'El coronavirus está fracturando a la Unión Europea'

Este lunes, España amaneció con más de 13.000 muertos por cuenta del nuevo coronavirus, la pandemia que tiene en emergencia al mundo.



En Madrid el mayor foco del virus en el país ibérico, el director del diario 'ABC', Bieito Rubido Ramonde, habló con EL TIEMPO sobre el presente de la Unión Europea frente al virus, la situación en Venezuela y el futuro de Estados Unidos y Donald Trump, entre otros temas.

El jefe del Estado Mayor de EE. UU. dijo: “Estamos en guerra con los carteles de la droga”. Si Nicolas Maduro no renuncia, ¿qué podemos esperar?



Ahora no es el mejor momento, con la crisis del coronavirus en todo el mundo, para que EE. UU. mantenga la determinación que viene manteniendo frente a Venezuela. Yo creo que la administración Trump quiere llegar a las elecciones con un cierto éxito en Venezuela. Yo creo que le está tendiendo la mano a una solución pacífica y al mismo tiempo va a ser muy firme en las medidas coercitivas sobre todo en la persecución del narcotráfico.



Llama la atención que en plena pandemia esto solo sea una acción contra el crimen organizado...

​

La pandemia es lo que de alguna manera va a desdibujar toda la estrategia. Creo que en otras condiciones la determinación del presidente Trump seria mucho mayor. La prioridad número uno para la opinión pública norteamericana y para la presidencia americana va a ser gestionar la crisis sanitaria, por lo tanto, Venezuela va a seguir siendo un segundo plano.



Pero insisto en esto, en menos de 24 horas hay una propuesta de una ruta democrática y luego viene una decisión militar de Trump para con Venezuela...



Eso es muy del estilo del presidente Trump, un negociador nato: él siempre pide 10, para conseguir 5, entonces él está negociando; por una lado, le ofrece una salida democrática y por el otro lado, le presenta la cara más firme, más resolutiva que es la presencia de barcos de la armadas luchando contra el narcotráfico en aguas del Caribe.



Entonces, ¿usted piensa que no se va a producir, antes de las elecciones de EE. UU., una operación como la de Manuel Antonio Noriega en Panamá, en diciembre de 1989?



Yo creo que no. Honestamente no, porque hoy el concierto internacional no facilitaría ese tipo de cosas.



(Lea también: UE apoya plan de EE. UU. para gobierno de transición en Venezuela)

La pandemia es lo que de alguna manera va a desdibujar toda la estrategia de Trump frente a Venezuela FACEBOOK

TWITTER

Ahora, el gobierno de Pedro Sánchez, en España, no se pronunció sobre esa ruta democrática presentada por la administración Trump...



No, el gobierno de Pedro Sánchez no tiene mucha capacidad para dedicarle a otra cosa que no sea la gestión de la crisis sanitaria, que tiene además unas consecuencias económicas devastadoras. A mí me parece que Sánchez prefiere no abordar esta cuestión, pues le resulta incómodo. Lo mejor que le viene es que no haya que hablar de esto, y que la crisis sanitaria no le obligue a pronunciarse.



¿Debe el gobierno español ayudar en la entrega de Hugo Carvajal a los EE. UU.?



No lo tengo contrastado, pero hay informaciones que dicen que él está bajo el control de las fuerzas de seguridad española y que supongo que está negociando una entrega.



¿El gobierno de Pedro Sánchez ha sido negligente ante esta pandemia?



Sin duda. Es un gobierno inexperto, con falta de visión, está improvisando permanente y efectivamente a pesar de que la OMS había alertado ya, en el mes de febrero, que había que comprar material sanitario. Sin embargo, este gobierno no se lo tomó nada en serio.



El vicepresidente Pablo Iglesias citó el artículo 128 de la Constitución española: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. De esta forma pide “sacrificios a particulares por el interés nacional”. ¿Es una medida populista?



Sin duda, las decisiones que está tomando el gobierno de España no están orientadas a generar riquezas. Si no genera riqueza, no hay capacidad de repartir riqueza. Nadie cuestiona que se proteja a las personas más vulnerables, a las familias con menos recursos, pero, paralelamente a eso, tiene que haber un gran plan para ayudar y recuperar a las empresas que van a sufrir muchísimo y que, si no tienen capacidad para ponerse en marcha de nuevo, entonces, van a generar niveles de paro enorme, y eso lo que hace es generar todavía más vulnerabilidad.



(Lea también: Vivir en un mundo incierto y con miedo)



¿Prohibir que se produzcan despidos es una medida acertada o populista?

​

Es populismo. En España es inconstitucional, lo que pasa que estamos viviendo un momento de excepcionalidades. Supongo que la Confederación de Empresarios planteará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de España. En la época franquista, en España estaba prohibido el despido, las leyes del trabajo prohibían despedir, pero eso es algo superado.



No puedes llegar a tal extremo de coartar la libertad de las empresas, sobre todo, cuando las empresas no están generando ingresos. Las grandes compañías no tienen problema, aquí los problemas son, básicamente, para las empresas medianas y pequeñas.

Sin duda, las decisiones que está tomando el gobierno de España no están orientadas a generar riquezas. Si no genera riqueza, no hay capacidad de repartir riqueza FACEBOOK

TWITTER

¿Estaríamos frente a una pandemia económica en España?



Sin duda, una crisis económica que se está gestionando. La izquierda ya gestionó muy mal la crisis del 2008 cuando era presidente Zapatero, y ahora con estos dos señores, con Sánchez y con Iglesias, nos van a llevar a una situación todavía peor.



Médicos cubanos y chinos han ido a Italia para apoyar en esta pandemia, ¿estaría de acuerdo que los traigan a España?



Los médicos chinos yo me los creo, porque China tiene una buena medicina. No me creo los cubanos: es imposible que Cuba sea el país que más médicos genere en el mundo entero, es imposible que de una isla salgan cientos de médicos.



Juristas señalan que el gobierno español ha incurrido en negligencia culposa...



Sin duda, esa es la definición perfecta para lo que hecho el señor Sánchez con esta crisis. El gobierno de España es de gente escasamente formada. Gran parte de los ministros ni siquiera tienen experiencia profesional en un trabajo normal. Estamos sufriendo las consecuencias de eso.

María Angélica Correa, periodista venezolana que habló con el director del diario español 'ABC'. Foto: Mauricio León. Archivo EL TIEMPO

¿Cómo es eso de que no tienen experiencia en un trabajo normal?



El señor Sánchez, el señor Iglesias, o la Ministra de Igualdad, por ejemplo, no habían trabajado nunca en ningún sitio.



He visto que el político italiano Fabio Rapelli quitó la bandera de la Unión Europea y en su lugar ha colocado la bandera de Italia. ¿La pandemia fractura a la UE?



Sin duda. Y es una pena porque el proyecto de ciudadanía de la UE era, para mí, de lo mejor que había en todo el globo terráqueo. Era un proyecto en el que un grupo de países que tienen denominadores comunes, aunque no tienen la misma lengua, pero tienen unas raíces comunes, que tienen que ver con el derecho romano, la filosofía griega, los valores democráticos, y la tradición judeo cristiana todo eso engloba un colectivo de ciudadanía muy interesante que es lo que hoy representan los 28 países de la UE. Claro, han funcionado razonablemente bien, pero cuando llega una situación de una extrema gravedad, como es la que estamos viviendo, uno esperaba que la UE fuera más solidaria. Nos hemos encontrado con que los países del norte han sido muy insolidarios con los países del sur, que son los que están padeciendo más esta crisis, entonces no cabe duda que UE tendrá que ser repensada en los próximos tiempos, porque cuando más se le necesitaba, no ha estado.



En lo que respecta al mundo occidental, ¿viene un replanteamiento en todos los sentidos?



Sí.

Nos hemos encontrado con que los países del norte han sido muy insolidarios con los países del sur, que son los que están padeciendo más esta crisis FACEBOOK

TWITTER



¿La posición de Alemania y Holanda ha sido egoísta?



Sí, no bueno, Holanda. Es cierto también que en la UE hay una serie de compromisos que tienen que ver con el rigor fiscal y con la austeridad en las cuentas públicas del Estado que se le ha impuesto a todos los países y que el gobierno de Sánchez, desde que llegó en el año 2018, las ha ido incumpliendo sistemáticamente y hasta cierto punto gran parte de la culpa que esto esté siendo así se debe a la frivolidad con la que ha gobernado Sánchez, pero a partir de ahora esto también le pasa a Italia, a Portugal, y en fin, yo creo que los holandeses deberían de haber sido en esta situación más solidarios. Pero insisto, después de la crisis se van a replantear todas estas cuestiones de la UE.



Además, está el peligro que se exacerben aún más los nacionalismos...



Es una corriente que se está dando en todo el mundo.



Vuelvo a Venezuela, ¿al presidente Trump lo frenará el coronavirus?



Yo creo que sí. Si las muertes se van al nivel que se está hablando en EE. UU. creo que la opinión pública norteamericana va a estar demasiada centrada en la desgracia interna. Yo creo que lo ideal, que si Maduro fuese sensato y tuviese sentido de la historia y tuviese cierto amor a su país y sus compatriotas, debería de haber aceptado la propuesta que le hace Trump.



La solución para Venezuela solo la veo en una especie de gran pacto de concordia, de reconciliación nacional muy semejante a lo que fue la transición en España. Una especie de indulto general a todos, que se perdonen los unos a los otros, y poner el marcador a cero, y convocar unas elecciones, y en las que lógicamente no participasen, como bien lo plantea EE. UU., ni Maduro ni Guaidó.



MARÍA ANGÉLICA CORREA

Para EL TIEMPO