo con las autoridades de la provincia de La Altagracia, la causa de su fallecimiento había sido por un posible aborto; sin embargo, un reporte forense desmintió esta hipótesis y dio la verdadera causa de su muerte.



La necropsia reveló que Esmeralda había sufrido un shock hipovolémico producto de una relación sexual violenta. Así va el caso.

Esmeralda falleció después de una salida con sus compañeros y un profesor del colegio.



La noche anterior a su muerte, su padre la notó pálida y con sangre. No obstante, Esmeralda alegaba que no le pasaba nada y que la sangre era por el período.



Al día siguiente la joven fue encontrada muerta. El padre de la menor, Eligio Richiez Castillo, contó a medios locales: “Le pregunté a su compañera si la habían violado. Mi hija me afirmó que no había sucedido nada y que se acostaría. Al otro día la hallamos muerta en el baño y llena de sangre”.

Tras el fallecimiento, se creyó que Esmeralda se había practicado un aborto clandestino, pues en República Dominicana está penalizado por el artículo 317 del código penal.



No obstante, las investigaciones debían continuar y a profundidad. El parte de las autoridades forenses detalló que la joven había sido víctima de abuso.



La causa de la muerte habrían sido las “laceraciones, abrasiones y contusiones que le produjeron el deceso, debido al desgarro vaginal, con hemorragia aguda severa externa e interna y shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte” que le habría provocado “de forma voluntaria” John Kelly Martínez a la víctima tras haber tenido un "encuentro sexual violento", según indicó el Ministerio Público y los resultados de la autopsia.

El padre de la menor pide justicia. “Como padre, lo único que yo tengo que decir es que ese delincuente pague con justicia, con todo el peso de la ley, porque un profesor debe ser un padre y no un delincuente. Un segundo padre debe ser un profesor y no un delincuente”, afirmó Eligio Richiez Castillo.



Por lo pronto, se sabe que la audiencia contra el profesor y presunto violador se aplazó y quedó para el lunes de la próxima semana.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

