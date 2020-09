Esmad: así son las fuerzas antidisturbios de otros países

En Colombia el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) funciona desde 1999 y tiene como objetivo apoyar a la Policía cuando algunas situaciones específicas de orden público desbordan sus capacidades.



Según conoció la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, en noviembre de 2019, su presupuesto anual supera los 490.000 millones de pesos y está conformado por casi 3.900 integrantes.



Funciona amparado en la resolución 1190 de 2018 y tiene potestad de usar lanzadores de proyectil múltiple, entre otros tipos de armamento.

En otras partes del mundo existen escuadrones similares, muchos de los cuales han sido señalados por situaciones polémicas y excesos. Esto ha sucedido, por ejemplo, con las fuerzas antidisturbios en Bielorrusia y Hong Kong.



En otros países, como en México, estas unidades fueron desmanteladas, mientras que en Estados Unidos existen de manera anexa a la Policía Federal.



Aquí le contamos como funciona la 'versión del Esmad' en esos países.

Estados Unidos

NYPD STRATEGIC RESPONSE TEAM ON GUARD AT HILTON HOTEL IN MIDTOWN, MANHATTAN IN NEW YORK CITY. Así luce el Grupo de Respuesta Estratégica de Nueva York, la unidad antidisturbios de ese estado.

En el país norteamericano no existe un escuadrón antidisturbios unificado para todos los estados, pues el organigrama policial varía según la ley federal.



Por eso el 'escuadrón' más cercano al modelo colombiano es el Grupo de Respuesta Estratégica de Nueva York (SRG por sus siglas en inglés). Creado en 2015, es la unidad encargada de responder en disturbios, aunque también tiene facultades para participar en la detención de acciones terroristas.



Un modelo similar existe en Texas bajo el nombre de Grupo de Respuesta Especial. Se diferencian de los uniformados regulares por una indumentaria especializada que incluye un casco balístico y, a veces, rifles de asalto M4 , según reportó 'The New York Post'.



Entre sus operaciones más polémicas está el arresto de 19 manifestantes de Black Lives Matter, en Rochester (una ciudad en el estado de Nueva York) en julio de 2020, según lo que, en su momento, dio a conocer la agencia 'AP'.

Japón

愛媛県警察 管区機動隊 警備訓練 - 令和2年愛媛県警察年頭観閲式 Entrenamiento del Equipo Móvil antidisturbios japonesa. Enero 2020.

La unidad antidisturbios del país nipón funciona bajo el nombre de Equipo Móvil. Según información oficial de la Agencia Nacional de Policía de ese país, esta unidad fue creada entre finales de los años 40 y principios de los 50. Usan un escudo de plástico sintético y un protector corporal.



"Cada Equipo Móvil incluye falanges especializadas como una anti-armas de fuego, un escuadrón contra el terrorismo, un escuadrón de eliminación de artefactos explosivos y uno de rescate acuático, entre otros", se lee en la página web del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio.



Esta unidad no tiene un papel estrictamente protagónico entre los uniformados japoneses, pues hay dos equipos de trabajo especial más destacados: el de protección imperial (que cuida al emperador y a la familia real) y un grupo especializado en operaciones de socorro en caso de desastres naturales.

Italia

Poliziamoderna incontra il I Reparto mobile di Roma Entrenamiento de las unidades móviles de la Policía Italiana. Octubre de 2016.

El 'Esmad italiano' hace parte de la Polizia di Stato (Policía de Estado) y funciona a partir de unidades móviles (Reparti Mobili).



Desde 2012, su equipamiento está conformado por, entre otras cosas, una pistola Beretta 92, una máscara antigas y un distintivo casco azul.



Los Departamentos Móviles dependen del Departamento de Seguridad Pública y son empleados para intervenir protestas o disturbios que se presenten en eventos multitudinarios. Función parecida en el caso colombiano.

Hong Kong

HK protestors fought back! Special Tactical Squad retreat Escuadrón Táctico Especial de la Policía hongkonesa en medio de las protestas contra la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong.

Las fuerzas antidisturbios de este territorio autónomo se denominan 'Escuadrón Táctico Especial'. Este equipo fue creado en 2014 como un mecanismo para contener las manifestaciones en Hong Kong de ese mismo año, también conocidas como la Revolución de los paraguas. Este suceso surgió a raíz del descontento con el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo.



También conocidos como los 'Raptor', usan máscaras antigás, escudos protectores, gas pimienta y armas mecánicas sintéticas. Desde su creación esta unidad ha generado polémica por lo que varios activistas hongkoneses consideran un accionar represivo.



De hecho, en septiembre de 2019, Amnistía Internacional acusó a la policía de ese territorio de abuso y torturas.



Unas acusaciones que han hecho eco en las protestas que copan la agenda de esa región contra la controversial Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, la cual fue aprobada el 30 de junio de 2020 y que, según Amnistía Internacional, le ha dado pie a los 'rangers' para arrestar a manifestantes solo por llevar "posesión de banderas, adhesivos y carteles con consignas políticas".

Suecia

No existe, precisamente, un grupo antidisturbios en Suecia. Foto: iStock

No todos los países cuentan con una fuerza antidisturbios. De hecho, en Suecia no existen métodos de confrontación directos. El mecanismo es otro: cuando hay aglomeraciones se activan las Tácticas Especiales, cuya función es prevenir cualquier alteración.



Para utilizar las 'Tácticas', los policías encargados no llevan escudos ni 'armadura'. Solamente unas hombreras y protectores en las piernas.



Además, otros miembros de las autoridades se encargan de dialogar con los manifestantes y, para cumplir esa función, no llevan armas. "Los cascos y los bolillos son, sin duda, muy agresivos", le dijo Lena Borg, la organizadora de las Tácticas Especiales, a 'Vice', en junio de 2017.

Bielorrusia

Manifestantes gritándoles a la fuerza antidisturbios que se fueran. Plaza Sovetskaya, septiembre 2020.

Las fuerzas antidisturbios en Bielorrusia son el Omon o Amap (del bielorruso 'АМАП', es decir, Destacamento Policial Especial) , un grupo supeditado al Ministerio del Interior de ese país.



Este equipo ha estado en el ojo del huracán por las recientes protestas contra Aleksandr Lukashenko, el mandatario a quien se le conoce como "el último dictador de Europa", debido a que la Unión Europea no reconoció las elecciones en las que salió victorioso por sexta vez consecutiva.



Muchos ciudadanos, descontentos con este sexto periodo presidencial, salieron a marchar desde mediados de agosto.



Muchas de estas manifestaciones han sido reprimidas por el Omon. Y muchas de las represiones han sido denunciadas por la ciudadanía.



El caso más reciente, según la 'AFP', se presentó este 23 de septiembre, cuando, mientras una conglomeración salió a las calles en contra de la posesión de Lukashenko, la policía usó cañones de agua con el fin de disiparlos.

México

Disturbios Ciudad de México [ Avenida Juárez ] - 1/Dic/2012 - Riots in Mexico City - HD Los antiguos 'granaderos' en acción. Diciembre de 2012.

Los miembros del grupo antidisturbios de México eran conocidos como los 'Granaderos'.



Esta fuerza policial desapareció de la Ciudad de México en 2019, cuando la alcaldesa Claudia Sheinbaum tomó la determinación de desintegrar este bloque.



Lo hizo como homenaje a los estudiantes del Movimiento Estudiantil de 1968, quienes se enfrentaron contra esa fuerza, según explicó ella misma en ese entonces.



Durante el Movimiento Estudiantil del 68, según 'CNN', hubo un sinnúmero de desmanes entre los 'Granaderos' y el grupo de manifestantes, entre los que había, además de estudiantes, profesores, amas de casa y obreros.

Los habitantes nunca más serán víctimas de la represión por parte de las autoridades, no habrá más granaderos #CiudadDeDerechos #CiudadInnovadora pic.twitter.com/0RQ1oqBoaY — Gobierno CDMX (@GobCDMX) December 5, 2018

(Si nos lee desde la 'app' vea aquí el anuncio que el Gobierno de la Ciudad de México hizo respecto a las Fuerzas antidisturbios en 2018).

Por otro lado, los más de 10.000 integrantes que conformaban ese escuadrón fueron repartidos entre la la Unidad Táctica de Auxilio a la Población y el Comando de Operaciones Especiales.



