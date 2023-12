En vivo: así se prepara el mundo para las festividades; la Navidad ya llegó a Australia

La Navidad es una de las fechas del año más esperadas. Cada país, religión y cultura, celebra la fiesta con distintas tradiciones en todo el mundo. La guerra de Rusia y Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás, ha suspendido celebraciones en algunos lugares.



(Lea además: Por causas de la guerra, Belén, la ciudad donde nació Jesús, no celebrará la Navidad)

El papa Francisco pidió hoy en ocasión de la Navidad "no confundir la fiesta con el consumismo" y pensar en aquellas poblaciones que sufren la guerra como Palestina, Israel y Ucrania, durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro.



"Os deseo un buen domingo y una Nochebuena en la oración, en el calor del afecto y de la sobriedad y si me permitís, una recomendación: No confundáis la fiesta con el consumismo. Puedes como cristiano celebrar en sencillez y sin derroche compartir con los que carecen de lo necesario o les falta compañía", dijo el papa asomado a la ventana del palacio pontificio.



Francisco también pidió recordar en esta Navidad a "nuestros hermanos que sufren la guerra" y "pensar en Palestina, Israel y Ucrania y en los que sufren la miseria, el hambre y la esclavitud".



"El dios que tomó un corazón humano, inculque la humanidad en el corazón de los hombres", deseó Francisco. El

papa, que se acaba de recuperar de una bronquitis, presidirá todos los actos litúrgicos de la Navidad, comenzando con la celebración hoy de la misa del gallo en la Basílica de San Pedro.

El Papa francisco desde el Vaticano Foto: EFE

A 8 grados centígrados, suizos nadan en el lago Leman en Bains des Paquis en Nochebuena como parte de sus tradiciones para la llegada de la Noche Buena.

Suizos en las celebraciones previas de la Navidad. Foto: EFE

Jóvenes palestinos miembros del movimiento scout levantan pancartas que condenan y piden el fin del conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y el militante palestino Hamás durante una procesión que celebra la llegada del patriarca latino de Jerusalén para Navidad en la ciudad bíblica de Belén en la Cisjordania ocupada.

