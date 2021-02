De no creer: preocupación en Jamaica por escasez de marihuana

Aunque suene increíble, Jamaica, país que comúnmente se asocia a la marihuana, pues los rastafaris (miembros de un movimiento espiritual proveniente de la isla) la veneran, presenta escasez de la misma.

De acuerdo a la agencia ‘AP’, Triston Thompson, un ejecutivo de una consultora de cannabis, afirmó que "El año pasado fue el peor. Nunca perdimos tanto".



Dos factores fundamentales serían los causantes de la escasez de marihuana: una fuerte sequía y el estricto toque de queda, que el Gobierno de ese país decretó para combatir la pandemia del coronavirus.



Esta última razón tiene que ver con los campesinos y cultivadores que comercian con la planta de forma ilegal. Las restricciones de movilidad les impiden atender sus cultivos y distribuir la hierba en el mercado clandestino.



En cuanto al sector regulado, Jamaica autorizó la venta de marihuana para el uso medicinal y recreativo en 2015.



Según la Ley de Sustancias Peligrosas expedida en ese país, la posesión de dos o más onzas de cannabis es un delito penal y el poseedor puede ser detenido y llevado a juicio, instancia en la que se decide si debe pagar una multa o, por el contrario, ir a la cárcel.

Siempre que sea para fines medicinales, la venta de cannabis está permitida en el país caribeño. Foto: iStock

De acuerdo al diario ‘Jamaica Observer’, la Autoridad de Licencias de Cannabis (CLA) dice que no tiene conocimiento de que la escasez de la marihuana afecte a la industria del cannabis medicinal.



Dicha autoridad monitorea constantemente la producción, por lo que con seguridad afirma que el sector regulado no ha presentado escasez: “No ha habido tal informe de los licenciatarios CLA y las verificaciones realizadas con ellos han confirmado que no hay escasez”, dijo Faith Graham, directora de operaciones.



Así que, si bien el panorama es alarmante para el sector ilegal, no existe preocupación acerca de la disponibilidad de cannabis para fines médicos, científicos y terapéuticos.



